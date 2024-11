Những địa điểm pickleball lý tưởng nhất khu sống ảo Thảo Điền, một nơi còn tổ chức đêm cộng đồng cực xịn

Nếu bạn nghĩ thể thao chỉ là để vận động, thì hãy thử Pickleball một bộ môn đang “gây sốt” mọi mặt trận, bất cứ ai cũng hào hứng trước bộn môn thể thao này từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng, đến cả các ngôi sao trong làng showbiz và TikToker nổi tiếng. Đây không chỉ là một hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là cách kết nối, giao lưu, và khẳng định phong cách sống của thế hệ trẻ. Đặc biệt, tại Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Thủ Đức, Pickleball không chỉ là trò chơi mà đã trở thành một “lifestyle” chính hiệu giúp bạn vừa tập thể thao, vừa tận hưởng những trải nghiệm sôi động và đầy cảm hứng.

Hãy cùng khám phá các sân chơi Pickleball chất lượng hàng đầu tại khu vực này, và tìm cho mình một không gian lý tưởng để thử sức với bộ môn thú vị này nhé!

Sân Pickleball Level Up

Nằm ngay sát sông Sài Gòn thơ mộng, LEVEL UP Pickleball Club là địa điểm không thể bỏ qua cho những ai yêu thích bộ môn Pickleball. Với 5 sân chơi trong nhà đạt chuẩn quốc tế, hệ thống chiếu sáng LED xịn sò và không gian rộng rãi, đây là nơi bạn vừa có thể rèn luyện thể thao vừa thoải mái tận hưởng những phút giây thư giãn.



Không gian tại LEVEL UP rộng rãi, thoáng mát, cùng với hệ thống chiếu sáng LED chống chói hiện đại được bố trí hợp lý, giúp đảm bảo ánh sáng đầy đủ cho cả ban ngày lẫn ban đêm. Mặt sân đạt chuẩn thi đấu quốc tế, thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, giúp người chơi an tâm về độ bám và an toàn khi vận động. Ngoài ra, khu vực nghỉ ngơi được trang bị đầy đủ ghế ngồi và quạt máy, mang lại sự thoải mái cho người chơi sau mỗi trận đấu. Với những tiêu chuẩn này, LEVEL UP không chỉ là nơi luyện tập mà còn là địa điểm giao lưu lý tưởng cho cộng đồng Pickleball tại TP. Thủ Đức.

Điểm nhấn làm nên sức hút đặc biệt của Level Up Pickleball Club chính là những sự kiện độc quyền. Mới đây, giải đấu Pickleball tranh cúp Facolos đã diễn ra tại sân Level Up quy tụ những tay vợt đỉnh cao mang đến những trận đấu mãn nhãn. Trong giải đấu này còn có sự kiện cực độc đáo mang tên Facolos Community Night - Drink & Drink. Đây là cơ hội không thể bỏ qua để bạn hòa mình vào không khí sôi động nhất mùa này.





Không chỉ vậy, sự kiện còn mang đến hàng loạt trải nghiệm thú vị và quà tặng siêu hấp dẫn. Bạn có thể ghé qua Sports Zone, nơi photobooth được chuẩn bị để bạn và bạn bè lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời.

Tiếp đó, hãy thử sức tại Lifestyle Zone, nơi bạn có thể khoe kỹ năng đánh bóng của mình và nhận quà ngay tại chỗ. Đặc biệt, tại Elite Zone, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác nâng tầm với chiếc vợt Facolos Elite Pro, cảm nhận trọn vẹn sức mạnh và sự linh hoạt trong từng cú đánh.

Bên cạnh đó, sự kiện còn tổ chức giải đấu tranh cúp Facolos, nơi quy tụ những pha bóng mãn nhãn và kịch tính từ các tay chơi xuất sắc. Đây chắc chắn là dịp lý tưởng để các tín đồ Pickleball tận hưởng không khí thể thao đỉnh cao, giao lưu và trải nghiệm những hoạt động đầy ý nghĩa.

Thông tin sự kiện

Thời gian: 28/11, 16:30

Địa điểm: Level Up Sport Club, 30 đường số 24, phường Bình An, quận 2, HCM

Sân Pickleball RUDAL

RUDAL Pickleball & Academy là địa chỉ không thể bỏ qua với cộng đồng yêu Pickleball tại quận 2. Với 6 sân ngoài trời có mái che, không gian rộng gần 1.300m², sân mang lại cảm giác thoáng mát và thoải mái cho người chơi. Hệ thống đèn LED hiện đại đảm bảo ánh sáng lý tưởng suốt cả ngày, giúp mọi cú đánh thêm phần chính xác.Mặt sân mới, đạt chuẩn quốc tế, luôn được vệ sinh kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn và độ bám tối ưu. Khu vực nghỉ ngơi tiện nghi, đủ ghế ngồi và không gian thư giãn, sẵn sàng phục vụ bạn sau mỗi trận đấu. Sân còn có căn tin đồ ăn nhẹ và quầy cho thuê vợt, bóng Pickleball với giá hợp lý. Nếu bạn muốn học thêm kỹ thuật, RUDAL cũng tổ chức các lớp cơ bản, giúp người mới dễ dàng tiếp cận bộ môn này.

Địa chỉ: 28 Đường số 12, Phường Bình An, TP. Thủ Đức

Giờ hoạt động: 5h - 23h

Pickleball D-Joy

Pickleball D-Joy, tọa lạc trên đường Lương Định Của, là nơi lý tưởng cho những ai muốn vừa chơi thể thao vừa tận hưởng không gian đẹp. Với 11 sân ngoài trời, nơi đây không chỉ rộng rãi mà còn được yêu thích nhờ không gian thoáng đãng và hệ thống chiếu sáng LED hiện đại, đảm bảo mọi giờ chơi đều trọn vẹn.Điểm cộng lớn là D-Joy tích hợp thêm các dịch vụ giải trí, rất tiện lợi nếu bạn đi cùng gia đình. Tại đây, bạn có thể thuê vợt và bóng với giá phải chăng, thoải mái gửi xe cả ô tô lẫn xe máy, và trải nghiệm khu vực nghỉ ngơi đầy tiện nghi. Sân còn tổ chức các lớp học Pickleball giúp người chơi nâng cao kỹ năng.

Địa chỉ: 15/1B Lương Định Của, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức

Giờ hoạt động: 6h - 23h

Pickleball 002

Nằm ngay khu vực Thảo Điền, Pickleball 002 mang đến trải nghiệm thể thao tiện nghi với 4 sân trong nhà. Không gian thoáng đãng, sạch sẽ, và hệ thống ánh sáng LED được bố trí hợp lý giúp bạn chơi thoải mái mà không lo thời tiết.Khu vực nghỉ ngơi có ghế ngồi và quạt máy, rất phù hợp để thư giãn sau khi vận động. Sân còn hỗ trợ cho thuê vợt và bóng, cùng với các lớp học từ cơ bản đến nâng cao dành cho người chơi ở mọi trình độ. Đây là nơi lý tưởng để bạn tập luyện hoặc giao lưu với cộng đồng Pickleball năng động.

Địa chỉ: 28 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức

Giờ hoạt động: 6h - 22h

H. Trang (Tổng hợp)