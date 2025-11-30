Jimin, Jungkook (BTS): "Đồ ăn Việt Nam ngon kinh khủng!"

Việt Nam luôn được xem là một trong những điểm đến thu hút du khách quốc tế, đặc biệt là du khách đến từ Hàn Quốc. Không chỉ các travel blogger hay khách du lịch thông thường, mà ngay cả những ngôi sao toàn cầu cũng ưu ái chọn Việt Nam làm điểm dừng chân.

Gần đây, sự xuất hiện của hai thành viên BTS Jungkook và Jimin tại Đà Nẵng và Hội An đã khiến cộng đồng fan Kpop và cư dân mạng Việt vô cùng phấn khích. Cả hai đã ghé thăm Việt Nam để ghi hình cho chương trình thực tế “Are You Sure?! Mùa 2” và những khoảnh khắc được người hâm mộ bắt gặp tại Đà Nẵng hồi tháng 6 nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Jimin và Jungkook ghé thăm Việt Nam trong chương trình Are You Sure mùa 2

Trong một buổi phỏng vấn được công bố gần đây, Jungkook và Jimin đã được hỏi về món ăn Việt Nam mà họ nhớ nhất sau chuyến đi. Jimin không ngần ngại chia sẻ rằng anh ấn tượng sâu sắc với ẩm thực Việt Nam và còn khen đồ ăn ở đây "ngon kinh khủng", nhất là món thịt nướng vì đã lâu rồi hai anh chàng chưa ăn món Hàn. Những chia sẻ tự nhiên, chân thật của hai Nam ca sĩ khiến người hâm mộ vì không khỏi tự hào.

Khoảnh khắc Jimin khen món Việt ngon trong một buổi phỏng vấn

Được biết, chuyến ghi hình của hai ngôi sao đã được giữ kín cho đến khi teaser chương trình chính thức tung ra. Những cảnh quay hé lộ cho thấy Jungkook và Jimin đã trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại Việt Nam, từ thưởng thức ẩm thực, khám phá văn hóa địa phương đến tận hưởng cảnh sắc miền Trung. Tập phát sóng dự kiến sẽ phát sóng vào tháng 12, khiến khán giả càng thêm mong chờ khoảnh khắc Việt Nam xuất hiện qua góc nhìn của hai thần tượng hàng đầu thế giới.

Những trải nghiệm thú vị của Jungkook và Jimin tại Đà Nẵng

Tạp chí du lịch nổi tiếng Travel + Leisure Asia cũng đã dành riêng một bài viết để giới thiệu hành trình của Jungkook và Jimin, đồng thời ấy các địa điểm du lịch tại Đà Nẵng và Hội An dựa trên dấu chân của hai nghệ sĩ. Theo tạp chí, Đà Nẵng là một thành phố biển sôi động của Việt Nam chính là nơi đầu tiên mà cặp đôi lựa chọn cho mùa hai của chương trình. Với bãi biển đẹp, văn hóa phong phú và đời sống địa phương sống động, Đà Nẵng được xem là điểm đến lý tưởng cho khách muốn tìm chút “hương vị châu Á” trong chuyến đi của mình.

Travel + Leisure gợi ý du khách có thể thư giãn tại bãi biển, khám phá Ngũ Hành Sơn, xem trình diễn Cầu Rồng về đêm hay thưởng thức các món ăn đường phố dọc các quán ven sông. Jungkook và Jimin đã ghé thăm Hội An, được tạp chí miêu tả là một thị trấn cổ độc đáo, nơi giao thoa giữa văn hóa Việt, Trung, Nhật và châu Âu. Những con phố nhỏ rực rỡ đèn lồng, cây cầu cổ kính và các bảo tàng văn hóa là những nơi không thể bỏ lỡ. Chính sự mộc mạc, cổ kính nhưng đầy sức sống này đã khiến Hội An trở thành điểm đến yêu thích của nhiều nghệ sĩ quốc tế.

Đà Nẵng là điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế

Chuyến đi ghi hình của Jungkook và Jimin không chỉ là kỷ niệm đẹp đối với người hâm mộ mà còn là cơ hội tuyệt vời để hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với công chúng toàn cầu. Sự xuất hiện của hai ngôi sao tầm cỡ đã góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, ẩm thực và cảnh đẹp của Việt Nam theo cách tự nhiên gần gũi nhất. Người hâm mộ đang rất mong chờ ngày nào đó Jungkook và Jimin quay lại tiếp tục khám phá những điều tuyệt vời mà Việt Nam mang đến.