Gần 800 người mặc cổ phục diễu hành trên phố đi bộ Hồ Gươm

Chiều 15/11, tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình diễu hành áo dài du lịch Hà Nội năm 2025, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Đây là lần thứ 7 chương trình được tổ chức, đồng thời là một trong những hoạt động điểm nhấn thuộc khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội (Festival Thăng Long – Hà Nội 2025), do UBND TP Hà Nội chỉ đạo và Sở Du lịch chủ trì phối hợp thực hiện.
Đoàn diễu hành rực rỡ sắc màu truyền thống di chuyển qua các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm và khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tạo nên không gian văn hóa sống động giữa mùa thu Hà Nội.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình là Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”, trình diễn các loại cổ phục qua nhiều triều đại.
Với quy mô gần 800 người, ngày hội tái hiện sinh động trang phục truyền thống Việt Nam, từ áo dài ngũ thân, áo nhật bình đến áo giao lĩnh, áo viên lĩnh, tất cả đều được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng công phu bởi các nhóm cổ phục. Sự kiện mang đến cho người xem cảm giác như bước vào một hành trình thời gian, chiêm ngưỡng lịch sử trang phục Việt Nam qua các thế kỷ.
Đoàn diễu hành được chia thành nhiều khối theo chủ đề: cổ phục Việt Nam qua các thời kỳ; cổ phục 54 dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; cổ phục triều Lý – Trần – Lê – Nguyễn; khối cổ phục ASEAN nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; khối cộng đồng hưởng ứng “Bách Hoa Bộ Hành”.
Mỗi khối đều mang sắc thái riêng, tạo nên bức tranh văn hóa sống động, đưa du khách trở lại dòng chảy lịch sử dân tộc.
“Tôi đăng ký diễu hành từ cuối tháng 10, vì muốn giới thiệu với du khách gần xa cũng như các bạn trẻ về vẻ đẹp của Việt phục. Khi được diễu hành cùng mọi người, tôi cảm thấy tự hào và hứng khởi”, bạn Ngô Tuyết Phương (ở Hà Nội) chia sẻ.
“Tham gia chương trình giúp tôi hiểu thêm về lịch sử trang phục Việt Nam và thấy tự hào khi văn hóa truyền thống được giới thiệu một cách sống động đến đông đảo người dân và du khách”, bạn Nguyễn Minh Hòa (25 tuổi, ở Hà Nội) nói.
Trong đoàn diễu hành còn có sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế và đơn vị nghệ thuật như Trịnh Fashion, nhà thiết kế Mai Hoa, Thanh Design, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Mỹ thuật Làng nghề Việt Nam, Hội Liên hiệp HTX tiêu dùng Việt Nam (VCCU), cùng hơn 100 cán bộ phụ nữ phường Hoàn Kiếm. Những bộ sưu tập cách tân trẻ trung kết hợp với các mẫu áo dài truyền thống tạo nên bức tranh vừa hiện đại vừa đậm chất Việt, làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của tà áo dài trên phố thu Hà Nội.
Đại diện Thái Lan tham gia khối cổ phục các quốc gia Đông Nam Á.
Cùng với chương trình diễu hành, Sở Du lịch Hà Nội còn giới thiệu tour buýt “Chạm thu Hà Nội” – trải nghiệm mùa thu đặc biệt cùng áo dài. Theo đó, từ 15h30 - 17h cùng ngày, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức 4 chuyến xe buýt 2 tầng đưa du khách mặc áo dài tham quan các điểm du lịch nổi tiếng như: Nhà hát Lớn, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hồ Tây, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc…
Chương trình diễu hành áo dài là hoạt động khép lại chuỗi ngày sôi động của Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội với các hoạt động vô cùng phong phú và ý nghĩa, thu hút sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng, tính lan tỏa cao trong xã hội.
Thông qua chương trình này, ngành Du lịch Thủ đô mong muốn tôn vinh và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể áo dài, hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa của áo dài Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu áo dài đến Nhân dân và du khách; gắn kết bảo tồn và phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch.