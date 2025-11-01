Thông tin quan trọng hành khách đi Vietnam Airlines cần biết, nếu không muốn mất thêm tiền

Là một trong những hãng hàng không lâu đời và được tin tưởng nhất Việt Nam, Vietnam Airlines từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc của đông đảo hành khách trong và ngoài nước. Không chỉ được yêu thích nhờ dịch vụ chuyên nghiệp, phong cách phục vụ chỉn chu, hãng còn là “biểu tượng bầu trời” của Việt Nam với lịch sử hơn 30 năm phát triển.

Tuy nhiên, với những ai thường xuyên hoặc sắp có chuyến bay cùng Vietnam Airlines, hãng mới đây đã đưa ra một lưu ý đặc biệt về hành lý xách tay, bắt đầu áp dụng từ ngày 3/11 tới. Nắm rõ quy định này sẽ giúp du khách tránh mất thêm chi phí hoặc gặp rắc rối không đáng có tại cửa lên máy bay.

Ảnh minh họa

Lưu ý đặc biệt liên quan tới hành lý xách tay

Theo thông báo chính thức của Vietnam Airlines, từ ngày 3/11/2025, hãng sẽ thu phí hành lý xách tay vượt tiêu chuẩn ngay tại cửa ra máy bay. Chính sách này được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn bay, cân bằng tải trọng khoang hành lý và nâng cao trải nghiệm của hành khách.

Cụ thể, hành lý xách tay vượt trọng lượng tối đa đến 10 kg so với tiêu chuẩn hoặc vượt 1 kiện so với số lượng cho phép (mỗi kiện tối đa 10 kg) sẽ bị tính phí bằng 1 kiện hành lý ký gửi tại sân bay. Nếu hành lý vượt kích thước tiêu chuẩn, mức phí sẽ bằng 1 kiện hành lý ký gửi quá kích thước.

Trong trường hợp hành khách mang hành lý vừa vượt trọng lượng, vừa vượt kích thước, hãng sẽ tính phí bằng 1 kiện hành lý ký gửi cồng kềnh. Việc thanh toán được thực hiện trực tiếp tại cửa ra máy bay, bằng tiền mặt hoặc thẻ tùy theo quy định tại từng sân bay.

Trên các chặng bay nội địa, mức phí cho 1 kiện hành lý ký gửi – tương đương với khoản thu cho hành lý xách tay vượt chuẩn – được ước tính từ khoảng 600.000 đồng/kiện. Với các đường bay quốc tế, mức phí tính bằng USD và thay đổi tùy khu vực bay.

Ảnh minh họa

Theo đại diện hãng, chính sách này không phải quy định mới hoàn toàn, mà là biện pháp siết chặt việc thực thi tiêu chuẩn hành lý xách tay, vốn đã được áp dụng từ trước nhưng chưa được kiểm soát chặt ở một số sân bay. Hãng nhấn mạnh: “Việc cân hành lý xách tay không nhằm gây khó cho khách, mà để đảm bảo an toàn, tránh quá tải cho khoang hành lý xách tay – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyến bay”.

Hiện tại, tiêu chuẩn hành lý xách tay miễn phí của Vietnam Airlines được quy định như sau: Hạng phổ thông (Economy): 1 kiện hành lý xách tay + 1 phụ kiện, tổng trọng lượng tối đa 10 kg. Hạng thương gia (Business): 2 kiện xách tay + 1 phụ kiện, tổng trọng lượng tối đa 18 kg (mỗi kiện ≤ 10 kg). Kích thước tối đa mỗi kiện: 56 × 36 × 23 cm, phụ kiện nhỏ tối đa 40 × 30 × 15 cm. Như vậy, nếu hành lý vượt quá các mức trên — dù chỉ vài kg — hành khách đều có thể bị thu phí ngay tại cửa khởi hành.

So sánh quy định hành lý các hãng hàng không Việt Nam

Để hành khách dễ hình dung, dưới đây là quy định hành lý xách tay hiện hành của một số hãng phổ biến đang khai thác tại Việt Nam:

<Ảnh info>

Lời khuyên cho hành khách trước chuyến bay

Với quy định mới sắp áp dụng, hành khách nên chủ động kiểm tra cân nặng và kích thước hành lý xách tay tại nhà trước khi ra sân bay. Việc mang quá cân dù chỉ vài kg cũng có thể khiến bạn phải trả thêm hàng trăm nghìn đồng.

Nếu cần mang nhiều đồ, hãy mua thêm hành lý ký gửi từ trước khi ra sân bay, vì mức giá online thường rẻ hơn đáng kể so với việc thanh toán tại quầy hoặc tại cửa ra máy bay. Ngoài ra, nên ưu tiên sắp xếp vật dụng gọn gàng, tránh xách theo nhiều túi nhỏ vì có thể bị tính là vượt số kiện.

Ảnh minh họa

Đại diện một đại lý vé máy bay tại Hà Nội cho biết: “Rất nhiều khách nghĩ rằng xách tay không bị cân nên cố nhét thêm đồ. Nhưng từ nay, Vietnam Airlines và một số hãng khác sẽ siết rất chặt. Vì vậy, hành khách nên tuân thủ đúng tiêu chuẩn để tiết kiệm thời gian và chi phí”.