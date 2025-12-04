Hàng loạt khách đòi "bắt đền" Jollibee sau khi săn tuần lộc Noel

Những ngày gần đây, nhiều chi nhánh Jollibee bỗng đông nghịt, thậm chí phải xếp hàng dài từ trong quán ra tận ngoài cửa. Nguyên nhân đến từ một chương trình tặng gấu bông tuần lộc nhân dịp Noel khiến cả cộng đồng mạng "chao đảo". Facebook liên tục phủ sóng hình ảnh những chú gấu bông màu nâu đáng yêu, và trong khi nhiều người hào hứng khoe chiến lợi phẩm thì cũng không ít khách lại đòi "bắt đền" Jollibee vì nhận phải các phiên bản lỗi cực hài.

Các chi nhánh Jollibee đông nghịt nhờ chương trình tặng gấu bông tuần lộc dịp Noel (Ảnh: Anh Thơ)

Dạo gần đây, hình ảnh chú gấu tuần lộc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, đi kèm với cảnh tượng đông đúc tại nhiều cửa hàng Jollibee. Chỉ cần lướt newsfeed vài phút, người ta đã bắt gặp loạt video quay cảnh xếp hàng, người ôm gấu, hoặc khoảnh khắc "unbox", khoe tuần lộc bông đầy phấn khích. Điều này chứng minh sức hút của chương trình lễ hội từ Jollibee đang lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt với giới trẻ.

Sức nóng này bắt nguồn từ chương trình khuyến mãi mùa Noel của hãng. Theo đó, chỉ cần mua combo trị giá 149.000 đồng, khách hàng sẽ được tặng kèm một chú tuần lộc bông phiên bản đặc biệt. Cả hai combo đều gồm những món quen thuộc như gà giòn, mì Ý, khoai tây chiên và nước uống - những món "best seller" lâu nay, vì vậy càng khiến khách hàng hào hứng thử vận may để rinh gấu.

Ngay khi chương trình triển khai, lượng khách đến chuỗi cửa hàng Jollibee tăng vọt. Nhiều chi nhánh ghi nhận cảnh xếp hàng dài, khách ngồi chờ kín chỗ, shipper đứng đợi trước quầy để nhận combo. Những video "săn tuần lộc" liên tục xuất hiện, khiến hiệu ứng FOMO lan nhanh đến mức nhiều người phải tranh thủ đến sớm để không hết quà.

Thế nhưng bên cạnh niềm vui rinh được gấu, nhiều người lại gặp cảnh "bốc trúng… secret version" theo cách khó lường. Mỗi chú tuần lộc lỗi một kiểu, tạo ra hàng loạt khoảnh khắc gây cười trên mạng xã hội.

"Bắt đền Jollibee. Nhìn cả buổi trời thấy con tuần lộc nó kì kì. Trời ơi nó thiếu 1 tai" - một vị khách dở khóc dở cười khi nhận đúng phiên bản "thiếu phụ tùng" (Nguồn: @hog_vizz_0405)

Thiếu 1 tai có lẽ chưa là gì so với chú tuần lộc thiếu cả 2 mắt này (Nguồn: @nguyentrongphuc1307)

Một chú tuần lộc - không rõ bị gì - nhưng cả cơ thể vặn vẹo nên nhìn "khờ khờ" (Nguồn: qtt.4301)

Không biết ai đã nối thêm lông mi cho "em" này vậy? (Nguồn: @ellenduy89)

Một chú tuần lộc mặt "béo múp" làm mắt trông như bị híp lại (Nguồn: @huynfhuongg)

Chú tuần lộc này thì thiếu luôn cái mũi đỏ (Nguồn: @anhtung.01)

Con thiếu 1 tai, con thì thiếu 1 mắt… đủ loại phiên bản độc lạ (Nguồn: @didntsaw)

Mua 2 combo thì lỗi cả 2 con tuần lộc thế này, biết trách ai bây giờ? (Nguồn: @hoa_mcs)

Mới nhổ răng khôn hay sao mà sưng mặt thế này? (Nguồn: @thuydung.16995)

Phía dưới các bài đăng, dân mạng cười không ngớt. Nhiều người còn "an ủi" chủ nhân bằng những bình luận trêu vui:

- Ê tức nha.

- Bản limited mà.

- Secret đó mấy bà.

- Khui secret đủ wow.

Dù chỉ là câu chuyện nhỏ đầy tính giải trí, những màn "bắt đền" hài hước này lại tạo nên không khí rộn ràng đúng tinh thần mùa lễ. Cũng nhờ vậy mà chương trình của Jollibee trở thành chủ đề được bàn tán khắp nơi, từ mạng xã hội cho đến các nhóm bạn rủ nhau đi săn.

Hiện tại, "cuộc đua" săn tuần lộc Noel vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Khách vẫn tiếp tục đổ về các cửa hàng với hy vọng sẽ rinh được một chú gấu bông hoàn chỉnh - hoặc biết đâu lại may mắn sở hữu phiên bản "siêu hiếm" khiến cả mạng phải bật cười.