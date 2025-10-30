Năm nay Việt Nam đón giáng sinh sớm?

Hai tháng nữa mới đến Giáng sinh nên khắp các địa điểm ăn uống, vui chơi giải trí tại nhiều nơi trên thế giới, thậm chí là Việt Nam đã rục rịch chuẩn bị cho ngày lễ này. Điều này làm cho dân tình không khỏi thích thú và một phần thắc mắc vì sao các nơi này lại chuẩn bị sớm đến thế.

Nhất định phải kể đến quán cà phê được mệnh danh là nơi đón giáng sinh sớm nhất Thủ đô khi đã xây dựng toà nhà toàn là gấu bông thu hút sự chú ý mạnh mẽ của người đi đường. DEMO Inn & Ine gây ấn tượng mạnh với hình ảnh những chú gấu bông khổng lồ đang leo trèo, chơi đùa trên khung cửa và lan can có treo rất nhiều đèn. Bên trong, quán được decor theo phong cách kẹo ngọt Giáng sinh: treo những chiếc kẹo, hộp quà, cây thông nhỏ - tất cả tạo nên không gian ấm áp, rực rỡ và đầy cảm hứng lễ hội.

DEMO Inn & Ine trang trí không gian thu hút người đi đường. Nguồn: DEMO Inn & Ine

Bên cạnh Demo, ở TP.HCM cũng có một quán cà phê rất nổi tiếng của giới trẻ, đó chính là Nhâm Cafe. Nơi đây đã sớm trang hoàng không gian check-in bằng những cây thông lộng lẫy và những chú gấu đáng yêu được treo xung quanh. Sự đầu tư vào bối cảnh chụp ảnh này đã thu hút đông đảo các bạn trẻ và nhóm bạn bè đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trước không khí lễ hội.

Nhâm Cafe thu hút nhiều bạn trẻ đến check in vì đã thay đổi trang trí theo phong cách giáng sinh

Là một quán cà phê quen thuộc với giới trẻ, Faro Cafe đã bắt đầu mang không khí giáng sinh nhộn nhịp đến không gian quán. Tại các chi nhánh khác nhau, Faro Cafe trang trí với đa dạng concept, ở Thảo Điền Villa thì tràn ngập sắc đỏ, còn Vạn Phúc City thì buổi tối lên đèn chụp ảnh nơi đây thì còn gì bằng.

Không gian trang trí Giáng sinh của Faro Cafe. Nguồn: Faro Cafe

Ngoài các quán cà phê thì TP.HCM còn có nhiều địa điểm khác đã bắt đầu trang trí giáng sinh như Chốn Bình Yên trên đường Quang Trung, nơi này trang trí thành một ngôi làng Giáng sinh thu nhỏ và có phun tuyết theo yêu cầu. Hay Maison De Boony lại mang một vibe ấm cúng hơn, thích hợp cho những buổi gặp gỡ bạn bè trò chuyện. Không những thế, Thành coffee tại Nhiêu Tứ đặc biệt gây ấn tượng với mô hình gấu bông tuyết trắng được trang trí khắp không gian vô cùng đáng yêu.

Chốn Bình Yên trang trí như một ngôi làng Giáng sinh. Nguồn: Chốn Bình Yên

Kế đến là quán ăn trong hẻm với không gian vô cùng đặc biệt - The K Old Town đã trang trí không gian của mình thành một ngôi làng phủ tuyết. Bên cạnh đó, tổ hợp này còn có The K Museum cũng đã trang trí không gian thành một “rừng thông Giáng sinh” vô cùng xinh xắn. Đặc biệt, không gian này là không gian ngoài trời nên càng khiến trải nghiệm của thực khách thêm phần thú vị.

The K Old Town cũng tạo thành 1 ngôi làng tuyết độc đáo. Nguồn: The K Old Town

Bên cạnh các quán ở các nơi trung tâm thành phố, Vũng Tàu cũng đã có một số quán “nhập cuộc”. Nổi bật trong đó phải kể đến đó chính là Ngõ Thơm, một tiệm cà phê vô cùng hot ở Vũng Tàu hay với quán cà phê sách MAKEDO, đây là một không gian nhẹ nhàng và ấm cúng thích hợp cho học tập và làm việc cũng đã hoà chung bầu không khí giáng sinh.

Những tiệm bán quà lưu niệm hay những tiệm hoa đã bắt đầu bán những mặt hàng dành cho mùa Giáng sinh. Nhất là những cây thông mini thích hợp cho nhiều bạn trẻ tặng quà cho nhau hoặc để trưng ở trong nhà. Đây là một số địa điểm bán mà chắc hẳn nên một lần ghé qua để xem: Khu vườn giáng sinh, Cát Florist, và một số nơi khác.

Một số nơi đã bắt đầu bán cây thông Giáng sinh. Nguồn: cat.florist

Không chỉ Việt Nam, một số nơi khác trên thế giới cũng bắt đầu trang trí giáng sinh từ sớm. Đơn cử như trung tâm thương mại lớn nhất Đông Nam Á, SM Mall of Asia tại Manila đã bắt đầu trang trí không gian đầy sắc màu của Giáng sinh. Ngay tại không gian sự kiện và các cửa phụ cũng bắt đầu dựng cây thông và booth chụp ảnh. Ngoài ra, tại trung tâm thương mại Central World cũng đã cho dựng cây thông từ tháng 9 năm nay.

Có thể thấy, đã có rất nhiều nơi vui chơi giải trí đã bắt đầu chuẩn bị cho giáng sinh dù còn 2 tháng mới đến. Điều này không chỉ nhằm mục đích thu hút khách hàng và gia tăng doanh số trong thời gian dài hơn, mà còn đáp ứng được sự háo hức và mong muốn tận hưởng không khí lễ hội của công chúng, tạo ra những điểm check-in độc đáo để lan truyền trên mạng xã hội.