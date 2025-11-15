Từ Việt Nam, Pizza 4P's "ngạo nghễ" mở nhà hàng tại Mỹ

Vừa mới đây, ASIAN FOUNDED™ (nền tảng truyền thông và cộng đồng tôn vinh, hỗ trợ các thương hiệu do người châu Á sáng lập) đã đăng tải thông tin gây chú ý về việc chuỗi nhà hàng Pizza 4P's chuẩn bị mở cơ sở đầu tiên tại Mỹ. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi bởi cộng đồng yêu ẩm thực và doanh nghiệp khởi nguồn từ châu Á, đặc biệt là nhóm khởi nghiệp trong lĩnh vực F&B.

(Ảnh: @asianfounded)

Trong bài đăng, ASIAN FOUNDED™ mô tả: "Thương hiệu Pizza 4P's đình đám - được thành lập vào năm 2011 tại TP.HCM - chuẩn bị 'đổ bộ' Brooklyn! Thương hiệu này nổi tiếng với mô hình farm-to-table, tự sản xuất phô mai thủ công và xây dựng thực đơn dựa trên nguyên liệu địa phương, góp phần định nghĩa lại phong cách pizza tại khu vực Đông Nam Á".

Đáng chú ý, vào tháng 10/2025 vừa qua, Pizza 4P's cũng đã đăng tin tuyển dụng vị trí General Manager cho chi nhánh tại Brooklyn, New York, Mỹ. Việc tuyển dụng nhân sự quan trọng cho thấy thương hiệu đang ở bước chuẩn bị cuối cùng cho nhà hàng flagship - được xem là "cửa ngõ" đánh giá tiềm năng chinh phục thị trường Mỹ, nơi cạnh tranh ẩm thực khốc liệt bậc nhất thế giới.

Không chỉ dừng lại ở một thông báo mở rộng, đây được xem là minh chứng rằng thương hiệu F&B sinh ra tại Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm quốc tế, sánh vai cùng những tên tuổi quốc tế lâu đời.

(Ảnh: Pizza 4P's)

(Ảnh: Pizza 4P's)

Theo thông tin từ trang web chính thức của Pizza 4P's, thương hiệu ra đời năm 2011 tại TP.HCM, do hai vợ chồng người Nhật là Yosuke Masuko và Sanae Takasugi sáng lập. Dù lựa chọn pizza làm sản phẩm chủ đạo, nhưng ngay từ đầu, 4P's không định vị mình là chuỗi thức ăn nhanh, mà hướng đến mô hình nhà hàng tiêu chuẩn cao, tập trung vào trải nghiệm, chất lượng nguyên liệu, sự chỉn chu và tính triết lý trong ẩm thực.

Tên gọi "Pizza 4P's" chính là viết tắt của Pizza for Peace, mang ý nghĩa "Pizza vì Hòa bình" - lời tuyên ngôn nhẹ nhàng nhưng đầy nhân văn của những người sáng lập: thông qua ẩm thực, lan tỏa hạnh phúc và sự bình an.

Trước khi mở rộng ra quốc tế, Pizza 4P's phát triển mạnh tại Việt Nam nhờ loạt dấu ấn riêng: tự sản xuất phô mai tươi ngay tại Việt nam, sử dụng nguyên liệu địa phương, hợp tác với nông trại hữu cơ, kết hợp phong cách ẩm thực Ý với cảm quan Nhật Bản và khẩu vị châu Á. Thương hiệu cũng được yêu thích bởi dịch vụ mang tinh thần Omotenashi - sự tận tâm tuyệt đối trong từng chi tiết.

Tính đến hiện tại, Pizza 4P's sở hữu 35 cửa hàng tại Việt Nam cùng 5 cửa hàng quốc tế ở Campuchia, Ấn Độ, Indonesia và Nhật Bản, nâng tổng số cơ sở lên 40 nhà hàng trên toàn cầu.

(Ảnh: Pizza 4P's)

(Ảnh: Pizza 4P's)

Việc lựa chọn New York - đặc biệt là khu Brooklyn - không phải một bước đi ngẫu nhiên. Đây là nơi hội tụ văn hóa đa dạng, tập trung lượng lớn các thương hiệu ẩm thực sáng tạo, đồng thời là "phòng thí nghiệm" khắt khe để đánh giá sự sống còn của bất kỳ mô hình F&B nào.

Nếu thành công tại đây, Pizza 4P's sẽ không chỉ được biết đến như thương hiệu pizza thành công tại Việt Nam, mà còn như một biểu tượng F&B châu Á có khả năng định vị chất lượng và văn hóa trên sân chơi toàn cầu.