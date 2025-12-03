Giới trẻ TP.HCM chầu chực xếp hàng cả tiếng đồng hồ chỉ vì Jollibee

Dạo gần đây, hình ảnh chú gấu bông tuần lộc xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, đi kèm với cảnh tượng đông đúc, hàng dài người xếp hàng tại các cửa hàng Jollibee để sở hữu. Chỉ cần lướt mạng một lúc, người ta đã thấy vô số video và hình ảnh khoe gấu bông này, chứng tỏ sức hút của Jollibee đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng giới trẻ.

Gấu bông tuần lộc đang gây xôn xao giới trẻ

Ảnh chụp màn hình

Có một số chi nhánh Jollibee còn tận dụng cả phòng tổ chức tiệc sinh nhật để chứa những bao gấu bông do nhu cầu săn gấu bông tăng cao. Thậm chí, có nhiều thực khách còn sở hữu tận 3 - 4 gấu bông khoe trên mạng xã hội khiến dân tình phải bất ngờ. Cũng có một số khoảnh khắc đáng yêu như mỗi bàn ăn đều có một chú gấu bông tuần lộc làm ai cũng liên tưởng đến tiệc liên hoan lớp cuối năm được giáo viên tặng quà khen thưởng.

Nguồn cơn của làn sóng này bắt đầu từ chương trình khuyến mãi mùa lễ hội của Jollibee. Theo đó, khi khách hàng mua combo trị giá 149.000 đồng sẽ được tặng kèm một chú gấu bông tuần lộc phiên bản đặc biệt. Cả hai combo trong chương trình đều có những món quen thuộc như gà rán, mì Ý, khoai tây và nước uống, đây cũng chính là những món best seller của quán nên càng làm tăng thêm sự hứng khởi của các thực khách.

Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi chương trình được triển khai, nhiều video khoe gấu tuần lộc bắt đầu xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Từ đó tâm lý muốn sở hữu ngay đã lan rộng khiến cho lượng khách kéo đến các cửa hàng Jollibee tăng mạnh. Không ít chi nhánh ghi nhận cảnh xếp hàng dài và khách ăn tại chỗ lẫn shipper đứng chờ đông đúc vì combo này.

Tối 3/12, tại chi nhánh Jollibee Âu Cơ, tình trạng đông khách diễn ra rõ rệt. Nhiều bàn trong quán đã kín chỗ, còn phía quầy hàng ghi nhận các shipper xếp hàng dài để chờ nhận món. Đồng thời, nhân viên ở đây cũng cho biết gấu bông tuần lộc luôn trong tình trạng cháy hàng. Các thực khách trong quán lẫn đơn hàng giao tận nơi hầu như đều chọn combo Giáng sinh, khiến chú gấu bông xuất hiện khắp nơi, từ bàn ăn đến tay shipper.

Không những thế, những chi nhánh khác của Jollibee cũng ghi nhận tình trạng đông đúc tương tự. Những tưởng chương trình chỉ thu hút các thực khách nhí, nhưng hóa ra gấu bông tuần lộc cũng khiến giới trẻ và cả các tín đồ ẩm thực phải đứng xếp hàng dài.

Ảnh: @butter2910

Dù chương trình chỉ là quà khuyến mãi mùa lễ hội nhưng sức hút của những tuần lộc đã vượt ngoài mong đợi. Hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội khiến nhu cầu săn gấu bông ngày càng tăng. Nhiều người dự đoán các cửa hàng Jollibee sẽ tiếp tục đông khách trong thời gian tới khi trào lưu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.