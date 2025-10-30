Sắp bay Vietnam Airlines phải lưu ý điều này: Nếu quên, một khoản phí lên tới 600.000 đồng sẽ chờ bạn ngay tại cửa ra máy bay

Thông báo được ban hành vào cuối tháng 10 năm 2025 cho biết mục tiêu của chính sách là nhằm đảm bảo an toàn khai thác và duy trì chất lượng dịch vụ trên các chuyến bay. Hành khách sẽ được kiểm tra và thu cước hành lý ngay tại cửa lên máy bay.

Theo quy định mới, hành lý xách tay vượt tiêu chuẩn chỉ được chấp nhận nếu thỏa mãn một số điều kiện cụ thể. Hành lý chỉ được chấp nhận nếu vượt quá trọng lượng tối đa đến 10kg so với tiêu chuẩn quy định.

Ngoài ra, hành khách phải có khả năng tự mang và sắp xếp hành lý, bởi Vietnam Airlines sẽ không hỗ trợ nhân viên đối với các trường hợp này. Đặc biệt, việc xử lý hành lý quá cước không được phép làm ảnh hưởng đến thời gian khởi hành của chuyến bay. Hành lý quá cước đã được chấp nhận sẽ được sắp xếp trên khoang cabin hoặc chuyển xuống hầm hàng tùy thuộc vào khả năng thực tế của chuyến bay.

Về mức phí, hành khách có hành lý xách tay vượt quy định sẽ bị thu phí trực tiếp tại cửa ra máy bay. Mức phí này được tính tương đương với chi phí mua thêm hành lý ký gửi (HLKG) tại sân bay. Cụ thể, nếu hành lý vượt quá trọng lượng tối đa (đến 10kg) hoặc vượt quá một kiện so với tiêu chuẩn, mức phí sẽ bằng chi phí cho một kiện HLKG tiêu chuẩn mua tại sân bay.

Trường hợp hành lý chỉ vượt quá kích thước tiêu chuẩn, phí thu sẽ bằng chi phí cho một kiện HLKG quá kích thước . Nếu hành lý đồng thời vượt cả trọng lượng tối đa 10kg và kích thước tiêu chuẩn, phí thu sẽ bằng chi phí cho một kiện HLKG cồng kềnh tại sân bay.

Trên các đường bay nội địa, như tuyến TP.HCM - Hà Nội, chi phí cho một kiện HLKG 23kg mua tại sân bay thường là khoảng 600.000 đồng . Điều này có nghĩa là nếu hành khách bị phát hiện mang hành lý xách tay vượt chuẩn tối đa 10kg hoặc vượt 1 kiện tại cửa ra máy bay, mức phí phải nộp là 600.000 đồng/kiện .

Đối với các đường bay quốc tế, mức phí sẽ được quy đổi theo giá USD, phụ thuộc vào hành trình và khu vực bay. Khách hàng có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tiền mặt, tùy thuộc vào cơ sở hạ tầng thanh toán tại từng sân bay.