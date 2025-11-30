Cốt dừa nấu phao câu vịt, món ăn độc lạ miền Tây khiến cả nước phải hoài nghi nhân sinh

Miền Tây từ lâu đã nổi tiếng với những món ăn dân dã nhưng mang hương vị rất riêng, khiến du khách đi một lần là nhớ mãi. Bên cạnh những món quen thuộc như hủ tiếu, bún nước lèo hay cá linh bông điên điển, vùng đất này còn sở hữu nhiều đặc sản độc đáo mà không phải ai cũng biết. Một trong số đó là món bánh canh vịt nước cốt dừa, cái tên nghe lạ nhưng lại vô cùng quen thuộc với người miền Tây, đặc biệt là ở Bến Tre.

Mới đây, một video mukbang của một bạn trẻ miền Tây đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi mua một tô bánh canh nước cốt dừa mà trong đó lại có thịt vịt. Điều này khiến nhiều người tò mò không biết món ăn này thuộc kiểu ngọt hay mặn, bởi sự kết hợp giữa nước cốt dừa béo ngậy và thịt vịt đậm nghe qua đã thấy lạ lẫm.

Thật ra, tên đầy đủ của món là bánh canh bột xắt thịt vịt. Sợi bánh canh được làm từ bột gạo, nặn thành những miếng nhỏ rồi xắt thủ công nên có màu trắng nõn và độ dai dẻo đặc trưng. Khi chan thêm nước cốt dừa, tô bánh canh trông càng óng mịn và hấp dẫn. Đây chính là nét độc đáo khiến món ăn dễ gây tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một yếu tố quan trọng làm nên hương vị đặc trưng của món này chính là thịt vịt. Người miền Tây thường chọn vịt xiêm hoặc vịt mái tơ vì thịt mềm nhưng chắc, da giòn, ít mỡ và không có mùi nồng. Cũng nhờ cách làm thủ công mà bánh canh bột xắt trở thành một trong những đặc sản nổi tiếng nhất của Bến Tre. Khi cho vào nồi, bột gạo tiết ra lớp nước sánh mịn khiến nước dùng chuyển sang màu trắng đục và hơi sệt, khác hẳn độ trong của những loại bánh canh quen thuộc.

Hương vị của món ăn sẽ thêm phần trọn vẹn khi ăn kèm nước mắm pha. Với nhiều người miền Tây, phao câu vịt là phần được yêu thích nhất của món ăn này vì độ béo đặc trưng. Đây được xem như món ăn tuổi thơ, gắn liền với những phiên chợ quê hay bữa cơm gia đình. Ở chợ món này được bán với giá từ 20 - 30 nghìn đồng cho một tô đầy, ăn no căng bụng.

Với người ăn lần đầu, sự kết hợp giữa vị ngọt béo của nước cốt dừa, vị mặn của nước mắm chấm và thịt vịt có thể gây lạ miệng. Ngay cả những người miền Tây thích ăn ngọt cũng bộc bạch rằng “Lâu lâu ăn thì được chứ ăn mãi thì béo lăn ra mất”. Bánh canh vịt nước cốt dừa vì thế không chỉ là đặc sản của Bến Tre mà còn là minh chứng cho sự sáng tạo của ẩm thực miền Tây khiến nhiều người nhớ mãi.

Ảnh: Cô Ba Gà