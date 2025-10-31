Cú "lật kèo" ngoạn mục trong thay đổi bộ nhận diện của Vinamilk

Màn "thay áo" mới của Sữa Mộc Châu gần đây đang thu hút nhiều sự chú ý. Nhưng nói về một cú thay đổi khiến cả cộng đồng mạng xôn xao thì trước Mộc Châu, đã có một thương hiệu làm điều này còn ấn tượng hơn.

Đó chính là màn thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của Vinamilk.

Tháng 7/2023, Vinamilk đã giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới sau 47 năm đồng hành cùng đời sống người Việt Nam. Logo mới của Vinamilk được cập nhật từ dạng phù hiệu (emblem) sang dạng biểu tượng chữ (wordmark). Chữ “Vinamilk” được viết nét tay mạnh mẽ, phóng khoáng. Hình ảnh giọt sữa ở phần bụng chữ cái “a” trong Vinamilk cùng dòng chữ “Est 1976” gợi nhắc về những giá trị đã làm nên chỗ đứng của Vinamilk trong lòng người tiêu dùng trong suốt thời gian qua.

Vinamilk thay đổi bộ nhận diện thương hiệu vào năm 2023

Chính logo mới của thương hiệu đã tạo ra một làn sóng xu hướng khiến nhiều cư dân mạng hưởng ứng. Họ thay logo bằng tên của chính mình và Est thay được thay bằng năm sinh. Sự lột xác này quả nhiên không ngẫu hứng. Đây là bước đi chiến lược của Vinamilk nhằm trẻ hóa thương hiệu để tiếp cận thế hệ Gen Z, đồng thời chuẩn bị cho mục tiêu vươn ra thị trường toàn cầu với một hình ảnh hiện đại và đồng nhất hơn.

Để thực hiện tham vọng này, Vinamilk đã "chịu chơi" khi thuê đội ngũ giàu kinh nghiệm, bao gồm Duy Đào của Studio DUY, cùng với chuyên gia chiến lược thương hiệu Karin Fyhrie của Sovereign Objects. Bên cạnh đó, màu sắc sản phẩm của Vinamilk cũng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hai màu sắc chủ đạo vừa quen vừa lạ “Xanh rực rỡ” và “Kem sữa ngọt ngào” của Logo đã để lại ấn tượng thị giác. Chính màu sắc logo này hoà cùng bảng màu nhiệt đới được lấy cảm hứng từ văn hóa ẩm thực phong phú trải dài khắp Việt Nam khiến nhiều khách hàng dễ dàng bị thu hút ngay khi nhìn thấy sản phẩm.

Sản phẩm của Vinamilk có bao bì rất rực rỡ

Ngay khi công bố, bộ nhận diện mới của Vinamilk đã nhận về nhiều bình luận đa góc nhìn. Thời điểm đầu, không ít người dùng lâu năm cảm thấy hụt hẫng vì cho rằng hình ảnh mới đã làm mất đi hình ảnh "con bò" huyền thoại, số khác lại chê font chữ Vinamilk trông quá đơn giản, "trẻ con" và không xứng tầm với một thương hiệu quốc dân.

Nguồn: Brandcoat

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng sự thay đổi này của Vinamilk rất phù hợp với xu hướng của giới trẻ hiện nay. Sau một khoảng thời gian, đã có rất nhiều thực khách ghi lại quầy hàng trưng bày của Vinamilk và không tiếc lời khen ngợi bao bì của thương hiệu rất sặc sỡ và bắt mắt. Thậm chí, một du khách người Hàn Quốc cũng dành rất nhiều lời khen ngợi cho bao bì của Vinamilk.

Khách Hàn ghé thăm cửa hàng Vinamilk (Nguồn: @gangpdlike

Cụ thể, trong chuyến du lịch đến Việt Nam, nữ du khách người Hàn đã có dịp ghép thăm cửa hàng Vinamilk của Việt Nam và liên tục khen rằng: “Màu sắc bao bì đẹp quá”, “Thiết kế đẹp quá”, “Dễ thương quá”, “Team marketing của Vinamilk đã làm việc rất chăm chỉ”. Ngay sau đó, video đã thu hút rất nhiều lượt xem và Vinamilk đã gửi rất nhiều sản phẩm để tặng cho cô nàng.

Không chỉ thay đổi logo, bao bì sản phẩm, Vinamilk còn cho sửa sang lại các cửa hàng trên toàn quốc. Nổi bật là màu xanh được bao trùm không gian cùng với logo thương hiệu. Bên trong là những kệ bày bán những sản phẩm với nhiều màu sắc bắt mắt. Có thể nói, dù ban đầu có gặp một ý kiến trái chiều nhưng càng về sau Vinamilk lại được nhiều thực khách khen ngợi vì có sự đầu tư chỉn chu, bắt mắt và khiến họ bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Cửa hàng Vinamilk được trang trí sặc sỡ

Sở dĩ gọi đây là một "cú lật kèo" ngoạn mục là vì Vinamilk đã chấp nhận khởi đầu với rất nhiều áp lực và hoài nghi. Họ chấp nhận rủi ro đi ngược lại thói quen của số đông để rồi chứng minh được sự đúng đắn trong tầm nhìn chiến lược của mình. Từ một quyết định gây tranh cãi, Vinamilk đã thành công biến nó thành một trong những bài học marketing điển hình: chuyển "lời chê" thành một làn sóng hưởng ứng tích cực.