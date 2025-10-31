Giới trẻ đi ăn cùng nhau: No thức ăn nhưng đói chuyện trò?

Ăn không chỉ để no mà còn để vui

Chúng ta đã quên mất cách trò chuyện khi ăn cùng nhau?

Hẹn hò, í ới nhau mãi, hội bạn mới chốt được ngày tụ tập ăn uống. Đến nơi rồi, đủ mặt, món ngon lên mâm. Sau vài thao tác check-in, vài câu giao đãi, không khí từ râm ran chuyển sang… lặng tờ. Ai cũng "cắm mặt" vào điện thoại, người thì check mail, người xem story, người mải mê post hình.

Đã bao giờ bạn tìm thấy bản thân trong tình cảnh đó chưa? Rằng dù ngồi cạnh nhau để dùng một bữa thật ngon nhưng lại thiếu những câu chuyện, tiếng cười, khoảnh khắc tương tác thật. Chúng ta có mặt, nhưng không thực sự "ở đó".

"Khoảng lặng điện thoại" đang khiến cho bữa ăn mất đi ý nghĩa quan trọng của nó: sự kết nối. Cũng vì vậy, những dịp dùng bữa cùng nhau dẫu có bao nhiêu sơn hào, hải vị cũng không thể nào tròn vị, trọn vui. Đó chính là điều chuỗi nhà hàng Goldsun Food (Hotpot Story, Sushi Kei, King BBQ) cùng Coca-Cola mong muốn thay đổi.

Game on, phone off

Goldsun Food cùng Coca-Cola bắt tay khởi xướng chiến dịch "Vị Đúng Gu, Ăn Chung Hội". Thay vì quảng cáo rầm rộ, họ chọn cách khơi gợi trải nghiệm, "hồi sinh" một niềm vui rất giản đơn: ăn cùng, nói cùng và vui cùng.

Chiến dịch được thực thi tại các nhà hàng quen thuộc: Hotpot Story, Sushi Kei, King BBQ - vốn là nơi tụ tập, hẹn hò và sum họp quen thuộc của nhiều nhóm bạn. Món chính của trải nghiệm này là bộ Eating Game Card "Thực hay Thách" – trò chơi nhỏ nhưng đủ sức kéo mọi người ra khỏi màn hình, trở lại với những tiếng cười và câu chuyện thật.

Bộ Eating Game Card của Goldsun Food & Coca-Cola giúp những bữa tụ tập ăn uống với bạn bè trở nên thú vị hơn bao giờ hết

Chỉ cần gọi combo hoặc buffet tại các nhà hàng King BBQ, Hotpot Story và Sushi Kei thuộc hệ thống Goldsun Food, bạn sẽ được nhận bộ Eating Game Card và Voucher giảm giá 15% cho lần quay lại sau. Đi càng đông càng vui.

Ba nhà hàng sẽ có ba phiên bản bộ game card khác nhau với những lá "secret" hấp dẫn. Top 50 người đầu tiên thu thập đủ 3 "Lá thủ lĩnh" trong bộ Eating Game Card sẽ được nhận Box Gift đặc biệt & Coke Labubu, đến thực khách thứ 51 sẽ được nhận một trong hai món quà kể trên.

Cách chơi đơn giản, đúng gu Gen Z: cả nhóm rút thẻ, nhận thử thách và cùng nhau "bung lụa" trên bàn ăn. Bạn có thể bị hỏi xoáy đáp xoay những câu hỏi dí dỏm như "Kể ra 3 thứ bự nhất bạn từng bỏ vô miệng?" hoặc được yêu cầu thực hiện mấy thử thách siêu bựa chưa từng thấy như "Kéo co topping", "Chạm chân mày gắp đồ ăn".

Hội thực thần sẽ có cơ hội "chặt chém" nhau không thương tiếc bên nồi lẩu

Những thẻ Eating Game nhỏ bỗng trở thành chất xúc tác tuyệt vời - khiến người ta quên điện thoại, quên like share, chỉ còn lại những tiếng cười giòn tan hòa cùng tiếng nướng thịt xèo xèo trên vỉ, tiếng lẩu sôi ùng ục, chóp chép sashimi.

Cùng ăn, cùng chơi, cùng hạnh phúc!

Goldsun Food và Coca-Cola không cố nói quá nhiều về thông điệp. Thay vào đó, họ chạm nhẹ vào một thói quen ăn uống quen thuộc – cách mà chúng ta ăn cùng nhau mỗi ngày. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, bữa ăn "lạnh" có thể biến thành một cuộc vui "nhiệt" đúng nghĩa.

Trải nghiệm 3 trong 1: vừa ăn, vừa chơi vừa kết nối

Ở đó, mọi người không chỉ no bụng mà còn no cảm xúc. Thương hiệu không cố gắng dạy chúng ta nên sống thế nào – họ chỉ tạo ra một không gian, nơi mỗi người được tìm về những niềm vui ban sơ: được ăn, được chơi, được kết nối với hội bestie theo cách tự nhiên nhất. Đó là định nghĩa mới về bữa ăn mà Goldsun Food và Coca-Cola đang mang tới: ăn không chỉ để ngon miệng, no bụng mà còn để cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Chiến dịch mới của Goldsun Food & Coca-Cola mang đến trải nghiệm ăn uống mới mẻ

Giữa một thế giới online 24/7, nơi mọi tương tác đều qua màn hình, chiến dịch "Vị Đúng Gu, Ăn Chung Hội" giống như một lời nhắc nhẹ: niềm vui thật sự vẫn nằm ngay trước mặt. Không cần filter, không cần trend, cứ chân thành sống với cảm xúc của mình, tương tác và mở lòng với những người xung quanh. Goldsun Food và Coca-Cola đã khơi lại điều tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó tìm: niềm vui khi cùng nhau ăn, cùng nhau sống thật. Bữa ăn ngon nhất vẫn là bữa ăn có đủ vị - vị ngon, vị vui và vị kết nối.

Nếu đã thấy "thèm thèm" một bữa ngon bùng nổ niềm vui với mấy cạ cứng lâu ngày chưa gặp thì thời tới rồi đó bạn ơi. Chốt kèo, book bàn, ra King BBQ, Hotpot Story hoặc Sushi Kei để trải nghiệm cùng ăn, cùng vui thôi nào.