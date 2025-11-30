Phố đi bộ Ninh Kiều thu hút du khách trong ngày trở lại

Trước đó, vào tháng 6/2025, Phố đi bộ Ninh Kiều từng tạm ngưng hoạt động do đơn vị khai thác gặp khó khăn tài chính và chấm dứt hợp đồng sớm sau hơn ba năm vận hành. Sau quá trình rà soát, điều chỉnh và tái thiết kế mô hình, Ủy ban nhân dân phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã chủ động phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức lại tuyến phố, hướng đến không gian sinh hoạt cộng đồng văn minh, thân thiện và bền vững hơn.
Tuyến phố được bố trí dọc theo đường Hai Bà Trưng (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Ngô Gia Tự), chia thành nhiều khu vực hoạt động đặc sắc như: biểu diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, trưng bày – giới thiệu sản phẩm OCOP, hòa tấu nhạc cụ dân tộc – hiện đại, và không gian thư pháp tặng chữ.
Các chương trình được tổ chức định kỳ từ 18h30 đến 22h00 vào tối thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, kéo dài trong tháng 11 và 12 năm 2025. Ngoài ra, trong thời gian thí điểm, các hoạt động sẽ được điều chỉnh linh hoạt nhằm thu hút người dân, du khách và các nghệ sĩ cùng tham gia, hướng tới mô hình phố đi bộ văn minh, thân thiện và bền vững.
Phố đi bộ Ninh Kiều hứa hẹn trở thành điểm đến văn hóa – giải trí mới của TP Cần Thơ, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch đêm, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng bá hình ảnh “Cần Thơ – Đô thị miền sông nước năng động, thân thiện và mến khách”.
Một số hình ảnh được Thời báo VTV ghi nhận tại Phố đi bộ Ninh Kiều: