Từ năm 2026, hệ thống khách sạn Vinpearl thông báo lùi giờ check-in 1 tiếng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ buồng phòng và mang đến trải nghiệm lưu trú đồng nhất trên toàn hệ thống, Vinpearl vừa thông báo điều chỉnh quy định giờ nhận phòng (check-in), chính thức áp dụng từ năm 2026.

Theo thông báo mới, từ năm 2026, giờ nhận phòng tiêu chuẩn tại các khách sạn mang thương hiệu Vinpearl sẽ được điều chỉnh thành từ 15:00 hằng ngày. Trong khi đó, giờ trả phòng (check-out) vẫn giữ nguyên như hiện tại, vào lúc 12:00 trưa. Việc thay đổi khung giờ nhận phòng được Vinpearl nhấn mạnh là nhằm tối ưu hoá quy trình vận hành buồng phòng, đảm bảo thời gian cần thiết để vệ sinh, kiểm tra và chuẩn bị phòng ốc ở trạng thái tốt nhất trước khi đón khách.

Quy định mới được áp dụng trên toàn bộ hệ thống khách sạn mang thương hiệu Vinpearl, ngoại trừ Vinpearl Luxury Nha Trang – nơi có chính sách riêng phù hợp với định vị sản phẩm và phân khúc khách hàng cao cấp. Sự điều chỉnh này hướng đến mục tiêu thống nhất tiêu chuẩn phục vụ, rút ngắn sự chênh lệch về quy trình vận hành giữa các điểm đến, từ đó giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt và chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình nghỉ dưỡng hoặc công tác.

Về phạm vi áp dụng, Vinpearl cho biết chính sách giờ nhận phòng mới sẽ được áp dụng cho:

- Các booking đặt mới từ ngày 24/12/2025 trở đi; và

- Các booking có ngày nhận phòng từ ngày 01/01/2026 trở đi.

Những đặt phòng được thực hiện trước ngày 24/12/2025 sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi lần này và vẫn được giữ nguyên các điều kiện đã thỏa thuận trước đó. Điều này thể hiện cam kết của Vinpearl trong việc tôn trọng quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển đổi chính sách diễn ra một cách mềm mại, minh bạch.

Đại diện hệ thống Vinpearl bày tỏ sự trân trọng đối với sự đồng hành của Quý khách trong suốt thời gian qua, cũng như trong giai đoạn triển khai các tiêu chuẩn dịch vụ mới. Vinpearl kỳ vọng việc điều chỉnh giờ nhận phòng sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, mang đến những kỳ lưu trú trọn vẹn, tiện nghi và nhất quán hơn cho du khách tại tất cả khách sạn trong hệ thống.

Nhiều hệ thống khách sạn trên thế giới quy định giờ nhận phòng chuẩn rơi vào đầu buổi chiều, thường từ 14:00 đến 15:00, nhằm đảm bảo đủ thời gian dọn dẹp và xoay vòng phòng giữa hai lượt khách. Thời gian trả phòng phổ biến là trước 12:00 trưa, đôi khi 11:00, tạo “khoảng đệm” vài tiếng cho bộ phận buồng phòng chuẩn bị phòng cho khách mới.

Một số khách sạn tại Việt Nam cũng niêm yết giờ check-in từ 14:00 và check-out trước 12:00 như chuẩn chung, cho phép khách nhận phòng sớm nếu còn phòng trống nhưng không cam kết, đồng thời có thể thu phụ phí nếu khách yêu cầu chắc chắn nhận sớm.

Tuy nhiên, phần lớn khách sạn đều mở ra “cửa sổ linh hoạt” cho khách đến sớm hoặc trả phòng trễ trên nguyên tắc: tùy tình trạng phòng, có thể miễn phí trong 1–2 giờ hoặc thu thêm phụ phí theo giờ/ngày nếu vượt khung tiêu chuẩn. Ở chiều ngược lại, khách tới quá sớm (ví dụ trước 10:00 sáng) thường được khuyến nghị đặt thêm 1 đêm trước đó để được đảm bảo có phòng ngay khi đến.

