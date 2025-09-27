Cơ hội không thể bỏ lỡ: Nhận vé Fanzone gặp dàn nghệ sĩ BIDV Music Festival tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Loạt trải nghiệm độc đáo, cơ hội săn vé Fanzone BIDV Music Festival

Từ sáng sớm, "không gian số" BIDV SmartBanking X đã đông kín người. Âm nhạc sôi động, hàng nghìn bạn trẻ háo hức check-in, trải nghiệm công nghệ mới và cầm trên tay tấm vé fanzone đã tạo nên bầu không khí náo nhiệt trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Các hoạt động tương tác, mua sắm trên BIDV SmartBanking được hưởng ứng.

Từ sáng đến đầu giờ chiều 27/9, không gian triển lãm công nghệ BIDV SmartBanking X trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ trở thành điểm hẹn của giới trẻ Sài thành, bởi đây là khoảng thời gian áp chót để khách tham quan có cơ hội nhận vé Fanzone VIP "giới hạn" tham gia "bữa tiệc âm nhạc" tối 27/9.

Đa dạng các hoạt động tương tác thú vị tại BIDV Music Festival.

Tham dự sự kiện, bạn sẽ được trải nghiệm các tính năng vượt trội của phiên bản BIDV SmartBanking mới với trợ lý tài chính AI, hỗ trợ cá nhân hóa giao diện và thói quen chi tiêu thông minh. Song song với đó, khu vực trò chơi tương tác và check-in cùng glambot nhận quà "độc quyền" khiến không khí càng thêm sôi động. Sau khi hoàn tất trải nghiệm và đăng ký ứng dụng, khách tham quan sẽ được nhận ngay vé Fanzone VIP để đổi vòng tay tham dự sự kiện khu vực sát sân khấu.

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng trải nghiệm để có cơ hội "săn" vé Fanzone VIP tối 27/9.

Là một trong những người xếp hàng từ sớm, Thanh Huyền (32 tuổi, TP.HCM) cho biết: "Mình rất bất ngờ khi BIDV "chơi lớn", không chỉ dựng khu trải nghiệm công nghệ hoành tráng giữa phố đi bộ, mà còn tạo cơ hội cho khán giả được gặp gỡ và thưởng thức các màn biểu diễn của nhiều nghệ sĩ đình đám. Sự kiện 2 trong 1 như vậy, nhất định phải kiên nhẫn để săn tấm vé này".

Khách tham quan xếp hàng từ rất sớm để tham gia BIDV Music Festival.

Ngoài hình thức đổi vé trực tiếp tại sự kiện, vé còn được phân phối qua Ticketbox – nền tảng quản lý và phân phối vé sự kiện trực tuyến hàng đầu Việt Nam. Với công nghệ hiện đại, giao diện thiết kế thân thiện, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn vé Fanzone VIP sự kiện BIDV Music Festival.

Dàn line-up "nóng" nhất hội tụ tại BIDV Music Festival tối nay

Không chỉ là sự kiện công nghệ, BIDV Music Festival tối 27/9 còn là đêm đại nhạc hội được giới trẻ mong chờ. Chương trình quy tụ loạt tên tuổi đình đám như Quang Hùng MasterD, Phương Mỹ Chi, Tùng Dương, Tóc Tiên, (S)TRONG Trọng Hiếu, Chillies Band…

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, show diễn được dàn dựng bởi nhạc sĩ Huy Tuấn và chia làm 3 chương: Chạm di sản, Bản lĩnh thời đại và Mở tương lai. Các tiết mục hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh mẽ với sự đầu tư bài bản về hình ảnh, sân khấu, hiệu ứng ánh sáng, kết hợp công nghệ trình diễn để mang đến trải nghiệm nghe - nhìn cuốn hút.

Bùng nổ dàn nghệ sĩ đình đám V-biz hội tụ tại BIDV Music Festival.

Khu vực Fanzone VIP được thiết kế ngay sát sân khấu, giúp khán giả tận hưởng trọn vẹn không khí bùng nổ và có thêm nhiều hoạt động tương tác trực tiếp cùng nghệ sĩ. Đây chính là đặc quyền BIDV dành riêng cho những khách hàng thân thiết.

Chỉ còn vài giờ trước khi phố đi bộ Nguyễn Huệ "bùng nổ" cùng âm nhạc và công nghệ. Đây là cơ hội cuối cùng để tranh thủ khám phá tiện ích BIDV SmartBanking X, cháy hết mình trong đại nhạc hội "2 trong 1" hiếm có, nơi công nghệ bắt tay âm nhạc để tạo nên đêm bùng nổ cảm xúc.