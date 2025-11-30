Khách Việt sốc khi du lịch Hong Kong (Trung Quốc) nhận xét: "Không nghĩ đến mức độ này"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Hong Kong (Trung Quốc). Nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ. Sau đây là một ví dụ. Cụ thể, câu chuyện được nữ du khách Việt có tài khoản tên Chan Healthy chia sẻ, cô và chồng đã gặp khá nhiều "cú sốc".

"Cú sốc đầu tiên khi tôi và chồng tới Hong Kong chính là phòng khách sạn. Một căn phòng trông khá bình thường nhưng chúng tôi phải trả đến 4,8 triệu đồng cho 1 đêm nghỉ. Dù đã biết giá khách sạn ở Hong Kong cao hơn so với nhiều nơi khác, nhưng tôi không nghĩ đến mức độ này", nữ du khách tâm sự.

Căn phòng được du khách nhắc tới (Ảnh Chan Healthy)

Nữ du khách không thể mở hết chiếc vali ra (Ảnh Chan Healthy)

Cô nói thêm mức giá cô trả cho căn phòng trong video là giá trong tuần. Khi cuối tuần giá phòng có thể lên tới hơn 6 triệu/phòng. Tiện ích trong phòng khá cơ bản, diện tích không quá lớn, thậm chí khu vực lối vào nhỏ đến mức khiến cô không thể mở vali ra. Ngoài ra cô cũng nhận xét hiện trạng phòng tuy sạch sẽ nhưng khá cũ. Đây là mức giá cao so với những gì du khách được trải nghiệm.

Vì sao phòng khách sạn ở Hong Kong giá cao hơn nhiều nơi?

Giá khách sạn ở Hong Kong từ lâu đã được xem là cao nhất châu Á, nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Mức giá ấy thường đi kèm những căn phòng nhỏ hẹp, tiện ích tối giản và nhà tắm chỉ đủ một người xoay người. Theo phân tích của Bloomberg, chi phí đất đai tại Hong Kong thuộc hàng đắt nhất thế giới, khiến các khách sạn phải tối ưu từng mét vuông bằng cách thu nhỏ diện tích phòng để giảm chi phí vận hành, dẫn đến việc “giá phòng cao không đồng nghĩa với phòng rộng”.

South China Morning Post (SCMP) cũng nhấn mạnh rằng giá thuê mặt bằng thương mại và bất động sản tăng liên tục hơn một thập kỷ khiến khách sạn buộc phải cắt giảm diện tích phòng – nhiều phòng chỉ từ 7–12 m² – để duy trì lợi nhuận, đặc biệt ở các khu trung tâm như Mong Kok, Tsim Sha Tsui hay Causeway Bay.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, theo TimeOut Hong Kong, phần lớn khách sạn trong thành phố được xây dựng trong giai đoạn bùng nổ kinh tế thập niên 1980–1990, thời điểm tiêu chuẩn phòng nhỏ là điều bình thường vì nhu cầu lưu trú ngắn ngày cao và quỹ đất extremely limited (cực kỳ hạn chế). Cơ sở hạ tầng cũ kỹ, khó cải tạo và không thể mở rộng diện tích khiến nhiều khách sạn hiện nay vẫn giữ nguyên bố cục nhỏ, dù giá phòng đã vọt lên đáng kể sau đại dịch và sự phục hồi du lịch.

Du khách nói gì về giá phòng ở Hong Kong?

Ở phía người dùng Trung Quốc, các bài đánh giá trên Xiaohongshu và Sina Travel cho thấy cảm nhận chung là “香港酒店贵得离谱，但房间小到难以想象” (khách sạn đắt đến vô lý nhưng phòng nhỏ đến mức khó tưởng tượng). Nhiều du khách chia sẻ họ phải trả mức giá 150–200 USD/đêm (3,7–5 triệu đồng) cho một phòng mà “không mở nổi vali”, trong khi phòng tắm mini khiến việc xoay người cũng khó khăn.

Tất cả những yếu tố này tạo thành một đặc trưng của Hong Kong: Giá khách sạn phản ánh chi phí đất đai – chứ không phản ánh tiện ích hay diện tích thực tế, khiến ngay cả du khách quốc tế cũng không khỏi bất ngờ khi trải nghiệm.

Một khảo sát nhanh trên Booking, Agoda và TripAdvisor cho thấy phần lớn khách sạn tầm trung tại Hong Kong đều rơi vào tình trạng “giá cao – phòng nhỏ bất ngờ”. Chẳng hạn, Mini Hotel Central và Mini Hotel Causeway Bay – hai khách sạn rất phổ biến với du khách – có giá khoảng 1.000–1.400 HKD/đêm (3,2–4,5 triệu đồng) nhưng diện tích phòng chỉ khoảng 8–12 m², vừa đủ đặt một chiếc giường và một lối đi nhỏ sát tường.

Bức ảnh cho thấy rõ ràng về sự nhỏ bé của 1 phòng khách sạn tầm trung ở Hong Kong (Ảnh minh họa)

Tại Apple Hotel ở Causeway Bay, nhiều phòng thậm chí chỉ 6–8 m², khiến du khách gọi đây là “khách sạn nhỏ nhất từng thấy”. Ngay cả những khách sạn rộng rãi hơn như Silka Seaview hay The OTTO cũng chỉ có phòng 11–14 m², trong khi giá dao động 1.000–2.000 HKD/đêm (3–6,5 triệu đồng). Trên TripAdvisor, một du khách người Anh mô tả trải nghiệm ở Hong Kong là “như bước vào một chiếc hộp khóa kín”, trong khi một du khách Mỹ chia sẻ rằng anh “trả gần 170 USD mỗi đêm nhưng không mở nổi vali trong phòng”.

Trên Reddit r/travel, nhiều du khách nói thẳng rằng họ “chưa từng thấy nơi nào giá cao mà phòng lại nhỏ đến vậy”, thậm chí có người so sánh nhà vệ sinh trong khách sạn Hong Kong với “phòng tắm trên máy bay nhưng… chật hơn”.

Đáng nói là mức giá ấy cao hơn đáng kể so với nhiều đô thị khác trong khu vực. Nếu so sánh cùng tầm giá, một phòng khách sạn tại Hong Kong có giá 150 USD/đêm (khoảng 3,7 triệu đồng) thường chỉ rộng 8–10 m². Trong khi đó, với mức giá tương tự tại Tokyo, du khách có thể thuê phòng khoảng 14–18 m²; còn tại Singapore – vốn được xem là điểm đến đắt đỏ – phòng tiêu chuẩn cũng dao động 16–20 m² với trang bị đầy đủ tủ quần áo, bàn làm việc và phòng tắm riêng rộng rãi hơn nhiều.

2 khách sạn ở Hong Kong (bên trái) và Singapore (bên phải) ở cùng 1 mức giá (Ảnh Booking)

Không ít du khách nước ngoài chia sẻ rằng Hong Kong khiến họ “bất ngờ vì giá phòng đắt ngang New York nhưng diện tích chỉ bằng một góc”, và rằng “mọi thứ đều quá chật chội so với số tiền bỏ ra”. Sự chênh lệch này khiến nhiều người thừa nhận họ “choáng” trước thực tế ở Hong Kong: bỏ ra số tiền tương đương, nhưng những gì nhận lại là không gian chỉ lớn hơn… một chiếc tủ quần áo.