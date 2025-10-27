Ở Đà Lạt có một quán cà phê khiến Tăng Thanh Hà “phải lòng”: Hồng sai rợp trời, đẹp như một giấc mộng

Nàng ngọc nữ mê thiên nhiên và những chuyến đi chậm

Nếu phải gọi một nơi là “quê hương thứ hai”, có lẽ với Tăng Thanh Hà, đó chính là Đà Lạt. Người đẹp vốn yêu những điều tự nhiên, yên tĩnh – từ căn nhà ngập nắng cho đến những chuyến đi lặng lẽ giữa rừng thông.

Trong nhiều năm qua, mỗi khi rời xa nhịp sống Sài Gòn, cô thường chọn Đà Lạt để tìm lại năng lượng: đi dạo trong sương sớm, ngồi bên cửa sổ nghe mưa rơi, hay chỉ đơn giản là hít thở bầu không khí lành lạnh của cao nguyên.

Mới đây, Tăng Thanh Hà đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh trong chuyến du lịch Đà Lạt của mình, cô còn gọi nơi đây là "quê mình" như gửi gắm tình yêu cho mảnh đất nơi đây. Trong ảnh, người đẹp diện áo khoác xám, đứng giữa vườn hồng vào mùa chín. Khung ảnh an tĩnh và bình yên khiến ai cũng muốn trải qua.

Khung cảnh trong ảnh khiến nhiều người phải thốt lên: “Đà Lạt mùa này không chỉ có sương, mà còn có cả sắc hồng vàng làm lòng người xao xuyến".

Và tất nhiên, ngay dưới phần bình luận, netizen cũng nhanh chóng "truy lùng" quán cafe mà Tăng Thanh Hà đã ghé qua.

Mùa hồng Đà Lạt, mùa bạn nên ghé qua

Đà Lạt tháng 10 đến tháng 12 là mùa của những vườn hồng sai trĩu quả. Khi nắng đã bớt gắt và sương bắt đầu dày, từng quả hồng chuyển dần từ xanh sang vàng, từ vàng sang cam rực. Từ xa, những tán hồng chín nhìn như treo hàng ngàn chiếc đèn nhỏ trong sương, tạo nên khung cảnh khiến ai đi qua cũng phải dừng lại.

Khi hồng bắt đầu chuyển màu, Đà Lạt trở nên mềm mại lạ thường. Sắc cam rải khắp những triền đồi, len vào từng con dốc, khiến thành phố như đang thở bằng nhịp của mùa thu.

Ở các con dốc nhỏ, những gánh hồng tươi được bày bên đường. Trên những con hẻm dẫn vào rừng thông, mùi hồng chín thoang thoảng trong gió lạnh, gợi cảm giác rất riêng vừa buồn, vừa ngọt, như một mối tình đầu khó quên.

Hồng trĩu cành ở một góc Tiệm cà phê Nhà Ngoại

Không ồn ào như những quán “sống ảo” khác, Tiệm cà phê Nhà Ngoại chinh phục du khách bằng sự chân thật và yên bình . Giữa thành phố sương mù, Tiệm cà phê Nhà Ngoại nằm nép mình trong hẻm 63, tổ 13, phường 3 là một góc nhỏ như thế.

Từ cách bài trí giản dị, âm nhạc nhẹ nhàng cho đến nụ cười thân thiện của người pha chế tất cả khiến nơi đây trở thành “nơi trú ẩn” lý tưởng cho tâm hồn mỗi khi Đà Lạt trở lạnh.

Nếu bạn đang tìm một góc nhỏ để thả hồn giữa thiên nhiên, để “ngắm hồng và uống cà phê” đúng nghĩa, thì Tiệm cà phê Nhà Ngoại chính là điểm hẹn không thể bỏ lỡ trong hành trình Đà Lạt mùa thu này.

Nếu muốn ngắm hồng trọn vẹn hơn, Đà Lạt vẫn còn nhiều nơi để đi

Không chỉ Nhà Ngoại, mùa này Đà Lạt còn có nhiều quán cà phê nằm giữa vườn hồng rực rỡ – mỗi nơi mang một sắc thái riêng, để du khách chọn cho mình một cách chạm vào mùa thu cao nguyên.

Vườn Hồng Nhà Tom

Địa chỉ: Quốc lộ 20, xã Xuân Trường.

Vườn hồng Nhà Tom là địa điểm quen thuộc với nhiều du khách yêu Đà Lạt. Nằm giữa khu vườn rộng hơn 400 gốc hồng lâu năm, nơi đây cho phép khách tự tay hái hồng và thưởng thức cà phê giữa không gian xanh.

Lối đi lát ván gỗ, những góc chụp được trang trí bằng xe chở hồng, vườn cúc họa mi và nhà gỗ nhỏ khiến nơi đây trở thành điểm đến “đẹp như phim”. Du khách còn có thể mua hồng sấy dẻo, hồng giòn hay rượu hồng làm quà. Tuy nhiên, vì nằm xa trung tâm (khoảng 17 km), bạn nên xem trước thời tiết để tránh đường trơn khi trời mưa.

Rừng Nhiệt Đới Cà Phê

Những trái hồng sai quả nở rộ cả không gian (Ảnh Fanpage)

Địa chỉ: Hẻm 63, đèo Prenn, phường 3, TP. Đà Lạt.

Quán nằm lưng chừng đồi, xung quanh là vườn hồng chín đỏ và hồ nước nhỏ. Với thiết kế gỗ, thảm cỏ và những khóm hoa rực rỡ, Rừng Nhiệt Đới mang lại cảm giác vừa hoang sơ vừa lãng mạn. Giá đồ uống từ 35.000 – 65.000 đồng, quán thường đông vào cuối tuần nên nếu muốn chọn được góc ngồi đẹp, bạn nên đi sớm.

Cà phê Phía Chân Đồi

Địa chỉ: Đường 3/4, phường 3, TP. Đà Lạt.

(Ảnh fanpage)

Nằm cách trung tâm 5 km, quán được thiết kế như một ngôi nhà gỗ nhỏ nhìn ra thung lũng xanh. Từ ô cửa lớn, bạn có thể nhìn thấy cả một vườn hồng chín đỏ phía xa, ánh nắng xuyên qua lá, đẹp như một bức tranh.

Không gian tối giản, ấm cúng, vật dụng chủ yếu bằng gỗ, tạo cảm giác gần gũi. Ngoài cà phê, quán còn có bánh ngọt và đồ ăn vặt nhẹ, thích hợp cho những buổi chiều ngồi đọc sách hoặc ngắm hoàng hôn.



