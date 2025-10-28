“Phê La Có Hỷ” - Chiến lược bán Tráp Cưới Trà Sữa lạ hay chỉ là cuộc vui nhất thời?

Không chạy theo công thức hay xu hướng ngắn hạn, chiến lược sáng tạo "không giống ai" giúp Phê La khẳng định bản sắc riêng – để mỗi chiến dịch là một câu chuyện văn hoá có chiều sâu, và mỗi sản phẩm là một trải nghiệm Việt đầy sáng tạo và cảm xúc.

Phê La bán Tráp Cưới Trà Sữa, tổ chức cưới 03 miền: Chuyện tưởng đùa mà thật

Khi những bức ảnh Tráp Cưới Trà Sữa đỏ son xuất hiện khắp mạng xã hội, không ít người tưởng đó chỉ là hình ảnh quảng cáo vui vẻ. Nhưng đằng sau "câu chuyện tưởng nhẹ nhàng" ấy là một bước đi chiến lược khác biệt trong ngành F&B Việt, nơi Phê La dám làm điều chưa ai từng làm: kể lại nét đẹp văn hoá cưới hỏi truyền thống theo một cách mới mẻ – nhẹ nhàng, vui tươi và dễ chạm hơn bao giờ hết.

Chiến dịch Phê La Có Hỷ, Cả Làng Chill Vui với phiên bản Cốc Hỷ đỏ son

Ngay từ khi ra mắt chiến dịch "Phê La Có Hỷ", thương hiệu đã cho thấy rõ hướng đi dài hạn của mình khi giới thiệu Hộp Quà Trà Sữa Tiện Lợi phiên bản Hỷ. Sản phẩm gồm những Cốc Trà Sữa Ô Long Tiện Lợi (có thể tự pha tại nhà) – vừa đủ tiện để xếp tráp cưới, vừa đủ tinh tế để trở thành món quà gửi tặng bạn bè, người thân. Tiếp sau đó là Hộp Quà Trà Hạt Phê La (Trà Ô Long Đặc Sản) cũng được Phê La dựng thành tráp quả trao duyên đỏ son. Sản phẩm này hướng nhiều hơn về truyền thống, bởi trong mâm quả sính lễ, "Trà ngon" luôn song hành cùng "Rượu quý".

Những chiếc cốc Hỷ hay Hộp Quà Trà Hạt được khách hàng yêu mến & kết thành tráp trong ngày trọng đại

Không dừng lại ở sản phẩm, Phê La thực sự "làm tới" khi kết nối sâu sắc với văn hóa qua chuỗi hoạt động cụ thể, khác biệt, không phô trương nhưng đủ sâu để khiến khách hàng trở thành một phần trong bản sắc thương hiệu. Không gian Phê La được phủ đỏ son với chữ "Có Hỷ" cách điệu, thảm đỏ, voan cô dâu, nơ chú rể trên đồng phục bảo vệ; bên ngoài là những đoàn xe xích lô rước dâu rộn ràng, còn bên trong là đêm nhạc "Chill Night: Phê La Có Hỷ" – nơi niềm vui hạnh phúc của đôi lứa hòa chung cùng niềm vui cộng đồng. Khách hàng bước vào Phê La không chỉ để mua trà, mà như đang "dự đám cưới của chính thương hiệu" – một trải nghiệm vừa mới lạ, vừa gần gũi, vừa rất Việt.

Mỗi mâm tráp đỏ son, mỗi chi tiết nhỏ đều được Phê La chăm chút tỉ mỉ, như chính cách thương hiệu thực sự hòa mình và lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt Nam

Sự ra đời của "Phê La Có Hỷ" không phải là một cú "bẻ lái" ngẫu hứng, mà là bước tiếp nối có chủ đích trong hành trình lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Năm 2024, qua chiến dịch "Trân Châu Trầu Không" tái hiện lại nét đẹp văn hóa nhai trầu, Phê La khéo léo đưa hình ảnh Lá Trầu Không đi cùng Tráp Cưới Trà Sữa, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hàng loạt Tráp Cưới Trà Sữa Phê La được sáng tạo và sử dụng trong các lễ ăn hỏi, xếp từ Hộp Quà Trà Sữa Tiện Lợi, Trà Sữa đóng lon cho đến những chiếc Cốc Phê La thời điểm đó.

Những mẫu cốc Phê La đã từng làm mưa làm gió vào dịp cưới năm 2024

Thấu hiểu được cảm xúc và nhu cầu đó, Phê La ấp ủ làm mới những giá trị Việt theo cách trẻ trung, nhưng vẫn giữ được tinh thần truyền thống. Và thế là "Phê La Có Hỷ" ra đời như một bước tiếp nối đầy tự nhiên: biến không gian cưới hỏi thành một "lễ hội cảm xúc" của giới trẻ, nơi mỗi ly thức uống đặc sản Phê La quen thuộc trở thành một phần ký ức trong ngày vui trọng đại.

Cách Phê La làm thương hiệu khiến khách hàng muốn trở thành thành một phần của chiến dịch

Là một thương hiệu Việt, Phê La thấu hiểu sâu sắc khẩu vị, cảm xúc và tâm lý của người Việt – những điều tưởng nhỏ nhưng chính là sợi dây gắn bó bền chặt giữa thương hiệu và khách hàng. Gần 5 năm qua, Phê La chinh phục khách hàng có gu thưởng thức tinh tế bằng sự sáng tạo và cách khéo léo thổi hồn văn hoá vào từng sản phẩm và chiến dịch của mình.

Điều đặc biệt là Phê La luôn khuyến khích khách hàng, trong mỗi chiến dịch, trở thành một phần của thương hiệu, cùng sáng tạo và kể tiếp câu chuyện ấy theo cách riêng. Chiến dịch "Ly Ô Ly" vừa qua là minh chứng rõ nét khi Phê La biến chiếc ly giấy quen thuộc thành "tấm vở trắng", nơi khách hàng thể hiện dấu ấn cá nhân qua việc luyện chữ, tô màu, xé dán và gửi gắm cảm xúc. Dịp 2/9 cũng là lúc những chiếc "Ly Ô Ly" mang một ý nghĩa đặc biệt hơn, trở thành "trang vở sáng tạo" nơi khách hàng có thể tự do thể hiện tinh thần yêu nước trẻ trung và gần gũi. Lúc này, Phê La không còn là người phát ngôn, mà trở thành người đồng hành trong hành trình lan tỏa niềm tự hào văn hoá Việt.

Từ chiếc Ly Ô Ly giản dị gợi nhớ trang vở học trò đến Sữa Chua Bòng Bưởi, Phê La khéo léo đánh thức ký ức tuổi thơ, chạm đến cảm xúc của cả một thế hệ

Chiến lược truyền thông của Phê La không dựa trên sự hào nhoáng hay chiêu trò, mà đến từ sự chân thật và tinh tế trong quan sát. Họ không tạo trend, mà để câu chuyện lan tỏa tự nhiên, mang đến những cảm xúc rất thật, rất Việt, rất Phê La.

Phê La không đơn thuần "bán" đồ uống, họ còn trở thành người kể chuyện văn hóa Việt bằng ngôn ngữ bình dị, gần gũi và chân thật. Trong bối cảnh khủng hoảng bản sắc ngành F&B, sự sáng tạo và kiên định ấy giúp Phê La xây dựng cho mình một chỗ đứng riêng đầy khác biệt: khi thương hiệu thấu hiểu sâu sắc bản sắc văn hoá, kể câu chuyện Việt theo cách riêng, họ không chỉ chạm tới khách hàng – mà chạm tới niềm tự hào của cả một thế hệ.