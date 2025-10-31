Tu sửa khẩn cấp nhà bia, nơi lưu giữ bảo vật quốc gia gần 600 năm

Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa ký quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu sửa cấp thiết các hạng mục: Nhà bia Vĩnh Lăng (nơi lưu giữ, bảo vệ bảo vật quốc gia gần 600 năm), Tiền đường Đền thờ Lê Thái Tổ, tường rào và lầu hóa vàng (thuộc khu mộ Lê Thái Tổ) thuộc quần thể Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh (xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Nhà bia Vĩnh Lăng, là nơi bảo vệ tấm bia cổ là bảo vật quốc gia hơn 600 năm ở di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Tổng mức đầu tư dự án là 1,687 tỉ đồng, sử dụng nguồn thu hợp pháp của Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và Bảo tồn di sản Thanh Hóa, đơn vị làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2025-2026, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, chống xuống cấp công trình và duy trì sự tồn tại lâu dài của di tích.

Trước đó, do ảnh hưởng giông lốc, mưa lớn thời gian qua đã làm nhiều hạng mục, công trình tại di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh bị hư hỏng, xuống cấp đã ảnh hưởng đến kết cấu công trình, kiến trúc của một số công trình.

Theo kế hoạch, nhà bia Vĩnh Lăng sẽ được gắn đắp lại đầu đao bị hư hỏng, thay ngói vỡ, rui, tàu mái và lá đề mục nát; Tiền đường Đền thờ Lê Thái Tổ tu sửa mái, xối góc và hệ thống gỗ bị hư hại; Lầu hóa vàng được cải tạo, xử lý các vết nứt, bong tróc; tường rào khắc phục 3 trụ bị đổ, thay 5 hoa sắt bị gỉ sét, cong vênh.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Việc tu sửa được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt Luật Di sản văn hóa, bảo đảm không làm thay đổi yếu tố gốc, đồng thời sử dụng vật liệu và kỹ thuật truyền thống.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giám sát toàn bộ quá trình thi công; Sở Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật; Sở Tài chính đảm bảo quy trình thanh quyết toán. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án.

Bia Vĩnh Lăng (hay còn gọi là Lam Sơn Vĩnh Lăng bi) được giới nghiên cứu đánh giá là một trong những tấm bia thời Lê sơ có niên đại lâu đời (hơn 600 năm), to và đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Bia được tạc bằng đá trầm tích nguyên khối, trọng lượng gần 18 tấn, vừa mang giá trị lịch sử, vừa thể hiện nghệ thuật điêu khắc tinh xảo của thời đại. Tháng 12-2013, bia Vĩnh Lăng được công nhận là Bảo vật quốc gia. Tấm bia được đặt ở phía tây nam khu Chính điện Lam Kinh, cách mộ vua Lê Thái Tổ khoảng 300 m. Bia Vĩnh Lăng được dựng tháng 10 năm Quý Sửu 1433 (Thuận Thiên năm thứ 6). Bia ghi thân thế, sự nghiệp của vua Lê Thái Tổ - Lê Lợi. Đây là tấm bia thuộc vào hàng những tấm bia cổ, lớn và đẹp nhất Việt Nam, đã tồn tại suốt với thời gian và lịch sử của dân tộc từ năm 1433.



