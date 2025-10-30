Người Hà Nội 'phát sốt' với mô hình Trái Đất lơ lửng bên Hồ Tây

VIDEO: Giới trẻ thích thú check-in bên mô hình “Trái Đất thu nhỏ” giữa lòng Hồ Tây.
Tối 29/10, tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (Hà Nội) xuất hiện mô hình “Trái Đất thu nhỏ” với đường kính 7m. Khi đêm xuống, mô hình rực sáng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.
Theo thông tin tại khu vực trưng bày, tác phẩm mô hình quả địa cầu mang tên Gaia, sử dụng hình ảnh bề mặt Trái Đất độ phân giải 120dpi từ NASA. Mô hình mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo, giúp người xem cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp kỳ diệu của hành tinh.
Mô hình “Trái Đất thu nhỏ” được lan tỏa trên mạng xã hội trước đó, và nhanh chóng thu hút đông đảo người dân đến xem trực tiếp. Bạn Thanh Huyền (phường Thượng Cát, Hà Nội) chia sẻ: "nhìn thực tế còn đẹp và hoành tráng hơn trên mạng".
Nhiều bạn trẻ và người dân thích thú tạo dáng chụp ảnh theo kiểu 'nâng cả Trái Đất', sáng tạo nhiều góc chụp độc đáo để lưu lại khoảnh khắc ấn tượng bên mô hình.
Mô hình Trái Đất nổi bật với hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, hình ảnh chân thực khiến ai đến xem cũng bất ngờ như đang nhìn từ không gian. Từng mảng lục địa, đại dương hiện lên sống động và kỳ vĩ.
Nhiều du khách nước ngoài cũng có mặt ở Hồ Tây để chụp ảnh với mô hình Gaia.
Một số cặp đôi cũng tranh thủ thể hiện tình cảm, chụp ảnh lưu niệm bên mô hình Trái Đất. “Mình thấy đây như một cách để nói rằng cả địa cầu đang chứng kiến tình yêu của chúng mình", bạn nam chia sẻ.
Muôn kiểu lưu giữ khoảnh khắc với mô hình “Trái Đất thu nhỏ”.
Mô hình Gaia được trưng bày gần khu vực 2 tượng rồng bên Hồ Tây.
Sự kiện trưng bày mô hình Gaia tại Hà Nội được xem là hoạt động ý nghĩa, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức gìn giữ hành tinh xanh. Với người tham quan, đây không chỉ là điểm check-in ấn tượng mà còn là lời nhắc mỗi hành động nhỏ đều góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.
Được biết, mô hình này sẽ được trưng bày từ ngày 28/10 đến hết ngày 1/11, tạo cơ hội để người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và lan tỏa thông điệp ý nghĩa về tình yêu với Trái Đất.