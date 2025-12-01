Khách Việt choáng trước 1 khách sạn ở Philippines: Có nguyên TTTM bên trong, giá phòng lên đến hàng trăm triệu 1 đêm

Nhắc đến Manila, Philippines là người ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh của một trạm dừng chân vội vã. Rất nhiều du khách bay đến thủ đô của Philippines chỉ để nhanh chóng bắt chuyến bay tiếp theo để đến những hòn đảo nổi tiếng thế giới như Palawan hay Boracay, nơi sở hữu những bãi biển trong xanh thơ mộng. Một số khác, nếu có nán lại, sẽ dành chút thời gian để ghé thăm thành cổ Intramuros mang dấu ấn lịch sử hay tìm một góc lãng mạn để ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp trên Vịnh Manila.

Thế nhưng, tại chính thủ đô náo nhiệt này, lại có một khu nghỉ dưỡng hoàn toàn khác biệt, một tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng ngay lòng đô thị khiến nhiều người đến là chỉ muốn ở lì trong resort, không muốn ra ngoài vì đã có sẵn vô số dịch vụ vui chơi và tiện ích thú vị. Đó chính là Solaire Resort Entertainment City, một khu phức hợp được vinh danh với Xếp hạng 5 Sao danh giá của Forbes Travel Guide trong bảy năm liên tiếp, đồng thời cũng là một phần trong danh sách ra mắt đầu tiên của Những Khách sạn Sang trọng Bậc nhất Thế giới (World’s Most Luxurious Hotels).

Khách sạn Solaire Resort Entertainment City

Với những trải nghiệm ẩm thực, mua sắm và giải trí đỉnh cao được tập trung tại một nơi, Solaire chính là điểm đến lý tưởng cho những ai tìm kiếm một kỳ nghỉ trọn vẹn mà không cần phải đi đâu xa.

Hệ thống 19 nhà hàng từ Âu đến Á, ăn 1 tuần cũng không ngán

Một trong những điểm ấn tượng nhất tại Solaire Resort chính là hệ thống ẩm thực đồ sộ. Resort sở hữu tổng cộng 19 nhà hàng và quầy bar, đây là một con số đáng kể đủ để du khách có thể khám phá những hương vị mới mẻ mỗi ngày trong suốt một tuần nghỉ dưỡng. Mỗi nhà hàng tại đây đều mang một phong cách ẩm thực và không gian độc đáo riêng, được chăm chút kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng khẩu vị đa dạng của mọi thực khách.

Một số nhà hàng tại Solaire Resort

Trong đó, Finestra Italian Steakhouse, nơi thực khách có thể thưởng thức ẩm thực Ý tinh tế trong một không gian sang trọng, và nhà hàng này cũng được vinh danh trong Top Best Restaurants in Manila của Philippine Tatler’s Dining. Có lẽ khi trải nghiệm 8/19 nhà hàng của Solaire Resort thì nơi có ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là Red Lantern phục vụ các món ăn đặc trưng của Trung Quốc, Yakumi mang đến trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Nhật Bản với hải sản và sashimi tươi ngon.

Một số món ăn hấp dẫn của một số nhà hàng tại Solaire Resort

Ngoài ra, resort còn có các lựa chọn quốc tế tại Fresh International Buffet hay ẩm thực phương Tây tại Waterside. Đối với những ai tìm kiếm trải nghiệm riêng tư hơn, các khu vực VIP như House of Zhou với ẩm thực Á và món Tây cao cấp, hay Gold Leaf phục vụ bánh ngọt, cocktail và các thức uống pha chế thủ công, sẽ là nơi hoàn hảo để thư giãn. Sự đa dạng không chỉ dừng lại ở các nhà hàng chính mà còn mở rộng đến các quán cà phê như Oasis Garden Café và The Patisserie phục vụ bánh nướng, bánh ngọt, socola. Những nhà hàng này sẽ nằm trải dài từ sảnh cho đến tầng 2 của khách sạn.

Hoạt động vui chơi giải trí không thiếu, cứ ngỡ lạc vào Las Vegas

Solaire Resort Entertainment City không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn là một trung tâm giải trí đa dạng, khiến du khách có cảm giác như đang lạc vào một Las Vegas thu nhỏ ngay tại Đông Nam Á. Khu mua sắm ngay dưới sảnh khách sạn là điểm nhấn không thể bỏ qua, nơi quy tụ nhiều thương hiệu thời trang, đồng hồ, trang sức và phụ kiện nổi tiếng thế giới, bao gồm Louis Vuitton, Dior, Fendi, Gucci, Bvlgari, Cartier và Tiffany & Co. Tuy nhiên, nơi đây sẽ không có cửa hàng bán đồ với giá phải chăng do tệp khách hàng mà khách sạn này hướng đến là tệp khách chịu chi trả cho những trải nghiệm xa xỉ.

Solaire Resort có một số cửa hàng thời trang xa xỉ nổi tiếng

Đối với những du khách yêu thích các hoạt động cảm giác mạnh và độc đáo, Solaire mang đến một trải nghiệm không giống bất kỳ resort nào khác: Sky Range Shooting Club. Đây là một trường bắn súng trong nhà hiện đại, với một bệ bắn súng ngắn dài 25 mét gồm 15 làn và một bệ bắn súng trường dài 50 mét gồm 5 làn. Khu vực này nằm ở nơi khá khó tìm, chính vì thế, du khách cần phải hỏi nhân viên khách sạn để đến đúng khu vực này.

Khu vực Sky Range thu hút nhiều lượt khách đến trải nghiệm mỗi ngày

Bên cạnh các hoạt động mạnh mẽ, resort còn chú trọng đến các hoạt động văn hóa và thư giãn. The Theatre của Solaire với 1.740 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống âm thanh, video và ánh sáng hiện đại, thường xuyên tổ chức các vở kịch, biểu diễn và hòa nhạc tầm cỡ quốc tế. Có cơ hội xem một vở kịch kinh điển tại đây - Dear Evan Hansen, tôi thực sự choáng ngợp với không gian của nhà hát lẫn trải nghiệm về âm thanh, ánh sáng tại đây.

Nhà hát chuẩn quốc tế ngay trong khách sạn với quy mô hơn 1700 chỗ ngồi

Ngoài ra, resort đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng và làm đẹp với khu Relax gồm hồ bơi Pool & Cabana, Salon chăm sóc tóc và làm đẹp, Wellness Spa & In-Room Massage hoạt động 24/24. Bên cạnh đó, Gym & Wet Floor Facility hiện đại cùng các hoạt động thể thao như golf và pickleball giúp du khách duy trì thói quen rèn luyện trong suốt kỳ nghỉ.

Nơi đây cũng có đầy đủ các hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn và thể thao thú vị

Với hệ thống tiện ích phong phú từ ẩm thực, mua sắm, giải trí cho đến thư giãn và thể thao, Solaire Resort Entertainment City thực sự đã mang đến một trải nghiệm mới về khu nghỉ dưỡng phức hợp tại Manila, biến nơi đây trở thành một điểm đến mà du khách có thể dành trọn kỳ nghỉ mà không cần phải rời khỏi khuôn viên. Tuy nhiên, Solaire Resort có lẽ sẽ không phải là nơi lưu trú cho những tệp khách du lịch hướng tiết kiệm chi phí vì giá phòng ở đây một đêm có thể dao đồng từ 5 triệu đồng và lên đến hàng trăm triệu cho hạng phòng đắt nhất, tuỳ thời điểm và thuế phí.