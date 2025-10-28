2 quán ăn khiến Trấn Thành "buồn 15 phút"

Vừa mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Trấn Thành đã chia sẻ một bài viết khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nội dung liên quan tới 2 quán ăn tại TP.HCM mà anh vô cùng yêu thích.

Nam MC viết: "Có một sự thật đau lòng là quán Bánh đa cua Hải Phòng 88 Trần Quang Khải mà Trấn Thành đã giới thiệu trong Siêu Thực Thành tập 12 đã không trụ được đến khi clip lên! Hu hu... quán đã đóng cửa rồi!" - kèm theo đó là hình ảnh mặt bằng quán đang dọn dẹp, trả lại chủ nhà.

Dòng chia sẻ ngắn ngủi nhưng chứa đựng trong đó là nỗi buồn thật sự của Trấn Thành - người luôn dành nhiều tình cảm cho những hàng quán nhỏ, những người bán đồ ăn ngon nhưng chật vật mưu sinh giữa thị trường ẩm thực đầy cạnh tranh.

Nam MC tâm sự thêm, đây không phải là lần đầu anh chứng kiến cảnh này. Trước đó, một quán lẩu sườn hầm truyền thống của Hàn Quốc ở quận 2 (cũ) mà anh dự định quay cho chương trình của mình cũng đã đóng cửa trước khi kịp bấm máy. "Tui áy náy, khó chịu trong lòng. Kiểu tại sao mình không quay sớm hơn để giúp người ta! Nếu ngay lúc tuyệt vọng nhất mà chương trình lên, người ta có khách, khôi phục lại mọi thứ thì chắc họ sẽ vui lắm!", Trấn Thành viết.

Theo anh, đó cũng chính là lý do Siêu Thực Thành ra đời - một chương trình giúp lan tỏa những câu chuyện thật, những món ăn thật và những con người thật, đang miệt mài giữ lấy hương vị riêng của mình giữa thành phố rộng lớn. Với anh, mỗi quán ăn không chỉ là nơi bán đồ ăn, mà còn là tâm huyết, là mưu sinh, là câu chuyện đời.



Bài đăng nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của khán giả. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối trước những quán gặp tình trạng tương tự như vậy. Trong đó, có không ít người cho biết đã từng ăn ở quán bánh đa cua này và đều nhận xét là rất ngon.

"Buồn 15 phút" - câu kết của Trấn Thành nghe tưởng nhẹ, mà lại gói trọn cảm xúc của một người yêu ẩm thực thật sự. Buồn vì một quán ngon không trụ nổi, buồn vì sự khắc nghiệt của thị trường, và cũng buồn vì không kịp giúp đỡ ai đó đúng lúc. Nhưng chính những nỗi buồn ấy lại khiến hành trình Siêu Thực Thành trở nên có ý nghĩa hơn.