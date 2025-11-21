Xu hướng staycation lên ngôi: Vì sao REY Hotel trở thành lựa chọn của du khách trẻ tại Hà Nội?

Tại Hà Nội, giữa khu Phố Cổ đông đúc, REY Hotel trên phố Lý Nam Đế nổi lên như một điểm đến được giới trẻ ưu ái trong hành trình staycation. Không chỉ là nơi lưu trú, khách sạn này còn mang đến một không gian "chill" đúng nghĩa – nơi bạn có thể thảnh thơi check-in, thư giãn và tận hưởng vibe nhẹ nhàng mà vẫn kết nối trọn vẹn với nhịp sống phố thị.

Một khu vườn xanh mát ngay giữa lòng phố cổ

Điểm "đốn tim" nhiều bạn trẻ khi đến REY Hotel chính là khu vườn ẩn giấu trong khuôn viên. Không gian xanh hiếm hoi này mang đến cảm giác thư thái và bình yên – điều mà không phải khách sạn nào ở trung tâm phố cổ cũng có.

Khu vườn của REY Hotel

Không gian xanh ở đây rất khác biệt, chỉ cần mở cửa sổ phòng là mình đã thấy cây xanh và ánh sáng tự nhiên tràn vào. Buổi sáng ngồi làm việc ở vườn, buổi tối lại chill cùng bạn bè, cảm giác như vừa đi du lịch, vừa ở nhà.

Phòng ốc sang trọng, tinh tế với view vườn và phố

REY Hotel sở hữu không gian phòng nghỉ được thiết kế sang trọng nhưng vẫn giữ nét tinh tế, mang đến cảm giác thoải mái và thư thái cho du khách. Mỗi phòng đều ngập tràn ánh sáng tự nhiên, với lựa chọn view vườn xanh yên tĩnh hoặc view phố cổ sôi động, phù hợp cho cả những ai muốn tìm sự tĩnh lặng lẫn những ai thích ngắm nhìn nhịp sống Hà Nội từ trên cao. Từng chi tiết nội thất được chăm chút kỹ lưỡng, mỗi góc đều có thể trở thành background đẹp mắt cho một bức ảnh sống ảo. Đây cũng là điểm khiến nhiều bạn trẻ lựa chọn REY Hotel làm nơi "ở một đêm để làm mới bản thân".

Phòng Executive Suite của REY Hotel

24h staycation tại REY Hotel

Buổi sáng: Thức dậy trong căn phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên, thưởng thức bữa sáng buffet tại khách sạn với nhiều lựa chọn phong phú. Sau đó, chỉ cần vài phút dạo bộ là bạn đã có thể khám phá Hồ Hoàn Kiếm và khu Phố Cổ – nơi lưu giữ những nét đẹp cổ kính xen lẫn nhịp sống sôi động.

Buổi trưa: Ghé qua các hàng quán gần đó để thưởng thức những món đặc sản Hà Nội như phở, bún chả hay cà phê trứng. Trở lại khách sạn, bạn có thể tận hưởng vibe "chậm lại giữa phố thị" ngay trong không gian yên tĩnh của REY.

Buổi chiều: Check-in ở khu vườn xanh mát ẩn giấu sau dãy phố, một trong những điểm nhấn đặc biệt của khách sạn. Đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để đọc sách, làm việc từ xa với laptop hoặc đơn giản là ngồi thư giãn trong không gian ngập tràn cây xanh.

Buổi tối: Lang thang trong những con phố nhỏ, khám phá ẩm thực đường phố Hà Nội với vô vàn hương vị hấp dẫn. Khi thành phố đã lên đèn, quay về khách sạn để nghỉ ngơi trong sự tách biệt và yên tĩnh – một "khoảng xanh" hiếm hoi ngay giữa lòng thủ đô.

Check-in cực "ăn ảnh"

Không chỉ là nơi lưu trú, REY Hotel còn được xem là một trong những "tọa độ" check-in được yêu thích tại khu Phố Cổ. Không gian sang trọng, khu vườn xanh mát cùng ánh sáng tự nhiên chan hòa tạo nên background hoàn hảo cho những bức ảnh sống ảo. Vào các dịp lễ hay mùa đặc biệt, khách sạn thường được trang trí theo concept riêng, khiến giới trẻ càng thích thú và thường xuyên nhắc đến trên TikTok, Instagram. Đây cũng là lựa chọn quen thuộc của nhiều travel blogger và KOL khi tìm kiếm một điểm dừng chân vừa tinh tế, vừa "ăn ảnh" ngay giữa lòng Hà Nội.

Hình ảnh REY Hotel trang trí giáng sinh tháng 12/2024

Hình ảnh REY Hotel trang trí ngày lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025

Sự lựa chọn của giới trẻ

Với thế hệ trẻ, một chuyến staycation không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là trải nghiệm phong cách sống. REY Hotel đáp ứng trọn vẹn điều này: không gian xanh để tìm lại sự cân bằng, thiết kế tinh tế để thể hiện gu thẩm mỹ, và vị trí thuận tiện để dễ dàng khám phá Hà Nội.

Staycation ở REY Hotel vì thế trở thành một lựa chọn "đáng đồng tiền bát gạo" cho những ai đang tìm kiếm một khoảng lặng giữa lòng thủ đô, nhưng vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn nhịp sống và văn hóa phố cổ.

Thông tin liên hệ:

REY Hotel Hanoi

Địa chỉ: 14A Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Hotline: +84 39 911 1133

Email: info@reyhotel.vn

Facebook: https://www.facebook.com/reyhotel.vn/