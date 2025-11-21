Vietnam Airlines ra thông báo quan trọng về bão lũ

Giữa thời điểm mưa bão, sạt lở diễn biến phức tạp ở nhiều nơi ở miền Trung, Vietnam Airlines đã chính thức công bố mở rộng "cầu hàng không" miễn phí để vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến bà con vùng lũ.

Đây được xem là một trong những động thái mạnh mẽ và kịp thời, thể hiện trách nhiệm xã hội mà hãng hàng không Quốc gia luôn duy trì trong nhiều năm qua.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, mỗi kiện hàng cứu trợ được gửi đi không chỉ là những nhu yếu phẩm thiết yếu, mà còn là tấm lòng và niềm hy vọng mà cộng đồng cả nước gửi tới đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Hãng nhấn mạnh: "Ở đâu có khó khăn, ở đó có tình đồng bào ", và chính điều này đã trở thành động lực để Vietnam Airlines tiên phong mở rộng các đường bay kết nối hỗ trợ.

Hành trình sẻ chia của Vietnam Airlines sẽ tiếp tục duy trì đến hết ngày 31/12/2025. Không chỉ dừng lại ở Huế, Đà Nẵng hay Chu Lai - những điểm đến chịu thiệt hại nặng nề nhất, hãng còn ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ đến nhiều sân bay khác như Phù Cát, Tuy Hòa, Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Ma Thuột và Pleiku.

Tất cả hàng hóa cứu trợ đều được miễn hoàn toàn cước phí, đồng thời được ưu tiên trong khâu xếp dỡ, đảm bảo đến tay người dân một cách sớm nhất.

Cũng theo thông tin từ hãng, chỉ riêng trong đợt vận chuyển miễn phí trước đó, tính đến ngày 20/11, Vietnam Airlines đã chuyển khoảng 29 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, thuốc men, quần áo, đồ dùng thiết yếu… tới đồng bào tại Huế và Đà Nẵng. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới khi các hoạt động cứu trợ vẫn đang diễn ra liên tục.

Vietnam Airlines khẳng định rằng bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo hoạt động bay an toàn, hãng luôn coi việc thực hiện trách nhiệm xã hội là sứ mệnh song hành. Trong giai đoạn khó khăn do thiên tai, sự xuất hiện của hãng tại các điểm bão lũ không chỉ mang tính hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần với người dân.

Trong bối cảnh nhiều nơi tại miền Trung tiếp tục oằn mình trước mưa lớn và sạt lở, sự vào cuộc của Vietnam Airlines không chỉ giúp kết nối nguồn lực trên cả nước, mà còn tạo nên một "cây cầu" của lòng nhân ái. Những chuyến bay mang theo hơi ấm sẻ chia đã và đang tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ vững vàng vượt qua thời điểm khó khăn nhất.