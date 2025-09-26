1 khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam có 15 sân Pickleball chuẩn quốc tế là nơi tổ chức loạt giải đấu, sự kiện thể thao độc đáo

Cách 2 - 3 tiếng đi xe từ TP.HCM, Carmelina Beach Resort là một khu nghỉ dưỡng xanh ẩn mình nơi ấp Hồ Tràm yên bình. Nơi đây mang đến những trải nghiệm đẳng cấp kết hợp với hoạt động thể thao vô cùng hấp dẫn. Carmelina Beach Resort, khu nghỉ dưỡng 4 sao nằm bên bờ biển Hồ Tràm, đang từng bước định hình một phong cách sống mới: thư giãn, khỏe mạnh và đầy cảm hứng.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Carmelina Beach Resort đã thực hiện một bước đi tiên phong khi đã đầu tư xây dựng 15 sân Pickleball quy mô lớn và chuyên nghiệp. Đây cũng là resort ven biển đầu tiên trong nước sở hữu hệ thống sân Pickleball đạt chuẩn quốc tế, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu quốc tế, trong đó có Giải WPC Vietnam (4/2024) và PPA Tour Australia (10/2024). Mới đây, không gian này đã là nơi tổ chức của giải đấu "Fancy Pickleball", quy tụ nhiều tuyển thủ từ khắp nơi đổ về Carmelina Beach Resort.

Giải đấu Fancy Pickleball được tổ chức tại sân thể thao đạt chuẩn quốc tế

Giải đấu lần này diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của nhiều gương mặt đa dạng, từ các vận động viên có kinh nghiệm cho đến những người mới bắt đầu tìm hiểu về pickleball. Trên khán đài, người xem và các đội tham dự cùng nhau cổ vũ, tạo nên bầu không khí gần gũi, thoải mái nhưng cũng không kém phần hào hứng. Không gian thi đấu được bố trí hợp lý, giúp các trận đấu diễn ra trôi chảy và mang lại trải nghiệm dễ chịu cho cả người chơi lẫn khán giả.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kiện còn là dịp để kết nối cộng đồng, khi nhiều người có cùng sở thích thể thao có cơ hội gặp gỡ và giao lưu. Các hoạt động bên lề, phần lớn xoay quanh trải nghiệm thể thao và chia sẻ tinh thần vận động, góp phần khiến giải đấu trở thành một ngày hội đúng nghĩa. Nhờ vậy, "Fancy Pickleball" không chỉ dừng lại ở những màn tranh tài trên sân mà còn để lại dấu ấn tích cực về một sự kiện gắn kết và truyền cảm hứng.

Carmelina Beach Resort đã vượt lên trên vai trò một địa điểm chuẩn quốc tế tổ chức giải đấu đơn thuần, giúp ban tổ chức và các vận động viên có thể tập trung hoàn toàn vào chuyên môn. Khi không gian này là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời với 120 phòng Deluxe và 22 Bungalow cao cấp, tất cả đều sở hữu tầm nhìn thoáng đãng hướng ra biển xanh lấp lánh, hồ bơi mát lành hoặc khu vườn đầy sắc màu. Không những thế, nơi đây còn được nhiều du khách yêu thích lựa chọn cho chuyến nghỉ dưỡng của mình vì có không gian chan hoà với thiên nhiên được bao phủ bởi vườn cây xanh mướt, hồ nước và thảm hoa được chăm chút tỉ mỉ.

Vợt pickleball mới được ra mắt ngay trên sân đấu chuẩn quốc tế

Không gian này cũng chính là nơi ra mắt vợt pickleball mới có hiệu năng vô cùng vượt trội và cây vợt này cũng chính là phần quà dành cho các tuyển thủ chiến thắng tại giải đấu Fancy Pickleball #withGalaxy. Joola Pro Perseus IV ra mắt vào ngày 24/9, là mẫu vợt pickleball được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội trên sân đấu, tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến. Điểm nhấn đáng chú ý là công nghệ bề mặt Carbon ma sát (CFS), giúp người chơi tối ưu hóa độ xoáy và gia tăng khả năng kiểm soát bóng một cách ấn tượng.

Bên cạnh đó, cấu trúc lõi HyperFoam Edge Wall không chỉ giúp mở rộng điểm ngọt (sweet spot) một cách đáng kể mà còn tăng cường lực đánh và sự ổn định trong từng cú quả. Sự kết hợp khéo léo giữa các công nghệ này tạo nên một thiết kế cân bằng, cho phép người chơi tự tin chuyển đổi giữa lối chơi tấn công mạnh mẽ và phòng thủ vững chắc.

Về thông số kỹ thuật, vợt có cấu trúc bền bỉ với bề mặt từ sợi Carbon nhám (Textured Carbon Fiber) và phần lõi Honeycomb Propulsion kết hợp Hyper-Foam Edge Wall. Với độ dày 16mm và trọng lượng 8.1 oz (khoảng 229.6 gram), cây vợt mang lại cảm giác đầm tay và chắc chắn. Các kích thước khác bao gồm chiều dài vợt 16.5 inch, chiều rộng 7.5 inch, cùng tay cầm dài 5.5 inch với chu vi 4.125 inch, phù hợp với nhiều cỡ tay người chơi. Hiệu suất của vợt được đánh giá rất cao trên thang điểm 100, với các chỉ số Sức mạnh, Kiểm soát và Độ xoáy đều đạt mức 96, trong khi độ ổn định và dung sai cũng ở mức 90, khẳng định đây là một lựa chọn toàn diện cho người chơi ở mọi cấp độ.

Có thể nói, không gian pickleball chuẩn quốc tế của Carmelina Beach Resort là một nơi lý tưởng để vui chơi giải trí cũng như tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Nơi đây không chỉ là nơi nghỉ dưỡng toàn diện mà còn là một điểm hẹn quen thuộc cho cộng đồng pickleball. Việc kết hợp không gian nghỉ dưỡng với sân chơi thể thao chuyên nghiệp đã mang đến một lựa chọn đa năng, phục vụ cho cả mục đích thư giãn lẫn thi đấu.