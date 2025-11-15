Loại rau này đang vào mùa, đầy ngoài chợ: Dùng nấu món ăn thơm phức, giòn tan lại phòng cúm và ngừa ung thư

Thời gian này, vào buổi sáng chúng ta đi chợ sẽ thấy rau củ theo mùa ngập tràn. Nào là súp lơ, su hào. các loại rau cải và đặc biệt lấp ló những bó ngồng tỏi tươi rói xếp chồng lên nhau, giá lại rẻ bất ngờ. Khi cầm từng bó ngồng tỏi trên tay, ta sẽ thấy một màu xanh mướt, mềm mại và thơm lừng. Bạn đừng bỏ qua, hãy mua một bó về sau đó kết hợp cùng các nguyên liệu khác là sẽ có được một món ăn ngon, ấm áp trong mùa đông.

Ngồng tỏi vốn là loại rau rất giàu vitamin C và các hợp chất kháng khuẩn, có thể giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus, phòng ngừa cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng. Bên cạnh đó ngồng tỏi chứa hàm lượng các vitamin và khoáng chất cùng các chất chống oxy hóa dồi dào nên có thể giúp giảm lượng cholesterol xấu, hỗ trợ hạ mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Lượng chất xơ dồi dào trong ngồng tỏi đồng thời cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, tăng cường nhu động ruột và hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Các hợp chất lưu huỳnh như Diallyl sulphide có trong ngồng tỏi được chứng minh có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, đồng thời các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương...

Hôm nay, chúng ta hãy kết hợp ngồng tỏi với thịt bò, một ít mộc nhĩ và nụ hoa huệ khô, cùng nửa củ cà rốt thái nhỏ để tạo màu. Chắc chắn sự kết hợp nguyên liệu này sẽ khiến bạn và gia đình thỏa mãn cả vị giác lẫn thị giác: Cà rốt đỏ tươi, ngồng tỏi xanh mướt, mộc nhĩ đen nhánh, nụ hoa huệ vàng nâu và thịt bò thái lát thấm đẫm nước sốt. Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm. Hơn nữa, món ăn này là sự kết hợp cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo: Thịt bò giàu protein, ngồng tỏi cùng rau củ cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào – đặc biệt tốt để nâng cao sức đề kháng trong mùa đông lạnh giá.

Cách làm lại cực kỳ đơn giản. Ướp thịt bò trước với chút gia vị, tranh thủ thái ngồng tỏi thành khúc vừa ăn, bào sợi cà rốt, ngâm rửa sạch mộc nhĩ và nụ hoa huệ. Sau đó mất vài phút thao tác nấu trên chảo nóng là xong. Món ăn này không chỉ ngon mà còn lý tưởng cho những ai bận rộn vừa bận công việc vừa phải lo nấu nướng.

Giữa tiết trời se lạnh, thêm đĩa xào rực rỡ sắc màu lên mâm cơm không chỉ ấm bụng mà còn vui mắt, nâng cao tinh thần. Nếu bạn đang băn khoăn tối nay ăn gì, hãy thử ngay sự kết hợp ngồng tỏi xào thịt bò này nhé!

Nguyên liệu làm món thịt bò xào ngồng tỏi

1 bó ngồng tỏi, một ít mộc nhĩ, 1 nắm nhỏ hoa huệ khô, 1/2 củ cà rốt, 3 tép tỏi, 150gthịt bò, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút muối biển, 1 thìa canh bột bắp, một ít bột tiêu trắng, một ít bột gừng.

Cách làm món thịt bò xào ngồng tỏi

Bước 1: Thịt bò bạn rửa sạch sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Tiếp theo bạn thái thịt bò thành các miếng mỏng rồi cho vào bát, thêm 1 thìa nước tương, 1 thìa canh dầu hào, một chút bột tiêu trắng, một lượng bột gừng vừa đủ, bột bắp. Trộn đều để thịt bò thấm các loại gia vị. Ngâm và rửa sạch nấm mèo trước, để riêng. Rửa sạch giá tỏi và thái nhỏ trước. Cà rốt bào sợi, để riêng. Sau đó bạn thêm một chút dầu ăn vào, trộn đều, đậy khí rồi ướp khoảng 15 phút. Đun nóng dầu ăn trong chảo, cho thịt bò vào, xào cho đến khi đổi màu thì lấy ra khỏi chảo, để riêng. Không xào quá lâu, thịt bò sẽ bị dai.

Bước 2: Tiếp đó bạn thêm một chút xíu dầu ăn vào chảo. Vì ngồng tỏi không hút nhiều dầu nên không cần cho quá nhiều. Tiếp đó thêm tỏi thái lát vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho ngồng tỏi, mộc nhĩ và cà rốt thái sợi vào xào đều tay. Cho một hoa huệ khô đã ngâm và rửa sạch vào rồi thêm một chút nước, đun nhỏ lửa trong khoảng 1 phút. Việc này sẽ làm cho ngồng tỏi mềm hơn.

Bước 3: Sau đó bạn thêm một chút muối và 1 thìa canh nước tương để nêm nếm. Cuối cùng trút thịt bò đã xào trước đó vào, đảo đều nhanh thay để các nguyên liệu hòa quyện, thấm hương vị của nhau. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn lấy ra đĩa và dọn ra bàn ăn là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò xào ngồng tỏi

Ngồng tỏi xào chín tới giữ nguyên độ giòn ngọt, mất hẳn vị cay nồng; nụ hoa huệ thấm đều gia vị, thơm lừng; thịt bò mềm mọng, quyện cùng hương dầu hào thoang thoảng. Dù nước xào không sánh đặc, nhưng từng nguyên liệu hòa quyện tuyệt vời, ăn kèm cơm nóng thì hết sảy.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò xào ngồng tỏi!