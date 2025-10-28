Ngô Kiến Huy đã chốt thương vụ lớn với 1 em xinh

Mới đây, trong thời gian ghi hình chương trình "2 Ngày 1 Đêm", tại một thời điểm nghỉ ngắn giữa các phân đoạn, Ngô Kiến Huy và em xinh Muộii có một cuộc trò chuyện khá thân tình và bất ngờ. Trong lúc giao lưu, Ngô Kiến Huy phát hiện ra rằng gia đình Muộii đang sở hữu một tiệm cơm gà - điều khiến anh lập tức bày tỏ mong muốn được thưởng thức. Muộii không bỏ lỡ cơ hội: cô nhẹ nhàng gợi ý rằng: "Ủng hộ mẹ em đi!", và thế là thương vụ được khởi động ngay giữa trường quay.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng đi đến bước quyết định: Ngô Kiến Huy đã đồng ý với "đơn hàng" đặt cơm gà của tiệm nhà Muộii cho cả đoàn tham gia chương trình. Ngay từ lời gợi ý của Muộii rằng món cơm gà xé là món "signature" của tiệm, giá 40.000 đồng/ phần, nếu lấy nhiều gà hơn sẽ có mức giá cao hơn - thì anh đã "chốt đơn" không đắn đo. Muộii cũng không quên nhấn mạnh rằng gà ở tiệm cơm nhà cô là gà ta chứ không phải gà công nghiệp. Việc đặt món cho cả đoàn lớn khiến thương vụ này trở nên "lớn" hơn cả một lời đề nghị ăn thử thông thường.

Tiệm cơm gà của Muộii vốn được khá nhiều người chú ý, nhất là sau khi cô chia sẻ trong lúc tham gia chương trình "Em xinh say hi". Thậm chí, tiệm cơm nhà Muộii còn xuất hiện trong MV debut mà cô tham gia, như một cách cho thấy sự gắn bó của cô, đồng thời quảng bá cho thương hiệu gia đình. Muộii cũng từng chia sẻ những hình ảnh giản dị nhưng đầy dễ thương để quảng bá cho tiệm cơm gà của gia đình.

Được biết, gần đây, khi cái tên Muộii được nhiều khán giả chú ý hơn, quán cơm gà của gia đình cô cũng "ăn nên làm ra" hơn trước. Muộii chia sẻ, điều đó khiến cả nhà vô cùng vui mừng, nhất là khi trước đó quán khá vắng, lượng khách không ổn định và bán chậm hơn nhiều.

Có thể thấy, thương vụ đặt món của Ngô Kiến Huy và Muộii, từ cuộc trò chuyện ngẫu hứng tới quyết định đặt hàng không chỉ là một khoảnh khắc nhẹ nhàng trong đời sống showbiz mà còn phản ánh cách mà ẩm thực địa phương và người nổi tiếng có thể kết hợp tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Với giọng điệu thân thiện và khoảnh khắc khá đời thường, Ngô Kiến Huy và Muộii đã cùng nhau biến một bữa ăn đơn giản thành "thương vụ" được cư dân mạng chú ý.