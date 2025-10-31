Nàng dâu hào môn Minh Hằng thích mê 1 quán cà phê ở Huế: Nơi bình yên phủ màu cổ kính, chỉ cần ngồi xuống là thấy lòng mình dịu lại

Mới đây, nàng dâu hào môn Minh Hằng đã chia sẻ lên trang cá nhân một loạt ảnh mới của mình. Những ngày tháng Mười, khi Huế ngập trong mùi nắng cuối thu, Minh Hằng chọn Thành Café một quán nhỏ nép mình giữa phố Phan Bội Châu, nơi giữ lại hơi thở của kinh thành cũ trong từng mảng tường rêu, mái ngói và mùi gỗ.

Trong loạt ảnh mới, nữ ca sĩ/ diễn viên diện áo hai dây lụa đen phối blazer và quần jeans, toát lên vẻ gợi cảm hiện đại giữa khung cảnh cổ điển của quán. Từng bước đi qua mái hiên rợp dây leo, lối vào uốn cong, cánh cổng chạm khắc chữ “Thành” như một bức tranh hoài cổ, cô tựa như một quý cô lạc vào Huế xưa bình thản, tự tin và đầy khí chất.

Giữa khung cảnh mộc mạc, Minh Hằng vẫn giữ phong thái của một “biểu tượng thời trang” túi Chanel, kính mắt oval, áo lụa ren. Nhưng điều khiến người xem dừng lại lâu hơn không phải là món đồ cô mang, mà là thần thái: ánh nhìn tự tin, cách cô ngồi lặng giữa quán cà phê như đang thưởng thức chính khoảnh khắc của mình.

Cô từng chia sẻ rằng càng trưởng thành, cô càng thích những nơi “có hồn” nơi một tách cà phê cũng đủ khiến ta nhớ về một thành phố. Và Huế, trong buổi sáng mát lành ở Thành Café, dường như là điểm hẹn hoàn hảo cho điều đó.

Thành Café – nơi “giữ giùm Huế” chút dịu dàng

Thành Café được người Huế yêu thích bởi không gian mang hồn phố cổ. Từ tường đất nung, chạm khắc gốm sứ đến khung cửa gỗ nâu, mọi chi tiết đều như một lời kể về quá khứ.

Không chỉ là nơi uống cà phê, Thành còn là nơi để “ngồi yên mà nghe lòng mình”. Mùi cà phê rang quyện cùng tiếng lá rụng, âm thanh gió lùa qua giàn dây leo khiến ai đến cũng thấy lòng chậm lại. Bàn ghế gỗ sẫm màu, đèn treo cũ kỹ, sàn rải đá cuội mọi thứ đều giản dị đến hoàn hảo.

Ảnh (fanpage Thành Cafe)

Thành Café có hai cơ sở tại Huế, trong đó chi nhánh 328 Phan Bội Châu nơi Minh Hằng ghé được xem là “linh hồn” của quán. Mỗi góc đều có thể trở thành khung hình, mỗi món đồ đều gợi nhớ về một thời đã qua.

Không cần xa hoa, không cần màu mè, Thành Café mang đến cảm giác gần gũi và trọn vẹn như thể Huế vẫn luôn đứng đó, đợi những người biết trân quý sự tĩnh lặng ghé qua. Có lẽ vì thế đến Huế, bạn đừng quên dành cho mình khoảng thời gian lắng lại giữa không gian tĩnh mịch tại nơi đây.

Địa chỉ: 328 Phan Bội Châu, phường Trường An, TP. Huế Giờ mở cửa: 6:30 – 22:00 Giá tham khảo: 29.000 – 45.000 đồng/món Đặc trưng: Cà phê muối, không gian Huế xưa, kiến trúc gỗ – gốm sứ – sân vườn đá cuội.

Những quán cà phê hoài cổ ở Huế

Nếu như bạn đã từng ghé qua Thành và muốn đi tìm kiếm những quán cafe khác mang cùng phong cách hoài cổ có thể tham khảo thêm những quán cafe dưới đây:

- Tan. Cafe (Tân cafe)

Ngoài Thành Café, Huế còn có nhiều góc hoài cổ khiến người ta dễ xiêu lòng như Tan. cafe – quán cà phê nổi tiếng với phong cách retro pha lẫn hơi thở bao cấp. Không gian nơi đây phủ một màu trầm ấm của gỗ và gạch men cũ, từng khung cửa sổ, chiếc ghế da hay ánh sáng xuyên qua lam đều gợi cảm giác thời gian chậm lại.

Ảnh Fanpage tan. cafe (Tân cafe)

Tan không ồn ào, không sắp đặt cầu kỳ, chỉ có mùi cà phê rang nhẹ hòa cùng tiếng quạt trần và chút nắng vàng rơi trên nền gạch. Nhiều người ví quán như một “bảo tàng ký ức nhỏ”, nơi ai ghé cũng tìm thấy chút an yên cho riêng mình – đủ để ngồi yên, thở nhẹ, và cảm thấy Huế vẫn dịu dàng như thế.

tan. cafe (Tân cafe) 14 Phạm Hồng Thái, Huế. 25 Nguyễn Thị Minh Khai 86 Đinh Tiên Hoàng, Huế. 10 Nguyễn Thiện Thuật, Đà Nẵng

- Trốn cafe

Còn nếu muốn tìm một nơi kín đáo và tĩnh hơn nữa, Trốn Café là lựa chọn khiến nhiều người yêu Huế say mê. Nằm sâu trong một con kiệt nhỏ, quán được bao bọc bởi giàn dây leo xanh mướt và lối đi lát đá dẫn vào khoảng sân yên tĩnh.

Ảnh fanpage Trốn

Bên trong, ánh sáng được giữ ở mức dịu nhẹ, phản chiếu qua khung cửa gỗ và bàn ghế mộc, tạo nên bầu không khí trầm lắng như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia.

Ở Trốn, người ta không đến để trò chuyện ồn ào mà để lắng nghe tiếng gió qua lá, tiếng muỗm kêu trong chiều muộn, và cả tiếng lòng mình đang dịu xuống. Một nơi mang vẻ mộc mạc, nhưng lại có sức hút rất riêng – kiểu đẹp của sự bình yên, tinh tế và sâu lắng đúng chất Huế.

Trốn Nhà số 5 Kiệt 21 Lê Quý Đôn, Huế,



