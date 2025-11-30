Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại

Bài và ảnh: Ngọc Hân, Theo VTV 14:16 30/11/2025
Sau thời gian tạm ngưng hoạt động, phố đi bộ Ninh Kiều - TP Cần Thơ - chính thức trở lại vào tối 29/11 với diện mạo mới, sôi động và đậm bản sắc văn hóa miền Tây.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 1.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Phố đi bộ Ninh Kiều từng tạm ngưng hoạt động do đơn vị khai thác gặp khó khăn tài chính và chấm dứt hợp đồng sớm sau hơn ba năm vận hành. Sau quá trình rà soát, điều chỉnh và tái thiết kế mô hình, Ủy ban nhân dân phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức lại tuyến phố, hướng đến không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, thân thiện và bền vững hơn.

Tuyến phố được bố trí dọc theo đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Ngô Gia Tự), chia thành nhiều khu vực hoạt động đặc sắc như: biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, trưng bày – giới thiệu sản phẩm OCOP, hòa tấu nhạc cụ dân tộc – hiện đại, và không gian thư pháp tặng chữ.

Các chương trình được tổ chức định kỳ từ 18h30 đến 22h00 vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, kéo dài trong tháng 11 và 12 năm 2025. Ngoài ra, trong thời gian thí điểm, các hoạt động sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm thu hút người dân, du khách và các nghệ sĩ cùng tham gia, hướng tới mô hình phố đi bộ văn minh, thân thiện và bền vững.

Phố đi bộ Ninh Kiều hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa – giải trí mới của TP Cần Thơ, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng bá hình ảnh “Cần Thơ – Đô thị miền sông nước năng động, thân thiện và mến khách”.

Một số hình ảnh được Thời báo VTV ghi nhận tại Phố đi bộ Ninh Kiều:

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 2.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong không gian Phố đi bộ Ninh Kiều năm 2025.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 3.

Những giai điệu quen thuộc, tà áo dài thướt tha và ánh đèn rực rỡ tạo nên khung cảnh vừa truyền thống vừa hiện đại nơi bến Ninh Kiều.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 4.

Đông đảo du khách thích thú thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc mang đậm sắc màu Nam Bộ.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 5.

Tại Công viên Nhà Tròn, chương trình nghệ thuật truyền thống, đờn ca tài tử và cải lương mang đến giai điệu quê hương sâu lắng.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 6.

Nhiều trích đoạn cải lương được các nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn trong không gian Phố đi bộ Ninh Kiều.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 7.

Khán giả say sưa theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 8.

Du khách quốc tế chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật, thích thú trước nét văn hóa đặc trưng của vùng sông nước miền Tây.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 9.

Du khách và người dân cùng tham gia trò chơi dân gian nhảy sạp, tiếng cười rộn rã vang khắp tuyến đường Hai Bà Trưng, mang lại cảm giác gần gũi và gắn kết.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 10.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 11.

Người dân và du khách thích thú dừng chân bên gian hàng thư pháp.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 12.

Du khách quốc tế vui vẻ nhận món quà đặc biệt – tấm thư pháp ghi tên mình bằng tiếng Việt. Một trải nghiệm mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 13.

Nụ cười hồn nhiên của em nhỏ khi nhận được bức thư pháp có tên mình

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 14.

Tiếng saxophone vang lên giữa phố đêm, mang lại sắc thái lãng mạn và thư giãn cho không gian Ninh Kiều rực rỡ ánh đèn.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 15.

Ban nhạc trẻ trình diễn các ca khúc sôi động, thu hút đông đảo người xem. Không khí âm nhạc khiến phố đi bộ trở nên náo nhiệt và tràn đầy năng lượng.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 16.

Các nghệ sĩ trẻ biểu diễn hòa tấu guitar, keyboard, trống… tạo nên bản phối hiện đại, tươi mới cho đêm Cần Thơ.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 17.

Phố đi bộ đông kín người, ánh đèn rực rỡ cùng tiếng nhạc và tiếng cười vang lên khắp nơi, tạo nên bức tranh sôi động của “Tây Đô” về đêm.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 18.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 19.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 20.

Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại- Ảnh 21.

Các tiết mục nghệ thuật đường phố thu hút khán giả tại không gian văn hóa Ninh Kiều.

