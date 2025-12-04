Phê La đáp trả khi bị người dùng chất vấn chuyện nguyên liệu

Vừa mới đây, trên nền tảng Threads, một người dùng đã chia sẻ thắc mắc về món đồ uống mới của Phê La - Mật Nhãn. Cách đặt câu hỏi của người này gây chú ý khi đầy những dấu hỏi, thể hiện rõ sự nghi ngờ: "Hết mùa nhãn rồi nên dùng nhãn sấy khô để làm trà sữa???????"

Giọng điệu chất vấn, cùng việc dùng hàng loạt dấu hỏi, khiến bài đăng nhanh chóng lan rộng và tạo ra cuộc tranh luận nhỏ về nguyên liệu mà Phê La sử dụng trong dòng đồ uống mới.

Bài đăng của người dùng về nguyên liệu làm đồ uống mới của Phê La gây tranh cãi (Ảnh chụp màn hình)

Trước thắc mắc này, Phê La đã lập tức phản hồi, đưa ra lời giải thích cặn kẽ về nguyên liệu chính của Mật Nhãn. Thương hiệu cho biết:

"Dạ với Mật Nhãn, chúng mình lựa chọn Long Nhãn - thức quà của mùa đông được chắt chiu từ những quả Nhãn Hương Chi chính vị. Phê La sáng tạo khi kết hợp cùng Ô Long Đặc Sản, mang đến hương vị của mùa - ngọt ngào, thơm nốt hương đỗ đen rang bùi bùi."

Lời giải thích này cho thấy Mật Nhãn không phải là việc "hết mùa nên dùng tạm", mà là một sự lựa chọn nguyên liệu có chủ đích và mang tính sáng tạo trong ẩm thực. Long nhãn vốn là đặc sản quen thuộc của người Việt, đặc biệt ở các vùng như Hưng Yên, được chế biến bằng cách sấy khô nhãn tươi để giữ độ ngọt, hương tự nhiên và tạo vị đậm hơn.

Phê La đưa ra lời giải thích ngay bên dưới bài đăng (Ảnh chụp màn hình)

Ngay dưới bài đăng ban đầu, nhiều cư dân mạng cũng nhanh chóng lên tiếng để "gỡ rối" giúp Phê La, chia sẻ thêm các thông tin về long nhãn - thứ nguyên liệu đã quá quen thuộc với nhiều gia đình Việt.

Một tài khoản giải thích:

- "Long nhãn không chỉ là nhãn sấy khô, nó có thể được coi là 1 loại nguyên liệu khác với nhãn tươi, cả về hương, vị lẫn kết cấu. Người Việt vẫn hay dùng long nhãn nấu chè, chưng yến, ngâm nước uống cùng táo đỏ, hạt sen, phổ tai… nha."

- "Long nhãn hay còn gọi là nhãn nhục không hề có hại gì hết nên bạn an tâm nhé. Nó là nguyên liệu thực phẩm an toàn và còn là một vị thuốc đông y. [...] Nó giống như nấm hương khô vậy - đôi khi đồ sấy khô còn tạo ra dưỡng chất khác, mang hương vị đậm đà hơn đồ tươi."

- "Cũng là một hướng đi độc đáo mà. Team thích ăn nhãn sấy khô hơn nhãn tươi thích điều này!"

Sản phẩm mới của Phê La (Ảnh: Phê La)

Phản ứng nhanh chóng và lời giải thích kỹ càng của Phê La, cũng như những ý kiến của cư dân mạng đã giúp "hạ nhiệt" cuộc tranh luận, đồng thời củng cố hình ảnh một thương hiệu biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ về quy trình làm ra sản phẩm.

Sau màn chất vấn - giải thích, sự việc dần lắng xuống, mỗi người giữ một quan điểm riêng. Còn về hương vị, món đồ uống này có hợp khẩu vị hay không vẫn sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế của từng khách hàng.