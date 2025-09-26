Tranh cãi quanh mâm cúng '4.0 thiếu mỗi trà sữa' của cô gái Hưng Yên

Một mâm cúng chay thắp hương ngày rằm tháng 7 , tưởng như rất bình thường lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng. Tất cả bắt nguồn từ cách gọi hài hước: “Cháu dâu 4.0 làm mâm cúng các cụ, thiếu mỗi cốc trà sữa là đủ”.

Bài này được một phụ nữ sống tại Hưng Yên đăng dưới tên tài khoản Hương San. Chị cho biết đây là mâm cúng chay do mình chuẩn bị dịp rằm tháng 7 vừa qua, gồm xúc xích chay chiên, phở cuốn chay, giò chay cắt 4 miếng, nem chay rán, chả nấm… Dưới bài viết, chị còn chú thích: “Tấm lòng là trên hết”.

Mâm cúng chay gây tranh cãi trên Tiktok.

Rất nhanh sau khi đăng tải, hình ảnh "mâm cúng 4.0 thiếu mỗi trà sữa” thực sự trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Bức ảnh lan truyền nhanh chóng từ các hội nhóm về nấu ăn, ẩm thực chay cho đến những diễn đàn bàn chuyện văn hóa, phong tục.

Không ít người tỏ ra thích thú, cho rằng đây là một cách làm mới mẻ, sáng tạo và phù hợp với nếp sống bận rộn của giới trẻ hiện nay: “Thay đổi món cho các cụ xíu, chứ gà luộc riết cũng chán"; “Tôi thấy bình thường mà, mẹ tôi cúng các cụ ngày giỗ hay Tết đều có xúc xích"...

Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa các món “hiện đại” lên mâm cúng là bình thường, thậm chí tạo sự mới mẻ. “Người miền Bắc như tôi cũng nấu cơm cúng theo thói quen gia đình, nhà mình ăn gì thì cúng đó, sau cùng cũng là thụ lộc"; "Mâm chay này ngon lắm, ai ăn chay quen sẽ biết xúc xích chay hoàn toàn ổn"...

Một nhóm ý kiến khác thì nhấn mạnh yếu tố thành tâm: “Quan trọng là tấm lòng. Giờ ai cũng bận, nhiều nhà đi làm tối muộn mới về, nấu vội mâm cơm thắp hương cũng là được"; "Nhà mình cũng không quá quan trọng món ăn cầu kỳ, mình thành tâm thắp hương là gia tiên là các cụ cũng hiểu"; “Mình không chê, nhưng khả năng con cháu nấu được thế là có tấm lòng rồi. Không biết nấu thì có khi lại đi mua sẵn".

Tuy nhiên, nhiều người phản ứng khá mạnh, cho rằng việc bày biện như vậy là không chuẩn, thiếu sự trang trọng cần có trong mâm cơm dâng cúng gia tiên. Theo họ, đã là mâm cơm dâng gia tiên thì phải chuẩn bị cẩn thận, dù ít món cũng cần nghiêm túc.

Một số bình luận gay gắt: “Nếu thành tâm thì cũng nên có tâm tìm hiểu, chứ không phải muốn đưa gì lên cũng được"; "Cúng lễ không nhất thiết phải mâm cao cỗ đầy, nhưng tối thiểu cũng phải gọn gàng, đúng phong tục. Đừng tùy tiện quá"; “Ngay cả một nhành hoa hay cái kẹo dâng lên bàn thờ cũng cần ngay ngắn, huống chi là mâm cơm"...

Chính sự đối lập trong quan điểm đã khiến mâm cỗ giản dị này trở thành chủ đề gây tranh cãi dữ dội, kéo dài nhiều ngày liền trên mạng.

Chủ tài khoản đăng kèm mâm cúng truyền thống để giải thích.

Trước những ý kiến tranh luận sôi nổi, chị Hương San lên tiếng giải thích rằng gia đình vẫn luôn giữ truyền thống cúng mặn vào các dịp lễ, Tết. Riêng rằm tháng 7, nhà chị mới chuẩn bị mâm chay, vừa để thanh tịnh vừa phù hợp quan niệm cúng cô hồn. Để chứng minh, chị còn đăng kèm hình ảnh mâm cỗ mặn truyền thống có gà luộc, giò, canh, món xào.