7 hàng quán hưởng trọn sự “mát mát” mùa thu Hà Nội: Nonêe, Vietsun Coffee có view bao trọn tuyến phố tấp nập nhất thủ đô

Thu về, Hà Nội trở nên dịu dàng và dễ chịu hơn bao giờ hết. Tiết trời mát lành, nắng nhẹ và gió hanh hao khiến nhịp sống như chậm lại. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để tìm một quán cà phê có view nhìn ra phố xá, ngồi lặng yên bên khung cửa sổ và quan sát dòng người, dòng xe qua lại giữa những hàng cây đang dần chuyển màu.

Không cần lên kế hoạch cầu kỳ, chỉ cần chọn một quán nằm trên cao, thưởng thức bữa ăn no nê, gọi một ly cà phê và hướng mắt ra phố là bạn đã có thể cảm nhận trọn không khí mùa thu. Những hàng quán có view nhìn ra đường phố không chỉ mang đến tầm nhìn đẹp, mà còn là nơi lý tưởng để thư giãn, trò chuyện hoặc đơn giản là tận hưởng một buổi chiều Hà Nội chậm rãi.

1. Nonêe - Fusion Vietnamese Restaurant

Nằm trên phố Nguyễn Thái Học, Nonêe là nhà hàng fusion món Việt được nhiều thực khách yêu thích nhờ thực đơn đa dạng cùng không gian tinh tế, sang trọng, thích hợp cho cả những buổi hẹn hò lẫn tụ tập bạn bè. Một điểm ấn tượng của Nonêe đó chính là ban công và hệ thống cửa kính toàn cảnh hướng ra phố, thực khách có thể thoải mái thưởng thức bữa ăn mà vẫn có thể ngắm nhìn trọn vẹn đường phố Hà Nội từ trên cao.

Trong dịp lễ 2/9 vừa qua, Nonêe đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vừa thưởng thức ẩm thực vừa ngắm trọn diễu binh từ tầm nhìn đẹp. Cũng bởi lợi thế đặc biệt này, Nonêe nhanh chóng trở thành điểm hẹn được săn đón. Thậm chí, các gói dịch vụ dành riêng cho ngày 2/9 đã “cháy vé” từ rất sớm.

Địa chỉ: 2A phố Nguyễn Thái Học, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời gian: 8h - 22h.

2. Annamoi

Annamoi cơ sở Tràng Tiền cũng là một trong những hàng quán có vị trí đẹp nhìn ra đường phố Hà Nội. Quán có không gian trước sân và ban công trên tầng và được trang trí theo tông màu ấm áp. Các món nước của quán có giá từ 50 đến 70 nghìn đồng, chuyên các món trà và cà phê.

Theo nhiều cư dân mạng, các món nước của Annamoi rất vừa vị, nhưng các món trà sữa thì thiên vị trà nhiều hơn. Bên cạnh đó, Annamoi còn mới ra mắt “Ly Đội Viên”, một chiếc áo ly lấy cảm hứng từ khăn quàng đỏ vô cùng sáng tạo dịp Đại lễ.

Địa chỉ: - 46 Tràng Tiền, Hà Nội. - 21-23 Hàng Bún,Hà Nội. - 160 Lò Đúc, Hà Nội. Thời gian: 7h30 - 22h30.

3. Vietsun Coffee

Nổi bật trong số đó là Vietsun Coffee (số 2 Điện Biên Phủ), tọa lạc tại giao điểm ba tuyến phố lớn: Nguyễn Thái Học - Điện Biên Phủ - Tràng Thi. Điểm hút khách nhất của quán cà phê đặc sản này là tầng 2 và 3 với khung cửa kính lớn hướng thẳng ra đường Nguyễn Thái Học. Khách có thể vừa thưởng thức cà phê trong không gian mát mẻ, vừa có view nhìn đường phố, đặc biệt là vào buổi tối.

Trong ngày 2/9 vừa qua, Vietsun Coffee nhanh chóng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ vị trí khá đắc địa. Chủ quán, anh Đạt, cho biết dịp Đại lễ chỉ nhận khách đặt bàn trước, đã khóa sổ từ tháng 8 với giới hạn 60 khách để đảm bảo chất lượng phục vụ.

Địa chỉ: 2 Điện Biên Phủ, Hà Nội. Thời gian: - Thứ 2 - Thứ 5: 7h30 - 17h30. - Thứ 6 và Thứ 7: 7h30 - 22h. - Chủ Nhật: 8h - 22h.

4. Essence Coffee & Tea

Essence Coffee & Tea hiện đang là “toạ độ” được nhiều thực khách quan tâm vì có view sân thượng nhìn ra được đường Lê Duẩn. Quán còn có khung cửa sổ rộng, đón ánh nắng mặt trời tạo nên một không gian vô cùng ấm áp và thoáng, phù hợp cho các thực khách cho nhu cầu học tập và làm việc. Các món nước của Essence Coffee & Tea có mức giá tương đương với nhiều hàng quán được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Địa chỉ: 209 Lê Duẩn, Hai Bà Trưng Hà Nội Thời gian: 7h - 23h30

5. Tiny

Không kém phần chú ý là Tiny Cafe trên đường Nguyễn Tri Phương. Quán nhỏ nhưng có đến 2 tầng, trong đó tầng 2 sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, cực kỳ lý tưởng để tận hưởng trọn vẹn không khí mùa thu Hà Nội.

Địa chỉ: 11 Nguyễn Tri Phương, Hà Nội. Thời gian: 7h30 - 22h30 (Thứ 7: 7h30 - 23h).

6. Laika Cafe

Một trong những nơi “xịn sò” nhất để tận hưởng trọn vẹn không khí mát mẻ của mùa thu Hà Nội phải kể đến Laika Cafe chi nhánh đường Thanh Niên. Với lợi thế không gian tầng 1 rộng rãi, thoáng mát, lại có tầm nhìn trực diện ra phố, nơi đây trở thành “spot” cực đỉnh để vừa ngồi nhâm nhi cà phê vừa ngắm nhìn đường phố trong tiết trời se lạnh.

Đặc biệt trong hai ngày 30/8 và 2/9 vừa qua, quán đã mở cửa từ 3h sáng để đón khách đến sớm giữ chỗ xem diễu binh. Điều này đã thu hút nhiều thực khách ghé quán để thưởng thức các món nước và xem diễu binh.

Địa chỉ: 28 Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội. Thời gian: 7h - 23h.

7. Esmée Patisserie

Một trong những địa điểm “must try” để ngắm trọn khung cảnh phố phường Hà Nội từ trên cao chính là Esmée Patisserie. Quán tọa lạc tại tầng 2, sở hữu tầm nhìn bao quát toàn bộ Hàng Khay, đây tuyến phố có tấp nập xe cộ đi qua. Điểm trừ nhỏ là khu vực ban công khá hạn chế diện tích nhưng bù lại, Esmée Patisserie ghi điểm nhờ thực đơn bánh ngọt và đồ uống được trang trí khá bắt mắt và độc đáo.