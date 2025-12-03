Tina Thảo Thi "cãi nhau" ở Thảo Cầm Viên

Giữa không gian xanh mát và nhịp sống rộn ràng của Thảo Cầm Viên - nơi luôn tấp nập du khách - một đoạn clip ghi lại chuyến ghé thăm của Tina Thảo Thi bất ngờ gây bão mạng xã hội. Sự xuất hiện đầy dí dỏm của anh chàng cùng loạt khoảnh khắc hài hước xuyên suốt chuyến đi đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Tina Thảo Thi vốn đã quá quen thuộc với hình ảnh một anh chàng hoạt bát, vui nhộn và đi đến đâu là mang theo tiếng cười tới đó. Và lần ghé Thảo Cầm Viên Sài Gòn mới đây của Tina cũng không ngoại lệ. Chỉ là một buổi dạo chơi ngắm thú, xem cây cối thôi mà dưới tay Tina lại biến thành một câu chuyện "tấu hài" khiến dân mạng xem xong phải bật cười thành tiếng.

Trong clip được Tina chia sẻ, anh chàng tỏ ra vô cùng thích thú khi được tận mắt chiêm ngưỡng khu vực hồng hạc, nhất là "bé" hồng hạc tên Go vừa ra đời cách đây không lâu. Tina vừa nhìn đàn chim tao nhã, vừa bình luận đủ thứ, đúng kiểu người có thể khiến cả một góc công viên rôm rả chỉ bằng vài câu nói. Không chỉ dừng ở đó, Tina còn bất ngờ… hát chúc mừng sinh nhật với một tinh thần cực kỳ hứng khởi. Giọng hát vang lên giữa không gian xanh mát của Thảo Cầm Viên.

Nhưng chưa kịp hát hết bài, một âm thanh lạ vang lên ngay sát bên. Có vẻ như đó là tiếng của một chú chim công gần đó - tiếng kêu bất ngờ, lớn và dứt khoát, như thể muốn "cắt ngang" màn biểu diễn ngẫu hứng. Người đi cùng Tina lập tức chớp thời cơ, trêu ngay: "Nó kêu là im miệng đi đó!"

Chỉ chờ có vậy, Tina lập tức "bật mood đối thoại". Anh quay lại, chống nạnh, nhìn thẳng vào hướng chú chim công và… cãi nhau. Không phải quát lớn, mà là kiểu cãi nhau mang đậm sắc thái Tina Thảo Thi: nói qua nói lại, lúc nạt, lúc lại phân bua, như thể đang trò chuyện với một người bạn thực thụ. Cảnh tượng ấy khiến cư dân mạng khi xem lại thì đúng nghĩa "cười nghiêng ngả".

Đáng yêu hơn, chính trang TikTok của Thảo Cầm Viên cũng đã nhảy vào bình luận. Tài khoản của vườn thú không chỉ bày tỏ sự thích thú mà còn nhiệt tình "mời gọi": "Cưng quá hà, mốt nhớ qua thăm tui nữa nha." Chỉ một câu đơn giản thôi nhưng khiến netizen thêm phần thích thú, vừa dễ thương vừa đúng vibe thân thiện của không gian này.

Nhắc đến Thảo Cầm Viên, đây không chỉ là điểm tham quan lâu đời mà còn là một trong những vườn thú lâu đời bậc nhất thế giới. Người dân ở TP.HCM vẫn thường xem Thảo Cầm Viên là chốn thư giãn vào cuối tuần: trẻ con thì thích xem thú, người lớn thì thích đi dạo, chụp hình dưới những hàng cây cổ thụ mát rượi. Không ít bạn trẻ cũng chọn nơi này làm background check-in vì gam màu xanh vintage rất đặc trưng.

Cũng chính vì sự gần gũi và hơi "mộc" của Thảo Cầm Viên mà những khoảnh khắc đời thường như của Tina Thảo Thi càng thêm duyên dáng. Giữa tiếng chim, tiếng lá, tiếng cười của du khách, lại bất ngờ xen vào một màn "cãi nhau" vô hại giữa người và chim công - nghe thì ngộ nghĩnh, nhưng lại đúng chất của một ngày vui vẻ, đúng tinh thần của Thảo Cầm Viên: giản dị, dễ thương và đầy tiếng cười.