Mất khách hàng Vietjet, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn báo lãi quý 3/2025 giảm 44%

CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SAGS, HOSE: SGN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2025 với doanh thu thuần đạt 350 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 33% xuống còn 28%. Lợi nhuận sau thuế giảm 44%, chỉ đạt 38 tỷ đồng.

Công ty cho biết, doanh thu quý 3 giảm là do từ ngày 20/4/2025, Công ty không còn cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất trọn gói cho Hãng Vietjet tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, mặc dù sản lượng phục vụ các hãng hàng không quốc tế tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.﻿

Trong kỳ Công ty phát sinh tăng các khoản chi phí sửa chữa, cải tạo chuyển văn phòng làm việc sang Tòa nhà tại Nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, các chi phí về xúc tiến thương mại để tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, dịch vụ mới.﻿

Ngoài ra, Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành thành lập từ tháng 04/2025 (SAGS nắm giữ 75% vốn điều lệ), đang trong giai đoạn đầu tư, xây dựng và trong quý 3/2025 ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ 7,7 tỷ đồng.﻿

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.124 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, lãi ròng đạt gần 166 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. ﻿

Dù vậy, công ty vẫn hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu và vượt 16% kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Được biết, kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đã được điều chỉnh giảm 33% so với năm 2024, sau khi Vietjet quyết định tự phục vụ mặt đất và chấm dứt hợp tác với SGN.﻿

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SGN kết phiên 28/10 với mức giá 64.100 đồng/cp, giảm 7% so với phiên ngày 11/8. Vốn hoá thị trường đạt hơn 2.100 tỷ đồng.﻿