Khánh Hòa: Lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di tích quốc gia gắn với du lịch

Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích quốc gia gắn với du lịch.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thành công tác lập quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị các di tích quốc gia đặc biệt gồm Tháp Pô Klong Garai, Tháp Hòa Lai và Tháp Bà Pô Nagar, gắn với phát triển du lịch bền vững.

Các hoạt động văn hóa tại Lễ hội Tháp Bà Ponagar.

Theo kế hoạch, Khánh Hòa sẽ xây dựng đề án tổng thể số hóa di sản văn hóa, hình thành ngân hàng dữ liệu về di tích và di sản phi vật thể. Đồng thời chú trọng bảo tồn, phát triển các làng nghề truyền thống như gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, chế tác trầm hương Vạn Phú gắn với sản phẩm du lịch đặc trưng. Khánh Hòa cũng sẽ tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao trải nghiệm du khách, tích hợp yếu tố văn hóa vào các sản phẩm du lịch mới lạ.

Sản phẩm làng nghề truyền thống gốm Bàu Trúc.

Bên cạnh đó, nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn sẽ được tổ chức thường niên như lễ hội, tuần lễ văn hóa - du lịch, triển lãm chuyên đề, chương trình nghệ thuật tầm quốc gia và quốc tế, nhằm quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tích hợp yếu tố văn hóa vào sự kiện văn hóa ,du lịch quy mô lớn.

Khánh Hòa hiện sở hữu một kho tàng di sản đồ sộ với 4 di sản được UNESCO ghi danh, 5 bảo vật quốc gia, 3 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích quốc gia, 241 di tích cấp tỉnh và 12 di sản phi vật thể quốc gia. Ngoài ra, tỉnh còn có hệ thống lễ hội phong phú như Katê, Rija Nagar, Tháp Bà Pô Nagar, Cầu ngư, Yến sào… cùng các sự kiện hiện đại như Festival Biển Nha Trang, Lễ hội Nho và Vang, Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển.

Lễ hội Yến sào - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Với kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, giàu bản sắc, Khánh Hòa sở hữu lợi thế vượt trội để phát triển du lịch đặc sắc, tạo sự khác biệt và nâng cao sức cạnh tranh. Với định hướng rõ ràng, Khánh Hòa kỳ vọng biến di sản văn hóa trở thành nguồn lực chiến lược, tạo động lực cho du lịch bứt phá trong giai đoạn mới.