Mua 1 miếng thịt mà Tina Thảo Thi và tiểu thương phải giành giật nhau

Thường xuyên nhận đường sự quan tâm của dân tình bởi nguồn năng lượng tích cực và vui vẻ, gần đây, Tina Thảo Thi lại tiếp tục khiến dân mạng cười không ngớt với hành trình đi chợ nấu cơm của mình. Anh chàng đã ghé tới chợ Bà Chiểu (TP.HCM) với 200.000 đồng trong tay, dự định mua đồ cho bữa cơm đơn giản. Những cũng tại đây, anh chàng đã tạo nên những màn "tấu hài" khiến dân mạng cười nghiêng ngả.

Tina Thảo Thi tiếp tục gây chú ý với chuyến đi chợ mua đồ nấu cơm

Kế hoạch của Tina là làm những món ăn khá quen thuộc: thịt kho trứng cút và bí đỏ nấu thịt bằm. Nhưng như thường lệ, với tính cách vui vẻ và dí dỏm, buổi đi chợ của Tina nhanh chóng trở thành một "tiểu phẩm hài" đầy rộn ràng.

Tina vốn là khách quen ở chợ Bà Chiểu. Nhiều tiểu thương ở đây đã quen với hình ảnh anh chàng rảo bước qua từng sạp hàng, vừa mua đồ vừa trò chuyện vui vẻ. Lần này cũng vậy, thay vì tập trung vào việc chọn nguyên liệu, Tina lại bắt đầu buổi đi chợ bằng cách mua trái cây để mời mọi người cùng ăn. Không khí buổi sáng vốn tấp nập của khu chợ càng trở nên rộn ràng, tiếng nói cười lan khắp các dãy hàng.

Thế nhưng, đoạn khiến người xem thích thú nhất lại nằm ở khoảnh khắc Tina đi mua thịt. Khi anh đang lựa phần thịt để kho, một chị bán hàng gần đó bất ngờ đề nghị trả tiền thay cho anh. Tina thì nhất quyết muốn tự thanh toán. Thế là giữa không gian ồn ào của khu chợ, hai người bắt đầu giành nhau trả tiền. Chị 1 câu "để chị trả cho" thì em lại 1 câu "để em tự trả". Cảnh tượng vừa vui vừa "khó đỡ": Tina cười, chị tiểu thương cũng cười, khiến ai đi ngang qua cũng phải bật cười theo.

Màn tranh giành trả tiền của Tina và chị tiểu thương

Cuối cùng, Tina "thắng" trong màn giành giật này khi là người trả tiền cho phần thịt, tổng cộng 80.000 đồng. Nhưng sự dễ thương chưa dừng lại ở đó: người bán vẫn cân cho anh lượng thịt tương đương 120.000 đồng, như một cách thể hiện tình cảm dành cho vị khách dễ thương, lại luôn biết cách mang lại tiếng cười cho mọi người.

Khoảnh khắc nhỏ ấy khiến nhiều người xem thấy ấm lòng. Không chỉ vì sự thân thiện của tiểu thương, mà còn vì cách Tina mang năng lượng tích cực vào từng tình huống đời thường. Một buổi đi chợ đơn giản trở thành câu chuyện về sự gần gũi và thân tình ở những khu chợ truyền thống Việt Nam - nơi người mua, người bán không chỉ là khách và chủ, mà đôi khi đã thân nhau như bạn bè.

Sự thân thiện của Tina Thảo Thi khiến anh chàng được rất nhiều người yêu mến

Kết thúc buổi đi chợ, Tina khoe túi đồ đủ nguyên liệu cho bữa cơm đầy đủ: thịt, trứng cút, bí đỏ cùng vài món khác được mọi người ở chợ dành tặng. Dù chỉ với 200.000 đồng, anh vẫn có thể mang về đủ cho một bữa ăn ấm cúng, và hơn cả là mang lại cho người xem cảm giác vui vẻ, thoải mái.

Với Tina Thảo Thi, mỗi video không chỉ đơn giản là nội dung giải trí, mà còn là một lát cắt chân thật về cuộc sống thường ngày, nơi sự tử tế và niềm vui đôi khi đến từ những điều giản dị nhất, như một buổi sáng đi chợ và một miếng thịt phải… giành nhau trả tiền.

(Nguồn: TikTok nhân vật)