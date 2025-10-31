Du thuyền 6 sao mới nhất vừa hạ thủy ở Hạ Long: Được làm bởi người Việt, hoạt động theo mô hình “độc lạ”

Trong vài năm trở lại đây, lựa chọn du thuyền cho chuyến nghỉ dưỡng không còn là đặc quyền của giới thượng lưu. Ở Việt Nam, hàng loạt du thuyền cao cấp liên tiếp ra đời, biến Hạ Long, Lan Hạ hay Nha Trang trở thành điểm hẹn của du lịch sang trọng. Giữa làn sóng đầu tư đó, một cái tên mới vừa chính thức hạ thủy – Athena Premium, du thuyền 6 sao được đánh giá là một trong những biểu tượng mới của ngành du lịch biển Việt Nam.

Theo Vietnamnet, ngày 29/10/2025, Công ty Cổ phần Du thuyền 5 sao Hồng Phong (Athena Group) đã tổ chức lễ hạ thủy du thuyền Athena Premium tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sự kiện thu hút sự quan tâm lớn của giới du lịch, khi Athena Premium được giới thiệu là du thuyền lưu trú 6 sao đầu tiên tại Việt Nam tích hợp mô hình “wellness cruise” – nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Ảnh Báo và Đài PTTH Quảng Ninh

Tàu có chiều dài gần 110 m, tổng diện tích hơn 10.000 m², sức chứa hơn 500 du khách cùng lúc – con số vượt trội so với phần lớn các du thuyền đang hoạt động tại Việt Nam. Theo Dân trí, Athena Premium được chia thành nhiều hạng phòng từ 43 m² trở lên, trong đó nổi bật là phòng Tổng thống (President Suite) rộng tới 400 m², với tầm nhìn toàn cảnh vịnh Hạ Long.

Điểm nhấn khiến Athena Premium được xem là “du thuyền độc bản” nằm ở hệ thống tiện ích nội thất và công năng hiếm có: khu Onsen chuẩn Nhật, bể bơi vô cực 4 mùa, phòng golf 3D, khu yoga – thiền và spa xông hơi cao cấp. Tầng thượng (sundeck) rộng gần 1.000 m² được thiết kế dành cho tiệc cưới, hội nghị MICE hoặc các sự kiện âm nhạc ngoài trời – một hướng đi hiếm thấy ở các du thuyền truyền thống.

Theo đại diện Athena Group chia sẻ tại lễ hạ thủy, toàn bộ nội thất trên tàu được nhập khẩu từ châu Âu, kết hợp phong cách Á – Âu hiện đại, thân thiện môi trường. Mỗi cabin có ban công riêng, bồn tắm hướng vịnh và hệ thống điều hòa không khí tự động. Đặc biệt, Athena Premium còn áp dụng mô hình quản lý du thuyền theo chuẩn “resort nổi” – khách lưu trú được chăm sóc toàn diện từ spa, ẩm thực cho đến dịch vụ giải trí trên biển.

Thêm hình ảnh thực tế về du thuyền 6 sao Athena Premium (Ảnh Báo và Đài PTTH Quảng Ninh)

Sự xuất hiện của Athena Premium không chỉ mở ra lựa chọn mới cho du khách yêu thích nghỉ dưỡng sang trọng, mà còn góp phần định hình xu hướng du thuyền kết hợp chăm sóc sức khỏe – một hình thức đang phát triển mạnh tại châu Á.

Những điểm độc đáo chỉ có ở Athena Premium

So với các du thuyền đang hoạt động tại Hạ Long, Athena Premium được xem là bước nâng cấp vượt trội về quy mô và dịch vụ, vận hành với mô hình có thể nói là độc - lạ. Với diện tích sử dụng hơn 10.000 m², con tàu có thể cùng lúc phục vụ nhiều hoạt động: Nghỉ dưỡng, hội nghị, tiệc cưới, sự kiện âm nhạc, thậm chí tổ chức triển lãm hoặc trình diễn thời trang trên biển.

Khác với hầu hết các du thuyền chỉ tập trung vào tham quan vịnh, Athena Premium định vị là “du thuyền sống chậm” – nơi du khách có thể tận hưởng hành trình tái tạo năng lượng. Mô hình wellness cruise kết hợp các hoạt động như thiền, yoga, tắm onsen và spa là hướng đi hiếm thấy ở Việt Nam hiện nay.

Điểm độc đáo khác là thiết kế “resort nổi 6 sao” với hệ thống tiện ích khép kín, cho phép khách trải nghiệm như đang ở một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đất liền. Boong tàu lớn, hồ bơi vô cực, không gian lounge ngoài trời và các nhà hàng fine dining phục vụ ẩm thực Việt – Âu cao cấp giúp Athena Premium trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách tìm kiếm sự riêng tư, xa hoa và trải nghiệm khác biệt.

Hình ảnh mô phỏng du thuyền 6 sao Athena Premium khi đi vào hoạt động

Tờ Dân trí nhận định, Athena Premium là “siêu du thuyền lớn và hiện đại nhất Việt Nam tính đến nay”, thể hiện bước tiến của du lịch Quảng Ninh trong việc hướng đến phân khúc cao cấp và bền vững. Với tiêu chuẩn dịch vụ 6 sao, Athena Premium kỳ vọng sẽ đưa Vịnh Hạ Long tiến gần hơn tới những điểm đến nổi tiếng thế giới như vịnh Phuket (Thái Lan) hay vịnh Sydney (Úc).

Những du thuyền hạng sang khác ở Việt Nam

Trước Athena Premium, thị trường du thuyền cao cấp Việt Nam đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều “siêu phẩm nổi” được đầu tư quy mô lớn. Có thể kể đến Grand Pioneers Cruise (hạ thủy cuối năm 2023) – dài 109,9 m, 55 phòng, từng được giới thiệu là “du thuyền lớn nhất Việt Nam thời điểm đó”.

Tiếp đến là Catherine Cruise, với 39 phòng suite diện tích từ 40 m² đến hơn 200 m², hướng tới phong cách “mini resort trên vịnh”, hay Sea Star Cruise – du thuyền 6 sao nổi bật với hồ bơi ngoài trời, spa và sky bar, có giá khởi điểm từ 4,5 triệu đồng/khách cho tour 2 ngày 1 đêm.

Ảnh Sinh Tour

Dù mỗi du thuyền có định hướng riêng, điểm chung là đều góp phần đưa du lịch Việt Nam tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế. Các du thuyền 6 sao không chỉ mang lại trải nghiệm sang trọng cho du khách trong nước mà còn giúp quảng bá hình ảnh Vịnh Hạ Long – di sản thiên nhiên thế giới – theo cách hiện đại, tinh tế và bền vững hơn.

Theo xu hướng hiện nay, các tour du thuyền đang trở thành lựa chọn phổ biến cho du khách muốn “nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên” thay vì nghỉ tại resort truyền thống. Và với sự ra đời của Athena Premium, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á.