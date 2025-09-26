Lễ hội Thành Tuyên lung linh sắc màu, níu chân du khách trẻ

Những “tác phẩm ánh sáng” khổng lồ

Đi dọc các tuyến phố Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến hay Bình Thuận (tỉnh Tuyên Quang) những ngày này, người ta dễ dàng bắt gặp những mô hình đèn Trung thu khổng lồ, cao tới 3m, dài cả chục mét, sặc sỡ ánh đèn led. Mỗi mô hình là một câu chuyện: khi là “Phượng hoàng tung cánh”, lúc lại là chú mèo Tom, chuột Jerry vui nhộn; có khi là hình tượng Thánh Gióng, Sơn Tinh – Thủy Tinh được tái hiện sống động.

Mô hình đèn trung thu Phượng hoàng thu hút chú ý của du khách

Khác với nhiều nơi, đèn Trung thu ở Tuyên Quang không chỉ để treo mà được đặt trên xe diễu hành, rước quanh thành phố, tạo nên không gian hội rực rỡ, náo nức. Người dân và du khách không chỉ ngắm mà còn có thể đi cùng, hòa mình trong đoàn rước - một trải nghiệm khó quên.

Điều đặc biệt, mỗi chiếc đèn đều được làm thủ công, từ khung sắt, tre, vải bạt, giấy, kết hợp hệ thống điện tử chiếu sáng. Chi phí trung bình 50-100 triệu đồng/mô hình, hoàn toàn do bà con tổ dân phố cùng nhau góp công, góp của. Chính vì vậy, mỗi mô hình là kết tinh của sự sáng tạo và tinh thần cộng đồng.

Sức hút với giới trẻ

Nếu như xưa kia lễ hội chủ yếu dành cho thiếu nhi, thì nay, giới trẻ mới chính là lực lượng đông đảo nhất góp phần làm nên bầu không khí sôi động. Không khó để bắt gặp từng nhóm bạn trẻ cầm điện thoại, máy ảnh, livestream trên phố đêm Minh Xuân, hay cùng nhau tạo dáng trước mô hình “Cá chép hóa rồng” rực rỡ.

Năm nay có nhiều mô hình đẹp hơn, du khách đông vui hơn

Bạn Nguyễn Văn Hải (du khách ở Hà Nội) chia sẻ: “Năm nào em cũng đi hội, nhưng năm nay thấy đầu tư hoành tráng hơn nhiều, mô hình đẹp hơn, đông vui hơn. Trung thu ở Tuyên Quang thực sự khác biệt, không giống ở bất kỳ nơi nào khác.”

Không chỉ các bạn trẻ địa phương, nhiều nhóm du khách từ Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái, thậm chí cả du khách quốc tế cũng tìm về. Em Phạm Thanh Mai (14 tuổi, đến từ Thái Nguyên) thích thú kể: “Cháu ấn tượng nhất là chiếc đèn hình mèo Tom. Lần đầu tiên được thấy đèn to và đẹp như vậy.”

Với thế hệ trẻ, Lễ hội Thành Tuyên không chỉ là Tết Trung thu, mà còn là dịp để họ tìm lại ký ức tuổi thơ, đồng thời trải nghiệm một “check-in” mang màu sắc văn hóa riêng biệt.

Lễ hội của cộng đồng

Lễ hội Thành Tuyên được gọi là “lễ hội của nhân dân” không phải ngẫu nhiên. Từ khâu thiết kế, dựng mô hình đến diễu hành, tất cả đều do bà con trong tổ dân phố, trường học, cơ quan cùng nhau thực hiện. Người lớn góp công, góp tiền; trẻ em thì háo hức theo dõi từng bước dựng hình.

Những người sáng tạo các mô hình đều phải chuẩn bị cả tháng trời để với mong muốn các cháu nhỏ hiểu thêm về lịch sử, văn hóa, thêm yêu quê hương.

Chính tinh thần cộng đồng ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho lễ hội. Không có doanh nghiệp hay cá nhân nào độc quyền, mỗi mô hình đều mang dấu ấn tập thể, của một con phố, một xóm nhỏ.

Năm nay, lễ hội thêm phần đặc biệt khi Tuyên Quang và Hà Giang hợp nhất, mở rộng không gian văn hóa. Đêm hội chính thức diễn ra tối 4/10 (tức 13/8 âm lịch) tại hai quảng trường lớn Nguyễn Tất Thành (phường Tân Quang) và 26/3 (phường Hà Giang 1).

Những chiếc đèn lồng khổng lồ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về quê hương, về niềm tin, về sự sáng tạo.

UBND tỉnh đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang xây dựng chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”, với sự kết hợp của các đoàn nghệ thuật dân tộc, hứa hẹn vừa hiện đại, vừa đậm bản sắc. Điểm mới là các xe mô hình sẽ được dán nhãn hiệu “Lễ hội Thành Tuyên” để khẳng định thương hiệu.

Không chỉ có đêm hội chính, hàng loạt hoạt động đồng hành cũng diễn ra: Giải Pickleball, Giải Marathon Tuyên Quang 2025, Giải bóng bàn các CLB tranh Cúp Lễ hội Thành Tuyên, chương trình “Vui Trung thu nhớ Bác”… tạo thành chuỗi sự kiện văn hóa – thể thao – du lịch đa dạng.

Những chiếc đèn lồng khổng lồ không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là câu chuyện về quê hương, về niềm tin, về sự sáng tạo. Trong mắt trẻ nhỏ, đó là thế giới cổ tích hiện về; trong mắt người lớn, đó là niềm tự hào xứ Tuyên.

Vào mỗi mùa trăng rằm tháng Tám, Thành Tuyên lại sáng bừng - như một lời hẹn, để những câu chuyện lung linh tiếp tục được kể bằng ánh sáng và niềm vui hội ngộ.