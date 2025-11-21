Dõi theo hành trình khám phá phố phường thân quen của người trẻ Việt để rồi thốt lên rằng “Việt Nam mình đẹp thật!”

6 năm qua, UNIQLO vẫn luôn nỗ lực đến gần hơn với trái tim khách hàng Việt với những BST mang đậm cảm hứng bản địa. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần ra mắt, BST UT Mickey Mouse in Vietnam của UNIQLO lại khiến giới trẻ hào hứng lên ý tưởng check-in. Mỗi thiết kế không chỉ kể những câu chuyện bản địa đặc sắc của Việt Nam qua lăng kính vui nhộn của hai chú chuột biểu tượng Mickey và Minnie, mà còn là cảm hứng để những bạn trẻ hiện đại xách máy lên và check-in tại những góc phố biểu tượng của Hà Nội và TPHCM, thưởng thức những món ăn truyền thống, hay thích thú đội lên chiếc nón lá để khám phá thành phố thân quen.

BST UT Mickey Mouse in Vietnam mới nhất, ra mắt nhân dịp Tuần lễ Cảm Ơn, tiếp tục trình làng 6 hoạ tiết mới, vẫn với nguồn cảm hứng đến từ những nét đẹp bản địa của Việt Nam.

Chọn một buổi sáng đẹp trời, nhóm bạn trẻ tại TP.HCM quyết định làm một tour xe máy dạo quanh thành phố. Phải thừa nhận rằng, hình ảnh "ngôi sao quốc tế" chuột Mickey đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vi vu từ hồ Hoàn Kiếm tới Đại Nội, "chốt hạ" cuộc hành trình tại chợ Bến Thành có sức lan tỏa, kết nối cực kỳ đáng nể!

Thích thú với chuyến trải nghiệm ẩm thực của chú chuột Mickey trên bộ hoạ tiết, hội bạn thân quyết định bắt đầu buổi sáng bằng hai món ăn quen thuộc: bánh mì giòn rụm, đầy ụ nhân và chiêu cùng cafe sữa đá; tiếp đó là bát phở thơm lừng một góc phố. Ở đất nước được mệnh danh là "thiên đường" của những bữa sáng, bánh mì và phở vẫn tự tin giữ vị trí cực cao trong danh sách ưu tiên của người Việt 3 miền khi nghĩ về món ăn sáng hàng ngày.

Có thể nói, điều đặc biệt nhất về bánh mì Việt Nam chính là: đây không phải món ăn "độc quyền" của một vùng miền, một thành phố. Vì thế mà ở Hà Nội, gia đình Minhee cũng "tương thông" lựa chọn ổ bánh mì chả với phần pate gan trải mượt trong ruột bánh làm bữa sáng chắc bụng. Và còn gì tuyệt vời hơn là được đi bộ quanh bờ hồ vào một ngày chớm đông trong những chiếc áo UT Mickey Mouse in Vietnam đủ màu sắc, vừa chia nhau thưởng thức chiếc bánh mì đậm đà, xốp mềm!

Tiếp tục một ngày dạo chơi khu vực bờ hồ, từ tòa soạn báo Hà Nội Mới với khu check-in "kinh điển", bạn có thể bước sang đường và tiếp tục dạo quanh một vòng Hồ Gươm. Một trải nghiệm không kém phần thú vị là đi xích lô dạo quanh 36 phố phường - và bạn có thể xuất phát ngay từ con phố Tràng Tiền chỉ cách bờ hồ khoảng 5 phút đi bộ. Đừng quên "trang bị" thêm một chiếc nón lá thật xinh - vừa để che nắng, vừa để chụp hình - trong khung cảnh sống động và nên thơ, như bộ hình của gia đình Minhee.

Quay trở lại TP.HCM, những bạn trẻ cũng chọn xích lô làm phương tiện khám phá những địa danh biểu tượng của thành phố. Nếu nhóm bạn Ở Đâu Cũng Chụp hẹn nhau tán gẫu ở khu chợ Bến Thành, thì cặp đôi Nguyễn Hoàn Hảo dành riêng một buổi hẹn hò tại Nhà Hát Thành Phố, diện áo UT Mickey Mouse in Vietnam thật nổi bật. Cặp đôi thích thú kể lại, "Hoạ tiết xích lô gợi ngay đến góc Nhà hát Thành Phố, tiếng leng keng quen thuộc vẫn giữ cho Sài Gòn một nhịp rất riêng. Một chút chậm rãi, một chút hoài niệm, như thể giữa thành phố luôn chuyển mình, vẫn còn một âm thanh nhắc ta nhớ về những ngày cũ."

Ở mỗi miền đất nước, đâu đâu cũng đầy ắp nhịp sống sôi động cùng những nét văn hóa mang đậm bản sắc Việt Nam. Và đó cũng là nguồn cảm hứng để UNIQLO đem đến BST UT Mickey Mouse In Vietnam với những biểu tượng thân thuộc như nón lá, bánh mì, xích lô, xe gắn máy…, cùng chuyến khám phá những vẻ đẹp thân thuộc của Việt Nam.

Tại các cửa hàng UNIQLO, cô nàng Helly Tống cùng các content creator cũng đã có mặt để kịp thời sắm ngay mẫu áo yêu thích trong BST. Khu vực dành riêng cho BST UT Mickey Mouse in Vietnam tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi cũng được set-up sáng tạo, thu hút nhiều lượt khách chụp hình, mua sắm.

Đặc biệt, nhân Tuần Lễ Cảm Ơn, UNIQLO đã cam kết đóng góp một phần doanh thu từ BST đặc biệt này cho Quỹ Hy vọng với mục tiêu xây dựng thêm hai điểm trường mới trong mùa Xuân 2026 - điểm trường Khau Tùm, Cao Bằng (trái) và điểm trường Tà Cồ Thàng, Lào Cai (phải), nhằm mang lại điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao.

Đây không phải lần đầu tiên UNIQLO nỗ lực mang đến những ngôi trường mới nơi vùng sâu, vùng xa thông qua BST áo thun UT Mickey Mouse in Vietnam. Từ năm 2024, thương hiệu đã bán ra hàng nghìn chiếc áo thun mang hoạ tiết Mickey, đóng góp 4 tỷ đồng cho Quỹ Hy vọng để xây mới 5 ngôi trường và 1 nhà tắm, giúp học sinh tại vùng sâu, vùng xa có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.