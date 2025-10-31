Jollibee và Vinamilk chịu chung số phận

Khi Jollibee và Vinamilk cùng "viral" theo cách không ai ngờ

Gần đây, mạng xã hội rần rần nhắc tên 2 thương hiệu nổi tiếng là Jollibee và Vinamilk, nhưng không phải vì một chiến dịch truyền thông đình đám hay sản phẩm mới, mà bởi... họ cùng rơi vào tình huống "viral ngoài ý muốn".

Với Jollibee, thương hiệu này gặp phải tình trạng xuất hiện hàng loạt tài khoản giả mạo mang tên "Jollibee" xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Các tài khoản này thường đặt tên gắn với các địa danh như "Jollibee Bình Dương", "Jollibee Kiên Giang", "Jollibee Cà Mau"… rồi đi bình luận dạo, thậm chí đăng tải nội dung cợt nhả, xuyên tạc, gây hiểu lầm nghiêm trọng cho người dùng.

Không ít người tưởng rằng đó là tài khoản chính thức của các chi nhánh thương hiệu, khiến hình ảnh của Jollibee bị ảnh hưởng đáng kể. Câu chuyện trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng, nhiều người còn nhầm tưởng đây là chiêu trò truyền thông "lạ" của thương hiệu này.

Hàng loạt tài khoản giả mạo Jollibee

Trong khi đó, Vinamilk cũng bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội vì... một màn hóa trang Halloween. Hình ảnh bao bì sữa Ông Thọ - sản phẩm gắn bó nhiều thế hệ - được một người nổi tiếng dùng làm cảm hứng cho bộ đồ hóa trang, ngay lập tức khiến cư dân mạng thích thú và chia sẻ rầm rộ. Tưởng chừng đây là một "món quà truyền thông" tự nhiên, nhưng sự việc lại rẽ theo hướng khác khi Vinamilk phải lên tiếng về việc hình ảnh thương hiệu bị sử dụng chưa được cấp phép.

Sữa đặc Ông Thọ của Vinamilk

Cách phản ứng của 2 thương hiệu lớn

Trước làn sóng bàn tán khi đó, Jollibee nhanh chóng đăng thông báo chính thức, khẳng định:

"Gần đây, chúng tôi ghi nhận nhiều tài khoản giả mạo thương hiệu Jollibee xuất hiện trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Các tài khoản này sử dụng trái phép tên và hình ảnh Jollibee, lan truyền thông tin sai lệch, gây hiểu lầm và ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của khách hàng."

Thương hiệu cũng nhấn mạnh rằng mọi thông tin chính thức chỉ được công bố trên các kênh đã có tích xanh và thuộc quyền quản lý trực tiếp của Jollibee, nhằm tránh việc người dùng bị dẫn dắt bởi những nguồn tin sai lệch.

Jollibee đưa cảnh báo

Về phía Vinamilk, đại diện công ty cũng đưa ra thông báo tương tự, đề nghị các cá nhân và tổ chức ngừng sử dụng hình ảnh Ông Thọ khi chưa được cấp phép, đồng thời khuyến khích hợp tác chính thức nếu có nhu cầu. Vinamilk nhấn mạnh sẵn sàng đồng hành cùng những đối tác có thiện chí để lan tỏa giá trị tích cực và phát triển bền vững - một cách phản ứng khá điềm tĩnh nhưng rõ ràng.

Vinamilk đưa thông báo về vấn đề sử dụng hình ảnh bao bì của sữa Ông Thọ

Khi "free viral" không phải lúc nào cũng là cơ hội

Dù cùng đối mặt tình huống "được viral miễn phí", nhưng cách xử lý của hai thương hiệu lại khiến cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến.

Một số người cho rằng Jollibee và Vinamilk đã bỏ lỡ cơ hội truyền thông hiếm có, khi đáng lẽ có thể tận dụng sức nóng để "đu trend". Một tài khoản trên Threads nói rằng thất vọng về cách xử lý của thương hiệu, cho rằng được "free viral nhưng lại chicken out" (Tạm dịch: Có cơ hội được nổi tiếng miễn phí nhưng lại rút lui).

Bài đăng gây tranh cãi

Tuy nhiên, luồng ý kiến ngược lại lại cho rằng, không phải cứ viral là tốt. Một cư dân mạng bình luận:

"Brand càng lớn càng quan tâm tới quản trị thương hiệu. Mấy bạn cứ nhìn một cái gì đó nổi lên rồi kêu sao không tận dụng này nọ, làm brand có khi còn sợ tự nhiên bị nhắc đến rầm rộ đó chứ ở đó mà tận dụng. Viral bản chất là đa chiều, càng đa chiều càng viral, mà càng đa chiều thì khó kiểm soát. Làm viral không khó, kiểm soát được nó mới khó".

Câu chuyện của Jollibee và Vinamilk cho thấy một thực tế rõ ràng: trong kỷ nguyên mạng xã hội, viral không còn đồng nghĩa với thành công. Một thương hiệu có thể được nhắc đến ồ ạt, nhưng nếu không kiểm soát được cách nó được lan truyền, thì "viral" đôi khi lại trở thành con dao hai lưỡi.

Việc chọn rút lui đúng lúc, giữ vững hình ảnh chuyên nghiệp và giá trị cốt lõi, đôi khi chính là nước đi khôn ngoan nhất - đặc biệt với những thương hiệu đã gắn liền với niềm tin và cảm xúc của hàng triệu người tiêu dùng Việt.