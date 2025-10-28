Vietnam Airlines siết chặt việc quá cân hành lý ngay tại cửa tàu bay

Mới đây, Vietnam Airlines vừa phát đi thông báo tới khách hàng, công bố một quy định quan trọng nhằm siết chặt quản lý hành lý xách tay và đảm bảo chất lượng dịch vụ. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 3/11/2025. Hành khách cần lưu ý thông tin này để chuẩn bị cho chuyến đi của mình thật suôn sẻ.

Cụ thể, theo thông báo từ vietnam air gửi cho khách hàng, hành lý xách tay bị xác định là quá cước sẽ chịu mức phí bằng 01 kiện Hành lý Ký gửi tại sân bay cho các trường hợp:

Hành lý quá trọng lượng tối đa đến 10kg. Hành lý vượt quá 1 kiện so với tiêu chuẩn (tối đa 10kg). Hành lý quá kích thước hành lý xách tay tiêu chuẩn.

Riêng trường hợp hành lý đồng thời vượt cả trọng lượng tối đa 10kg và kích thước tiêu chuẩn, mức phí sẽ bằng 01 kiện Hành lý Ký gửi cồng kềnh tại sân bay. Về trách nhiệm của hành khách, hãng chỉ chấp nhận hành lý xách tay quá tiêu chuẩn đối với những khách hàng có khả năng tự mang và sắp xếp hành lý. Hãng sẽ không chấp nhận các trường hợp phải có sự hỗ trợ của nhân viên.

Điều này áp dụng cho nhiều trường hợp vi phạm khác nhau: hành lý quá trọng lượng tối đa đến 10kg, hành lý vượt quá 1 kiện so với tiêu chuẩn (tối đa 10kg), hành lý quá kích thước hành lý xách tay tiêu chuẩn, hoặc hành lý đồng thời vượt cả trọng lượng tối đa 10kg lẫn kích thước tiêu chuẩn. Mức phí này được tính dựa trên quy định hành lý ký gửi cồng kềnh tại sân bay.

Về phương thức thanh toán, hãng cho phép hành khách sử dụng tiền mặt hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Tuy nhiên, hình thức thanh toán được chấp nhận hay từ chối sẽ tùy thuộc vào điều kiện cụ thể và hạ tầng thanh toán tại từng sân bay khai thác.

Thông báo này nhằm nhấn mạnh rằng mục tiêu hàng đầu của Vietnam Airlines là đảm bảo tuyệt đối an toàn khai thác, duy trì chất lượng dịch vụ ở mức cao nhất và đặc biệt là cải thiện độ đúng giờ của các chuyến bay. Việc hành khách tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn hành lý xách tay là yếu tố then chốt để đạt được những mục tiêu này.

Chính vì thế, để chuyến bay an toàn, một chuyến đi trọn vẹn và không phát sinh thêm chi phí nào thì hành khách cần phải lưu ý hành lý đã có sẵn khi mua vé hoặc mua thêm kg hành lý nếu dự định mang đồ dùng cá nhân nhiều hơn số ký quy định.