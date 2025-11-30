Từ ngày mai (1/12), khách đi Vietnam Airlines trên toàn quốc bắt buộc phải chú ý điều này nếu không muốn bị lỡ chuyến

Từ ngày mai (1/12), hành khách bay Vietnam Airlines sẽ chính thức trải nghiệm một quy trình làm thủ tục mới, gọn nhẹ hơn nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng. Theo thông báo của Vietnam Airlines, toàn bộ sân bay trên cả nước sẽ áp dụng hình thức check-in qua ứng dụng VNeID hoặc tại kiosk tự phục vụ. Đây là bước chuyển đổi nhằm tối ưu hóa hành trình của khách hàng, hạn chế việc phải xếp hàng dài tại quầy và nâng cao tính an toàn với xác thực sinh trắc học.

(Ảnh chụp màn hình)

Điểm đáng lưu ý nhất: những hành khách không có hành lý ký gửi sẽ bắt buộc phải làm thủ tục qua VNeID hoặc kiosk tự phục vụ, thay vì đến quầy như trước kia. Điều này khiến nhiều người khá bất ngờ bởi từ nay, việc "đi tay không" ra sân bay chưa chắc đã giúp tiết kiệm thời gian nếu không nắm rõ quy định. Trong khi đó, hành khách có hành lý ký gửi và các đối tượng đặc biệt như trẻ em đi một mình, người cao tuổi, người cần hỗ trợ… vẫn sẽ được làm thủ tục tại quầy như thông thường.

Hãng cũng khuyến khích người dùng xác thực tài khoản VNeID ở mức độ 2 để hưởng đầy đủ tiện ích và có trải nghiệm mượt mà hơn trong suốt quá trình check-in.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Trên website chính thức, Vietnam Airlines đã đưa ra hướng dẫn chi tiết cho hành khách muốn làm thủ tục trực tuyến qua VNeID. Theo đó, hành khách cần đảm bảo đã cài đặt VNeID với tài khoản định danh mức 2, và chuyến bay phải là chuyến nội địa do Vietnam Airlines, Pacific Airlines hoặc Vasco khai thác.

Các bước thực hiện gồm:

Bước 1: Hành khách đăng nhập ứng dụng VNeID với tài khoản đã được định danh mức 2.

Bước 2: Chọn mục "Dịch vụ khác".

Bước 3: Chọn mục "Dịch vụ hàng không".

Bước 4: Chọn mục "Check in online", nhấn nút "Check in online" và chọn hãng hàng không Vietnam Airlines. (Nếu điện thoại của hành khách chưa cài đặt ứng dụng Vietnam Airlines hoặc chưa cập nhật lên phiên bản phù hợp, hệ thống sẽ điều hướng hành khách sang Apple Store hoặc CH Play để cài đặt hoặc nâng cấp phiên bản).

Bước 5: Sau khi xác nhận đồng ý về quy định, mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, hành khách được chuyển hướng sang ứng dụng Vietnam Airlines để hoàn thiện quá trình làm thủ tục trực tuyến và xác thực danh tính (eKYC).

Bước 6: Hành khách thực hiện sinh trắc ở cửa kiểm soát an ninh tại sân bay.

Bước 7: Hành khách thực hiện sinh trắc ở cửa lên tàu bay.

Trong trường hợp đã check-in nhưng chưa thực hiện eKYC, hành khách sẽ được điều hướng để bổ sung bước này ngay trên VNeID: nhập thông tin vé/PNR và chọn "Thực hiện eKYC" để chụp ảnh xác thực.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Quy trình mới được đánh giá sẽ đem lại nhiều tiện ích đáng kể: nhanh hơn, tiện lợi hơn và đặc biệt là an toàn hơn nhờ đối chiếu dữ liệu sinh trắc học. Quan trọng hơn, hành khách cũng không còn nỗi lo quên mang giấy tờ - nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người lỡ chuyến oan uổng.

Tuy nhiên, cùng với những ưu điểm, thay đổi này cũng đặt ra các vấn đề cho hành khách. Không phải ai cũng quen hoặc thành thạo khi sử dụng VNeID. Nhiều tình huống có thể xảy ra như: hành khách đến tận sân bay mới loay hoay mở ứng dụng, quên mật khẩu, hoặc điện thoại không truy cập được mạng. Những rắc rối tưởng nhỏ này có thể trở thành vấn đề lớn nếu rơi đúng vào thời điểm sát giờ bay.

Vì vậy, để tránh bị động, hành khách nên cài đặt và xác thực VNeID mức 2 từ sớm, tập làm quen với cách sử dụng. Hành khách cũng có thể thử check-in online trước khi ra sân bay để đảm bảo tài khoản hoạt động bình thường. Trong thời gian đầu khi mới làm quen với hình thức này, hành khách nên mang theo giấy tờ tùy thân (CCCD, CMND, hộ chiếu…) để phòng trường hợp gặp trục trặc hoặc nhân viên an ninh cần đối chiếu.

Quy trình mới này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm hiện đại và nhanh gọn hơn cho hành khách. Nhưng để chuyến đi thật sự suôn sẻ, mỗi người cần chủ động chuẩn bị kỹ, tránh để những sự cố nhỏ khiến mình lỡ chuyến trong tiếc nuối.