Sự thật về “ông trùm” du lịch người Hà Nội, tự mở hãng bay 6000 tỷ cạnh tranh với Vietjet và Vietnam Airlines

Tập đoàn Vietravel hiện là một trong những doanh nghiệp du lịch lớn nhất tại Việt Nam, hoạt động trong mô hình hệ sinh thái dịch vụ đa tầng, bao gồm cả lĩnh vực hàng không với Vietravel Airlines. Sau hơn 25 năm phát triển, công ty đã xây dựng được mạng lưới với hơn 1.200 nhân sự, hệ thống chi nhánh phủ khắp trong nước và 6 chi nhánh ở nước ngoài, đặt tại các thị trường trọng điểm như Pháp, Úc, Mỹ, Singapore, Thái Lan và Campuchia.

Người đứng sau sự phát triển này là ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vietravel. Ông Kỳ sinh ngày 13/9/1958 tại Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Trung ương năm 1982, ông bắt đầu công tác tại Thành đoàn Thanh niên Cộng sản TP.HCM, sau đó chuyển sang lĩnh vực du lịch tại Công ty Du lịch TP.HCM (1985) và đơn vị du lịch của Đại học Kinh tế TP.HCM, trước khi giữ chức Giám đốc Trung tâm Tracodi Tour vào năm 1992. (Theo CafeLand)

Ông Kỳ là người sáng lập công ty vào tháng 12/1995 dưới tên gọi Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT, trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, sau đó chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần (Vietravel) vào ngày 01/01/2014. Với bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, ông đã nhận được nhiều danh hiệu và bằng khen, bao gồm danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hành trình của Vietravel bắt đầu từ những bước đi khiêm tốn trong thập niên 1990, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam còn non trẻ. Dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Quốc Kỳ, Vietravel đã nhanh chóng phát triển, trở thành đơn vị đi tiên phong trong việc mở đường, dẫn dắt chuỗi giá trị du lịch. Về tầm nhìn chiến lược, ông Kỳ xem cuộc cạnh tranh kinh tế toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ và du lịch, như một "trận chiến không tiếng súng" khốc liệt, nơi các doanh nghiệp tư nhân phải đóng vai trò là "người lính thời bình" để gìn giữ không gian kinh tế quốc gia trước sự chiếm lĩnh của các nền tảng xuyên biên giới.

Trong nhận thức rõ ràng về sức ép của thời đại số hóa, Vietravel đã sớm bước chân vào thương mại điện tử từ năm 2006, xây dựng hệ thống bán tour trực tuyến và tích hợp ứng dụng di động. Hiện tại, tỷ lệ khách hàng đặt tour qua nền tảng số của công ty đạt khoảng 30%, nhưng Vietravel đang kiên định với mục tiêu nâng con số này lên 80-90% vào năm 2030.

Chiến lược tăng tốc chuyển đổi sau đại dịch Covid-19 của Tập đoàn được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính là doanh nghiệp xanh, doanh nghiệp số và doanh nghiệp kết nối. Về phát triển bền vững, Vietravel đã khởi động chương trình "Go Green" từ năm 2015, tập trung vào thiết kế tour thân thiện môi trường và ưu tiên cơ sở lưu trú xanh. Với vai trò kết nối, công ty không chỉ mở rộng mạng lưới 40 văn phòng trong nước mà còn thiết lập hệ thống đại diện tại 13 quốc gia nhằm mở rộng không gian kinh doanh, chủ động "đi ra ngoài để tìm khách", không chờ đợi bị động trước làn sóng hội nhập.

Đáng chú ý, gần đây, Công ty Cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã thực hiện tái cấu trúc đáng kể vào tháng 4 vừa qua, với việc ông Nguyễn Quốc Kỳ không tiếp tục giữ vai trò thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, nhưng sẽ đảm nhiệm vị trí cố vấn chiến lược. Vừa qua, Vietravel Airlines chính thức bổ nhiệm Đỗ Vinh Quang vào vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây được xem là bước điều chỉnh cần thiết nhằm mở cửa, đón nhận sức mạnh liên kết và chia sẻ rủi ro/lợi ích, tránh để sự phát triển chỉ dựa vào cái tôi cá nhân. Hãng bay đặt mục tiêu khôi phục đội tàu lên 7-8 chiếc vào cuối năm, chủ yếu phục vụ các chặng bay ngắn, đồng thời có kế hoạch dài hơi mua 30 tàu bay để tự chủ hoàn toàn vào năm 2030.

Những nỗ lực của Vietravel Airlines đã được ghi nhận quốc tế khi hãng hàng không này lần thứ ba liên tiếp được vinh danh tại hạng mục "Hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch hàng đầu Châu Á năm 2025 - Asia's Leading Leisure Airline 2025" trong khuôn khổ lễ trao giải World Travel Awards (WTA) tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 13/10/2025.

Giải thưởng này củng cố vị thế của hãng trong việc mang đến trải nghiệm bay trọn vẹn, bao gồm dịch vụ "Người kể chuyện trên không" và ẩm thực địa phương, cùng việc ra mắt hạng ghế cao cấp "Premium" vào tháng 8/2025. Vietravel cũng là đơn vị 7 năm liên tiếp nhận giải thưởng Du lịch Thế giới.