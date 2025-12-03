Sở Du lịch TPHCM có đề nghị bất ngờ về thuê căn hộ như khách sạn

Liên quan đến việc UBND thành phố đang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để bổ sung các điều, khoản quy định việc sử dụng căn hộ chung cư để cho thuê lưu trú ngắn hạn, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết Sở Du lịch đã rà soát lại nhiệm vụ nghiên cứu khoa học liên quan kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực lưu trú và đề nghị tạm dừng mô hình này.

Căn hộ bị sử dụng như khách sạn sẽ làm mất tính chất để ở của chung cư, vi phạm Luật Nhà ở 2023.

Từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Sở Du lịch TP HCM nhận định việc triển khai mô hình lưu trú chia sẻ (như Airbnb) trong các tòa chung cư khi chưa có khung quản lý đầy đủ có thể kéo theo nhiều rủi ro.

Cụ thể, với đặc thù lượng khách ra vào liên tục, ban quản lý tòa nhà gặp khó trong việc kiểm soát danh tính, dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự. Việc không khai báo tạm trú, nhất là với khách nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong quản lý an ninh, trật tự và thống kê số liệu lưu trú. Khi căn hộ bị sử dụng như khách sạn, tính chất “để ở” của nhà chung cư bị phá vỡ, đồng thời vi phạm các quy định của Luật Nhà ở 2023.

Ngoài vấn đề an ninh, Sở Du lịch TPHCM cũng chỉ ra rủi ro từ việc chủ căn hộ không đăng ký kinh doanh hoặc không kê khai thuế theo đúng quy định. Các căn hộ chung cư vốn được thiết kế để ở, không phải để kinh doanh dịch vụ lưu trú nên việc kiểm soát chất lượng dịch vụ và đánh giá tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cũng khó bảo đảm.

Việc này còn làm nảy sinh tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh với hệ thống khách sạn – những đơn vị phải tuân thủ đầy đủ quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tiêu chuẩn lưu trú và niêm yết giá. Trong khi chủ căn hộ cho thuê ngắn hạn có thể hạ giá tùy ý, gây áp lực lên các cơ sở kinh doanh lưu trú hợp pháp.

Sở Du lịch TPHCM cũng cảnh báo những rủi ro pháp lý mà cơ quan quản lý có thể đối mặt. Khi chưa có khung pháp lý đầy đủ, cơ sở xử lý vi phạm không rõ ràng, khiến công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm gặp vướng mắc. Đồng thời, giữa cư dân, chủ căn hộ, ban quản lý tòa nhà, nền tảng công nghệ rất dễ phát sinh tranh chấp nhưng lại khó giải quyết nếu không có hướng dẫn pháp luật cụ thể.

Trước đó, trong báo cáo gửi UBND TPHCM, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đã nhận được nhiều ý kiến phản đối gay gắt về mô hình này. Trong đó, Sở Tư pháp có quan điểm rằng dự thảo thí điểm hiện nay có nhiều nội dung mang tính quy phạm pháp luật, như quy định điều kiện sử dụng căn hộ, trách nhiệm của các bên liên quan, chưa hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành. Do vậy, cơ quan này đề nghị rà soát để tránh ban hành văn bản có nội dung trái luật và nếu cần, có thể bổ sung quy định vào Quyết định 26/2025 về quản lý, sử dụng nhà chung cư mà TPHCM đã ban hành trước đó.

Tại hội nghị đối thoại về quản lý vận hành nhà chung cư do Sở Xây dựng phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Thương mại – Đầu tư TPHCM tổ chức gần đây, vấn đề cho thuê ngắn hạn tiếp tục vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Các đại biểu lo ngại rằng nếu triển khai thí điểm mà chưa có cơ chế giám sát đầy đủ, mô hình này có thể làm xáo trộn cuộc sống cư dân và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trong các tòa nhà.