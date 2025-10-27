Hộp sữa Mộc Châu bất ngờ đổi vỏ sau gần 70 năm

Mới đây, thương hiệu sữa gắn liền với người Việt Nam - Mộc Châu Milk đã công bố bao bì mới sau gần 70 năm hoạt động. Bao bì mới của sữa Mộc Châu hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Thực chất, Mộc Châu Milk không thay đổi hoàn toàn bộ nhận diện mà sự thay đổi này là bước mở đầu cho việc ra mắt công ty con mới - Mộc Châu Creamery. Theo thông tin từ thương hiệu, Mộc Châu Creamery được xem là phiên bản phát triển cao cấp hơn, lấy cảm hứng từ mô hình “creamery”. Đây là nơi sản xuất sữa và chế phẩm từ sữa theo quy trình thủ công, nhấn mạnh vào chất lượng và trải nghiệm cảm xúc.

Bộ nhận diện mới được thiết kế với tông vàng nâu và trắng kem làm chủ đạo, mang cảm giác thủ công, gần gũi nhưng vẫn sang trọng. Logo mới khắc họa hình ảnh cao nguyên Mộc Châu, với đồi chè, nông trại và dòng suối uốn quanh, thể hiện mối liên kết giữa thiên nhiên và con người. Đây chính là điều đã làm nên tinh hoa của vùng đất này suốt nhiều thập kỷ qua.

Trên mạng xã hội, ngay sau khi Mộc Châu Milk chính thức đăng tải hình ảnh bộ nhận diện mới đã có rất nhiều khách hàng yêu mến đã đến cửa hàng mua ngay để trải nghiệm. Tuy nhiên, bao bì mới của Mộc Châu Creamery cũng mang đến nhiều bình luận trái chiều, khi một số người cho rằng bao bì mới có thiết kế tối giản, sang trọng và đẹp thì một số khác lại cho rằng chưa đáp ứng được như kỳ vọng.

Thực chất, Mộc Châu Creamery đã xuất hiện cùng người dân Việt Nam từ tháng 9/2025 với những quầy tặng sữa miễn phí tại các cung đường diễu binh, diễu hành ở Hà Nội. Theo thương hiệu, Mộc Châu Creamery đã gửi đến 500.000 hộp sữa như một lời tri ân khách hàng và hoà mình vào sự kiện của dân tộc. Nhiều người cho rằng, đây là một cách xuất hiện nhẹ nhàng của thương hiệu mới giới thiệu đến công chúng.

Một điều đặc biệt hơn đó chính là Mộc Châu Milk không loại bỏ hoàn toàn nhận diện cũ mà chọn cách “chuyển giao mềm”, khi logo cũ được thay từ sau năm 2022 vẫn xuất hiện trên một số bài truyền thông của thương hiệu và dòng sữa Mộc Châu Creamery được giới thiệu như “gương mặt mới” đại diện cho giá trị di sản.

Hiện tại, Mộc Châu Creamery đã được bán tại nhiều cửa hàng trên địa bàn với mức giá từ hơn 200 nghìn đồng cho 1 thùng 48 hộp sữa. Tuy nhiên ở một số điểm bán ở TP.HCM vẫn chưa có sự xuất hiện của Mộc Châu Creamery khiến nhiều thực khách vô cùng tiếc nuối.