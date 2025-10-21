Cận cảnh ly sữa chua có 5000 tỷ lợi khuẩn, ai uống xong cũng phải đi "giải quyết" ngay lập tức

Một thương hiệu sữa chua tại Trung Quốc - Blueglass dạo gần đây đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng vì món đồ đi kèm và tác dụng sau khi uống nước của quán quá gây bất ngờ. Một số người còn đùa rằng, uống một ly có thể cả tháng sau mới dám uống lại.

Nhiều người không hiểu vì sao nhân viên lại tặng kèm quá nhiều giấy. (Nguồn: Xiaohongshu @Yuxin, @26564856445, @275185955)

Cụ thể, khi mua sữa chua tại đây, thực khách sẽ được nhân viên tặng kèm một xấp khăn giấy dày gần bằng nửa ly nước. Nhiều thực khách khi nhận ly nước đều không biết dụng ý của quán là gì, họ đã hỏi lại nhân viên tại quầy nhưng nhận lại được là câu trả lời “Lát nữa rồi bạn sẽ biết”. Tuy vẫn chưa rõ tác dụng của xấp giấy này nhưng những thực khách này vừa uống nước vừa đi chơi và đến khi uống hết một ly, tác dụng thật sự của xấp khăn giấy đã được chức minh.

Hầu hết thực khách sau khi thưởng thức hết ly sữa chua đều phải chạy vội vào nhà vệ sinh để “giải quyết”, nhiều người còn hài hước bày tỏ rằng họ phải chạy nước rút để kịp vào nhà vệ sinh. Lúc này, họ mới biết vì sao nhân viên lại đưa nhiều giấy đến như thế.

Uống xong ly sữa chua mới biết công dụng của xấp khăn giấy. (Nguồn: Xiaohongshu @26564856445, @275185955)

Được biết, một ly sữa chua của Blueglass có giá từ 40 - 50 NDT (tương đương 170 - 190 nghìn đồng) và bảng thành phần của ly sữa chua được dán ngay trên cốc khiến nhiều người đọc đến hoa mắt vì có tận 5000 tỷ lợi khuẩn cùng với một lượng lớn chất xơ hòa tan khoảng 40 - 54 gram tùy thuộc vào vị khác nhau. Đây là một món nước được nhiều người gọi là có tác dụng nhuận tràng “cực mạnh”.

Bảng thành phần dài được dán trên ly. (Nguồn: @5342252053, @275185955)

Theo tờ China Insider, Blueglass đã phản hồi rằng đầy hơi hoặc tiêu chảy nhẹ là những “phản ứng bình thường”. Các cơ quan quản lý địa phương đã đến kiểm tra sữa chua và xác nhận các thành phần có trong ly đều tuân thủ chuẩn vệ sinh.

Một số cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận hài hước về món nước này như:

- Tui nghĩ cái này nên uống ở nhà…

- Hậu quả, hiệu quả tức thì luôn chứ.

- Giá tiền ly này chắc đã tính kèm thêm tiền khăn giấy luôn rồi.

- Tặng kèm khăn giấy tiện lợi quá ha.

Một số sản phẩm khác của Blueglass. (Nguồn: Xiahongshu @Yuxin)

Được biết, Blueglass là quán nước chuyên phục vụ những món nước có lợi cho sức khỏe được thành lập từ năm 2018. Xuyên suốt thời gian hoạt động, Blueglass còn thường xuyên tổ chức những chương trình về sức khỏe như chạy bộ, yoga,... mang đến trải nghiệm ẩm thực và hoạt động tốt cho sức khỏe như tinh thần mà thường hiệu đang hướng tới. Một số món yogurt của quán có sự kết hợp độc đá giữa trái cây, oreo,... vô cùng độc đáo và đa dạng.