Quyết không bỏ cuộc, AirAsia lại tiếp tục thâm nhập thị trường Việt Nam lần thứ 5

Sau nhiều lần lỡ hẹn kéo dài gần hai thập kỷ, AirAsia, hãng hàng không giá rẻ hàng đầu thuộc tập đoàn Capital A, vừa xác nhận đang tích cực đàm phán với một đối tác Việt Nam để hiện thực hóa tham vọng thâm nhập thị trường đầy tiềm năng này. Đây là nỗ lực đáng chú ý thứ năm của hãng hàng không có trụ sở tại Malaysia nhằm thiết lập sự hiện diện tại một trong những quốc gia năng động nhất khu vực ASEAN.

Ông Tan Sri Tony Fernandes - CEO của Capital A, trong cuộc phỏng vấn với BERNAMA đã khẳng định thông tin này, cho biết các cuộc trao đổi đang diễn ra một cách tích cực, dù chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được ký kết. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN 2025, ông Fernandes chia sẻ: "Không có gì bí mật khi tôi đã mong muốn hoạt động tại Việt Nam từ lâu. Với tư cách là một hãng hàng không ASEAN, việc có mặt tại một trong những quốc gia giàu tiềm năng nhất khu vực là điều hoàn toàn hợp lý."

Vị CEO cũng bày tỏ sự lạc quan đáng kể về khả năng thành công lần này: "Tôi có thể khẳng định chúng tôi đang thảo luận với một đối tác Việt Nam, nhưng chưa có gì được chốt. Tuy nhiên, tôi lạc quan hơn bao giờ hết về khả năng AirAsia hiện diện tại Việt Nam." Ông thừa nhận con đường từ đàm phán đến triển khai thực tế luôn ẩn chứa nhiều thách thức, nhưng khao khát mở rộng khắp ASEAN trước khi nghỉ hưu vẫn là động lực lớn nhất của ông. "Ước mơ của tôi là đưa AirAsia hiện diện ở càng nhiều quốc gia ASEAN càng tốt. Và tôi đặc biệt kỳ vọng vào Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Việc AirAsia không ngừng tìm cách quay lại Việt Nam thể hiện sự đánh giá cao của hãng đối với vị thế địa lý chiến lược, tốc độ phát triển của ngành hàng không và tiềm năng tăng trưởng dài hạn tại đây. Hành trình tìm kiếm chỗ đứng của AirAsia tại Việt Nam đã ghi nhận bốn lần thử sức không thành công trước đây.

Năm 2005, hãng tham gia cuộc đua tái cơ cấu Pacific Airlines (nay là Jetstar Pacific) nhưng thất bại do muốn góp vốn bằng máy bay thay vì tiền mặt như yêu cầu. Hai năm sau đó (2007), AirAsia liên kết với Vinashin để thành lập hãng Vina AirAsia với vốn đầu tư dự kiến 30 triệu USD. Dự án này không thể cất cánh do Chính phủ chưa có chủ trương cho thành lập hãng hàng không mới có vốn đầu tư nước ngoài.

Đầu năm 2010, AirAsia mua 30% cổ phần của Vietjet Air và dự kiến lập liên doanh VietJet AirAsia. Kế hoạch thất bại khi cơ quan quản lý không chấp thuận điều kiện tiên quyết là VietJet Air được sử dụng thương hiệu AirAsia cho các hoạt động thương mại. Sau gần hai năm theo đuổi, AirAsia buộc phải thoái vốn. Gần nhất là năm 2018, hãng ký biên bản ghi nhớ với Công ty hàng không Hải Âu (thuộc Tập đoàn Thiên Minh) để thành lập một hãng bay giá rẻ. Dù CEO Fernandes từng rất tự tin, thỏa thuận liên doanh này đã bị hủy bỏ chỉ vài tháng sau đó.

Cho đến nay, AirAsia đã nhận được chứng chỉ khai thác hàng không để hoạt động tại năm quốc gia ASEAN, bao gồm Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Campuchia. Việc thành lập văn phòng tại Việt Nam không chỉ là hoàn thành một mục tiêu cá nhân của ông Fernandes mà còn là bước đi chiến lược trong kế hoạch mở rộng toàn diện khắp khu vực.

Ngoài Việt Nam, AirAsia cũng đang xúc tiến các cuộc tiếp xúc ban đầu tại Lào và Brunei. Nếu dự án tại Việt Nam thành công, AirAsia sẽ trở thành hãng hàng không giá rẻ thứ ba trên thị trường, sau Vietjet và Pacific Airlines (công ty con của Vietnam Airlines).

Có thể nói, nỗ lực lần thứ năm này không chỉ là một kế hoạch kinh doanh đơn thuần mà là một tuyên bố về tầm nhìn dài hạn của Capital A đối với khu vực Đông Nam Á, trong đó thị trường Việt Nam đầy tiềm năng được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu.

Nguồn: BERNAMA, Tạp Chí Hàng Không, Malay Mail