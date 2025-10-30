Người Hà Nội 'phát sốt' với mô hình Trái Đất lơ lửng bên Hồ Tây

Sự kiện trưng bày mô hình Gaia tại Hà Nội được xem là hoạt động ý nghĩa, lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức gìn giữ hành tinh xanh. Với người tham quan, đây không chỉ là điểm check-in ấn tượng mà còn là lời nhắc mỗi hành động nhỏ đều góp phần bảo vệ ngôi nhà chung của nhân loại.