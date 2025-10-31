Xu hướng đi hái nấm giảm căng thẳng

(Ảnh: Adobe Stock)

Khi những tán rừng châu Âu chuyển sang sắc vàng đỏ rực rỡ, cũng là lúc hàng nghìn người Đức khoác áo khoác dày, mang giỏ mây vào rừng không phải để săn bắn hay dã ngoại, mà để hái nấm. Hoạt động tưởng như giản dị này đang trở thành một xu hướng sống "xanh" mới tại Đức, lan rộng từ những vùng ngoại ô Berlin đến dãy núi Harz hay rừng Schwarzwald.

Theo báo Deutsche Welle, phong trào hái nấm bắt đầu nở rộ từ thời kỳ đại dịch COVID-19. Khi các thành phố phong tỏa, nhiều người tìm đến rừng như một cách giải tỏa tâm lý. "Chúng tôi muốn cảm nhận lại sự tự do, được hít thở không khí trong lành và làm điều gì đó thật tự nhiên" - bà Sabine Keller, một người dân vùng Bavaria, chia sẻ với Tagesspiegel.

Ngày nay, việc hái nấm không chỉ là thú tiêu khiển cuối tuần. Nó phản ánh xu hướng sống thân thiện với môi trường, ăn uống lành mạnh và tiêu dùng bền vững. Những người theo đuổi "liệu pháp rừng" coi việc tìm và chế biến nấm là cách "thiền động": vừa giúp giảm căng thẳng, vừa khuyến khích kết nối lại với tự nhiên.

(Ảnh: Adobe Stock)

Tại nhiều thành phố như Hamburg hay Munich, các câu lạc bộ hái nấm mọc lên ngày càng nhiều. Một số trường đại học còn mở các khóa học nhận diện nấm, hướng dẫn bảo tồn hệ sinh thái rừng. Theo tạp chí Der Spiegel, số người đăng ký lớp "Nấm học cơ bản" tăng hơn 40% trong hai năm qua.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: hái nấm không đơn giản là nhặt bất cứ thứ gì mọc lên từ đất. Ở Đức, mỗi năm ghi nhận hàng trăm ca ngộ độc do nhầm lẫn giữa nấm ăn được và nấm độc. Tiến sĩ Andreas Gminder, chuyên gia nấm học thuộc Hiệp hội Mycology Đức, cho biết: "Chỉ cần một miếng nhỏ nấm độc Amanita phalloides - loài 'nấm tử thần', cũng đủ gây suy gan cấp tính. Người mới nên đi cùng hướng dẫn viên hoặc tham gia lớp nhận diện nấm trước khi vào rừng".

Cùng với các biện pháp an toàn, nhiều tổ chức môi trường cũng kêu gọi người dân hái nấm có trách nhiệm, chỉ lấy lượng đủ dùng, tránh làm tổn hại rễ nấm và lớp mùn rừng.

Giữa thế giới công nghệ hối hả, với người Đức, mỗi cây nấm không chỉ là món quà từ rừng, mà còn là lời nhắc rằng sự cân bằng giữa con người và thiên nhiên vẫn là điều quý giá nhất.