Lý do hãng bay thu phí hành lý xách tay 'rất gắt'

Tại Ireland, Ryanair thông báo sẽ nâng mức thưởng cho nhân viên phát hiện được hành lý quá cỡ tại cổng lên máy bay, với từ 1,5 euro lên 2,5 euro bắt đầu từ tháng 11 tới đây, đồng thời bỏ giới hạn thưởng tối đa 80 euro mỗi tháng.

Theo Giám đốc điều hành Michael O’Leary, động thái này nhằm tăng cường tính kỷ luật và công bằng, bảo vệ quyền lợi cho những hành khách tuân thủ quy định. Mỗi năm, Ryanair xử lý khoảng 200.000 trường hợp hành khách bị thu phí hành lý quá cỡ với mức phạt tối đa 75 euro hoặc 75 bảng Anh, trước khi chuyển túi xuống khoang ký gửi.

Ryanair vốn nổi tiếng nghiêm ngặt với chính sách hành lý, cũng đã điều chỉnh kích thước túi cá nhân miễn phí lên 40 x 30 x 20 cm kể từ tháng 8 năm nay, nhằm phù hợp tiêu chuẩn mới của Liên minh châu Âu (EU). Hành khách chỉ được mang thêm một túi cabin lớn nếu mua gói priority (ưu tiên) hoặc hành lý trả phí. Hãng khuyến cáo hành khách nên đo và cân hành lý tại nhà để tránh phí phạt cao khi lên cổng.

“Luật là luật, ai làm đúng sẽ bay rẻ và nhanh, ai vi phạm sẽ phải trả giá”, Ryanair tuyên bố thẳng thắn.

Không riêng Ryanair, tại Anh và Scotland, các nhân viên sân bay làm việc cho Swissport - đối tác phục vụ mặt đất của easyJet cũng đang được khuyến khích mạnh tay kiểm tra hành lý. Theo The Sunday Times , chương trình “EasyJet Gate Bag Revenue Incentive” được triển khai từ cuối năm 2023, thưởng cho nhân viên 1,20 bảng Anh (tương đương 1 bảng sau thuế) cho mỗi hành lý vi phạm bị phát hiện tại cổng.

EasyJet hiện chỉ cho phép mỗi hành khách mang một túi nhỏ miễn phí đặt vừa dưới ghế, còn túi lớn hơn phải mua thêm chỗ từ 5,99 bảng Anh.

Chính sách này áp dụng tại nhiều sân bay lớn như Glasgow, Belfast, Birmingham, Jersey, Liverpool và Newcastle. Theo Swissport, mục tiêu là “đảm bảo nhân viên thực hiện đúng quy định”, trong khi easyJet khẳng định việc kiểm tra gắt gao giúp đảm bảo sự công bằng và nhất quán với tất cả hành khách.

Nếu vi phạm, hành khách sẽ bị tính phí tại sân bay lên tới 48 bảng Anh. Tuy nhiên, nhiều nhân viên thừa nhận việc "bắt lỗi" hành khách không hề dễ dàng, bởi họ thường phải đối mặt với những phản ứng gay gắt. Một nhân viên Swissport chia sẻ: Đôi khi nó chẳng khác gì việc bắt người trốn vé, bạn có thể bị la mắng, thậm chí bị đe dọa.

Dù gây tranh cãi, cả Ryanair và easyJet đều khẳng định chính sách mới giúp duy trì trật tự, công bằng và hiệu quả trong vận hành. Các chuyên gia nhận định việc gắn tiền thưởng trực tiếp với việc phát hiện vi phạm sẽ khiến khâu kiểm tra hành lý trở nên nghiêm ngặt hơn, buộc hành khách phải cẩn trọng nếu không muốn mất tiền oan ngay trước giờ bay.

Thông điệp chung từ các hãng giá rẻ châu Âu rõ ràng: Muốn bay rẻ, hãy tuân thủ luật. Nếu định “lách”, hãy chuẩn bị sẵn ví tiền.