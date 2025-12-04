Sốt rần rần khoảnh khắc hoàng hôn đẹp siêu thực tại núi Bà Đen, Tây Ninh

Ở độ cao 986m so với mực nước biển, "nóc nhà Nam bộ" nổi tiếng với các hiện tượng mây hiếm gặp vào buổi sáng như mây thấu kính (mây hình đĩa bay), mây cây vồng, biển mây… xuất hiện liên tục. Đặc biệt, vào những tháng cuối năm này, vào buổi chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ rực bầu trời, với các góc nhìn thú vị từ núi Bà Đen đang khiến giới trẻ sốt rần rần.

Ánh hoàng hôn nhìn từ cáp treo núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

Hải Triều, một bạn trẻ Tây Ninh đam mê nhiếp ảnh, là một trong những người may mắn bắt được rất nhiều khoảnh khắc hoàng hôn đẹp vi diệu tại núi Bà Đen. Theo Hải Triều, để săn hoàng hôn ở núi Bà Đen, có rất nhiều địa điểm lý tưởng.

Ánh hoàng hôn phía sau cáp treo núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

Một trong những điểm săn hoàng hôn anh mê nhất là trên cáp treo. Ngồi trên cabin chạy dọc từ đỉnh núi xuống vào tầm 17h50, sẽ nhìn thấy mặt trời đỏ rực như hòn lửa nằm ngang sườn núi, phản chiếu ánh sáng cam đỏ xuống nền rừng xanh. "Cảm giác ngồi trên cabin giống như đang đi ngang qua mặt trời trong ánh hoàng hôn vậy, tưởng tượng có thể với tay là chạm vào mặt trời, vi diệu lắm" – Hải Triều nói.

Cáp treo núi Bà Đen như đang chở theo ánh hoàng . Ảnh: Hải Triều

Một góc săn hoàng hôn khác cũng rất được nhiều người thích thú là ngay tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi Bà Đen. Quảng trường rộng lớn này là nơi du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn bộ vùng đồng bằng trù phú và hồ Dầu Tiếng mênh mông. Từ quảng trường, vào mỗi buổi chiều, mặt trời sẽ lặn dần sau lưng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất châu Á toạ lạc trên đỉnh núi. Tượng Phật Bà in lên nền trời được nhuộm những vệt mây sắc vàng cam hơi ánh hồng tạo nên một bức tranh rất kỳ vĩ và thiêng liêng.

Ánh hoàng hôn lặn sau lưng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn trên đỉnh núi. Ảnh: Hải Triều

Mây biến hoá trong ánh hoàng hôn trên núi Bà Đen. Ảnh: Hải Triều

"Mỗi ngày canh hoàng hôn ở đỉnh núi Bà Đen là một trải nghiệm khác nhau. Ánh sáng cam đỏ thay đổi, mây biến hóa liên tục, lúc thì như vảy rồng màu cam hồng, lúc tạo những vệt sáng nhìn rất liêu trai khiến nhiều du khách mê mẩn" – anh Đặng Vũ, nhân viên Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain cho biết.

Lễ dâng đăng diễn ra trong ánh hoàng hôn. Ảnh:Nguyễn Minh Tú

Lễ dâng đăng diễn ra tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn vào các ngày thứ 7 ngay vào khoảnh khắc mặt trời lặn cũng là một trải nghiệm được du khách đặc biệt yêu thích. Trong không gian thiền định với ánh sáng từ hàng nghìn ngọn đèn đăng, sự chuyển động của ánh hoàng hôn tắt dần sau lưng tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn làm nên một khoảnh khắc đặc biệt linh thiêng.

Ánh hoàng hôn nhìn từ Hồ Dầu Tiếng. Ảnh: Hải Triều

Ngoài núi Bà Đen, nhiều bạn trẻ cũng chọn săn cảnh hoàng hôn từ Hồ Dầu Tiếng. Từ đây, có thể nhìn thấy nền trời đỏ rực phản chiếu trên mặt hồ, và núi Bà Đen in bóng xuống mặt hồ, mang lại góc nhìn mê hoặc từ xa, vừa thơ mộng vừa hùng vĩ.

Chùa Khedol trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Ảnh: Hải Triều

Chùa Khedol, ngôi chùa Khmer nổi tiếng tại Tây Ninh cũng là một trong những điểm săn hoàng hôn được nhiều người yêu thích. Cách núi Bà Đen khoảng 5km, Chùa Khedol thuộc ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, với các hoạ tiết kiến trúc đậm sắc màu Khmer ẩn hiện trong ánh hoàng hôn vô cùng đẹp mắt.

Toàn cảnh sắc độ hoàng hôn siêu thực bao trùm đỉnh núi Bà Đen sau hoàng hôn. Ảnh: Hải Triều

Cách TP.HCM 2 giờ lái xe, núi Bà Đen không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng linh thiêng, mà còn được mệnh danh là "đệ nhất thiên sơn", là nơi để rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ đến để "sống chậm" và săn những khoảnh khắc thiên nhiên đẹp hiếm có tại Nam bộ.