Mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên - Hà Nội

Tàu bay A321 của Vietnam Airlines tại sân bay Điện Biên.

Theo Công văn số 2174/TCHK-KHPT của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, sau khi nghiên cứu, Vietnam Airlines sẽ triển khai mở mới đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên - Hà Nội với tần suất 2 chuyến/tuần vào thứ Hai và thứ Tư kể từ ngày 24/12/2025.

Cụ thể, chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Điện Biên dự kiến cất cánh lúc 9 giờ 35 phút và hạ cánh lúc 11 giờ 55 phút; chặng bay Điện Biên - Hà Nội dự kiến cất cánh lúc 12 giờ 30 phút và hạ cánh lúc 13 giờ 25 phút, sử dụng tàu bay A321.

Để bảo đảm khai thác hiệu quả các chuyến bay, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam mong muốn tỉnh Điện Biên hỗ trợ tối đa các điều kiện về cơ chế chính sách để duy trì các đường bay đến Điện Biên. Đồng thời hỗ trợ tối đa về hạ tầng, mặt bằng và trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm cung ứng nhiên liệu phục vụ khai thác ổn định; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và sự tăng trưởng kinh tế- xã hội của Điện Biên.

Hiện tại, Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất đang khai thác đường bay Hà Nội - Điện Biên và chiều ngược lại.

Trước đó, Hãng hàng không Vietjet Air khai thác các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh - Điện Biên và ngược lại. Đến ngày 1/2/2025, đại diện Vietjet Air tại Điện Biên gửi thông báo đến các đơn vị liên quan về việc tạm dừng các chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh - Điện Biên và Điện Biên - TP Hồ Chí Minh, kể từ ngày 12/2/2025.

Ngày 5/2 sau khi làm việc với tỉnh Điện Biên, lãnh đạo Vietjet Air đã thống nhất tiếp tục duy trì đường bay TP Hồ Chí Minh đến Điện Biên theo hành trình TP Hồ Chí Minh - Điện Biên - Hà Nội, vào các ngày: Thứ 3, thứ 5, thứ 7 hằng tuần. Tuy nhiên chỉ sau thời gian ngắn thực hiện, Vietjet Air chính thức thông báo dừng bay tất cả các chặng bay đến và đi từ Điện Biên do khai thác không hiệu quả.